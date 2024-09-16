https://sarabic.ae/20240916/بوتين-يوقع-مرسوما-بزيادة-تعداد-القوات-المسلحة-الروسية-1092777031.html
بوتين يوقع مرسوما بزيادة تعداد القوات المسلحة الروسية
بوتين يوقع مرسوما بزيادة تعداد القوات المسلحة الروسية
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما يقضي بزيادة إجمالي أفراد الجيش الروسي، بين مدنيين متعاقدين وعسكريين، إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T12:32+0000
2024-09-16T12:32+0000
2024-09-16T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في نص المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية، أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2024. وتضمن المرسوم تعديلا على مرسوم سابق حدد تعداد أفراد الجيش الروسي بمليونين و209 آلاف و130 شخصا، بينهم 1.320.000 عسكري.ويكلف المرسوم الجديد الحكومة الروسية برصد المخصصات اللازمة من ميزانية وزارة الدفاع الروسية لتغطية الزيادة في تعداد الجيش.وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بزيادة عدد الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية بـ137 ألف جندي.وجاء في نص المرسوم الرئاسي المنشور على بوابة المعلومات القانونية الروسية: "تحديد قوام القوات المسلحة في روسيا الاتحادية بمليونين و39 ألفا و758 فردا، من بينهم مليون و150 ألفا و628 عسكريا".بوتين يصدر مرسوما يخص المتطوعين الأجانب في صفوف القوات الروسيةيذكر أنه وبحسب المرسوم السابق، الصادر في الـ17 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، بلغ قوام القوات الروسية 1902758 فردا، بينهم 1013628 عسكريا.وأشار البند الرابع والأخير من المرسوم، إلى أن المرسوم يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني من عام 2023.
https://sarabic.ae/20220825/بوتين-يوقع-مرسوما-بزيادة-عدد-الأفراد-العسكريين-في-القوات-المسلحة-الروسية-1066839015.html
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روسيا
بوتين يوقع مرسوما بزيادة تعداد القوات المسلحة الروسية
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما يقضي بزيادة إجمالي أفراد الجيش الروسي، بين مدنيين متعاقدين وعسكريين، إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري.
وجاء في نص المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية، أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتضمن المرسوم تعديلا على مرسوم سابق حدد تعداد أفراد الجيش الروسي بمليونين و209 آلاف و130 شخصا، بينهم 1.320.000 عسكري.
ويكلف المرسوم الجديد الحكومة الروسية برصد المخصصات اللازمة من ميزانية وزارة الدفاع الروسية لتغطية الزيادة في تعداد الجيش.
وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بزيادة عدد الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية بـ137 ألف جندي.
وجاء في نص المرسوم الرئاسي المنشور على بوابة المعلومات القانونية الروسية: "تحديد قوام القوات المسلحة في روسيا الاتحادية بمليونين و39 ألفا و758 فردا، من بينهم مليون و150 ألفا و628 عسكريا".
يذكر أنه وبحسب المرسوم السابق، الصادر في الـ17 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، بلغ قوام القوات الروسية 1902758 فردا، بينهم 1013628 عسكريا.
وأشار البند الرابع والأخير من المرسوم، إلى أن المرسوم يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني من عام 2023.