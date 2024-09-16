خليفة صلاح... سباق بين عمالقة الدوري الإنجليزي على نجم مصري

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هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:33 GMT
30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
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107 د
ع الموجة مع ايلي
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02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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29 د
مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
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https://sarabic.ae/20240916/خليفة-صلاح-سباق-بين-عمالقة-الدوري-الإنجليزي-على-نجم-مصري-1092788919.html
خليفة صلاح... سباق بين عمالقة الدوري الإنجليزي على نجم مصري
خليفة صلاح... سباق بين عمالقة الدوري الإنجليزي على نجم مصري
سبوتنيك عربي
دخل عدد من الأندية المتصارعة في الدوري الإنجليزي، في صراع على ضم نجم مصري، تقول الصحف الغربية إنه سيكون خليفة النجم المصري محمد صلاح في الملاعب الإنجليزية. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T15:43+0000
2024-09-16T15:43+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
رياضة
منوعات
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وأفادت وسائل إعلام، بأن "أرسنال دخل فى سباق التعاقد مع عمر مرموش لاعب منتخب مصر والمحترف في فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألقه مع فريقه في بداية الموسم الجارى"، مشيرة إلى أن "الجانرز" انضم إلى كل من ليفربول الذي أبدى رغبة خاصة في الحصول على خدمات مرموش في الشتاء، إلى جانب أندية نيوكاسل وتوتنهام الذي ارتبط اللاعب بالانتقال إلى أحدهم.وقدم الدولى المصرى عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، انطلاقة قوية فى منافسات النسخة الجديدة من الدوري الألماني بالموسم الحالى 2024-2025.وقاد مرموش فريق آينتراخت فرانكفورت مؤخراً للفوز على فولفسبورج بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.وسجل عمر مرموش الهدفين الأول والثاني لصالح آينتراخت فرانكفورت بالدقيقتين 30، و82 (عن طريق ركلة جزاء) من زمن المباراة.ورفع النجم المصري رصيد مساهماته التهديفية إلى أربعة أهداف خلال ثلاث مباريات في الدوري الألماني، حيث سجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.وأصبح مرموش قريبا من الوصول للمباراة المئوية خلال مشواره الاحترافي في الدوري الألماني، حيث سجل ظهوره في 94 مباراة حتى الآن.
https://sarabic.ae/20240314/صلاح-ومرموش-في-منافسة-شرسة-على-هداف-المحترفين-المصريين-في-بيغ-فايف-1086969962.html
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اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, رياضة, منوعات
اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, رياضة, منوعات

خليفة صلاح... سباق بين عمالقة الدوري الإنجليزي على نجم مصري

15:43 GMT 16.09.2024
© AP Photo / Dave Thompsonالمصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول
المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Dave Thompson
تابعنا عبر
دخل عدد من الأندية المتصارعة في الدوري الإنجليزي، في صراع على ضم نجم مصري، تقول الصحف الغربية إنه سيكون خليفة النجم المصري محمد صلاح في الملاعب الإنجليزية.
وأفادت وسائل إعلام، بأن "أرسنال دخل فى سباق التعاقد مع عمر مرموش لاعب منتخب مصر والمحترف في فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألقه مع فريقه في بداية الموسم الجارى"، مشيرة إلى أن "الجانرز" انضم إلى كل من ليفربول الذي أبدى رغبة خاصة في الحصول على خدمات مرموش في الشتاء، إلى جانب أندية نيوكاسل وتوتنهام الذي ارتبط اللاعب بالانتقال إلى أحدهم.
لاعب كرة القدم المصري، عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
مجتمع
صلاح ومرموش في منافسة شرسة على هداف المحترفين المصريين في "بيغ فايف"
14 مارس, 09:21 GMT
وقدم الدولى المصرى عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، انطلاقة قوية فى منافسات النسخة الجديدة من الدوري الألماني بالموسم الحالى 2024-2025.
وقاد مرموش فريق آينتراخت فرانكفورت مؤخراً للفوز على فولفسبورج بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.
وسجل عمر مرموش الهدفين الأول والثاني لصالح آينتراخت فرانكفورت بالدقيقتين 30، و82 (عن طريق ركلة جزاء) من زمن المباراة.
ورفع النجم المصري رصيد مساهماته التهديفية إلى أربعة أهداف خلال ثلاث مباريات في الدوري الألماني، حيث سجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.
وأصبح مرموش قريبا من الوصول للمباراة المئوية خلال مشواره الاحترافي في الدوري الألماني، حيث سجل ظهوره في 94 مباراة حتى الآن.
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