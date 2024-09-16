https://sarabic.ae/20240916/خليفة-صلاح-سباق-بين-عمالقة-الدوري-الإنجليزي-على-نجم-مصري-1092788919.html

خليفة صلاح... سباق بين عمالقة الدوري الإنجليزي على نجم مصري

خليفة صلاح... سباق بين عمالقة الدوري الإنجليزي على نجم مصري

سبوتنيك عربي

دخل عدد من الأندية المتصارعة في الدوري الإنجليزي، في صراع على ضم نجم مصري، تقول الصحف الغربية إنه سيكون خليفة النجم المصري محمد صلاح في الملاعب الإنجليزية. 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T15:43+0000

2024-09-16T15:43+0000

2024-09-16T15:43+0000

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وأفادت وسائل إعلام، بأن "أرسنال دخل فى سباق التعاقد مع عمر مرموش لاعب منتخب مصر والمحترف في فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألقه مع فريقه في بداية الموسم الجارى"، مشيرة إلى أن "الجانرز" انضم إلى كل من ليفربول الذي أبدى رغبة خاصة في الحصول على خدمات مرموش في الشتاء، إلى جانب أندية نيوكاسل وتوتنهام الذي ارتبط اللاعب بالانتقال إلى أحدهم.وقدم الدولى المصرى عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، انطلاقة قوية فى منافسات النسخة الجديدة من الدوري الألماني بالموسم الحالى 2024-2025.وقاد مرموش فريق آينتراخت فرانكفورت مؤخراً للفوز على فولفسبورج بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.وسجل عمر مرموش الهدفين الأول والثاني لصالح آينتراخت فرانكفورت بالدقيقتين 30، و82 (عن طريق ركلة جزاء) من زمن المباراة.ورفع النجم المصري رصيد مساهماته التهديفية إلى أربعة أهداف خلال ثلاث مباريات في الدوري الألماني، حيث سجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.وأصبح مرموش قريبا من الوصول للمباراة المئوية خلال مشواره الاحترافي في الدوري الألماني، حيث سجل ظهوره في 94 مباراة حتى الآن.

https://sarabic.ae/20240314/صلاح-ومرموش-في-منافسة-شرسة-على-هداف-المحترفين-المصريين-في-بيغ-فايف-1086969962.html

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سبوتنيك عربي

اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, رياضة, منوعات