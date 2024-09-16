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183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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قوانين الاقتصاد
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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https://sarabic.ae/20240916/قبل-وصول-القوات-المصرية-هل-سيطرت-إثيوبيا-على-مطارات-في-الصومال-1092793600.html
قبل وصول القوات المصرية... هل سيطرت إثيوبيا على مطارات في الصومال؟
قبل وصول القوات المصرية... هل سيطرت إثيوبيا على مطارات في الصومال؟
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل إعلام صومالية أنباء سيطرة إثيوبيا على مطارات في الصومال، الذي توجد فيه قوات إثيوبية ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T17:51+0000
2024-09-16T17:51+0000
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وزعمت صحيفة "صوماليا غارديان" أن القوات الإثيوبية سيطرت على مطارات رئيسية بمنطقة غيدو، جنوبي البلاد، وقالت إن الهدف من ذلك منع نقل قوات مصرية إلى الصومال جوا، بينما ذكر موقع "غارو أون لاين" أنها سيطرت على مطارات في غربي البلاد أيضا.وتوجد قوات إثيوبية في الصومال إما ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي أو وفقا لاتفاقيات أمنية ثنائية تم إبرامها في السابق، بين البلدين.وتكمن أهمية المطارات في أنها الوسيلة الوحيدة الآمنة للوصول إلى منطقة "غيدو" بعدما سيطرت حركة الشباب الصومالية التي تحارب الحكومة، على الطرق المؤدية للمدن.ويترقب الصومال وصول قوات عسكرية مصرية لتعزيز قدرات الجيش الصومالي والمشاركة في مهام حفظ السلام بالبلاد، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين البلدين، في وقت سابق.وفي تصريحات صحفية سابقة، قال علي محمد عمر، وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية إنه لا توجد قوات عسكرية مصرية بالصومال في الوقت الحالي، مضيفا: "لكنها ستصل قريبا وستقدم الدعم والمساعدة لإعادة بناء الجيش الصومالي.وأشاد عمر بالدعم المصري للصومال في الأزمة الحالية مع إثيوبيا، وقال إن اعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال يخالف القوانين الدولية والمواثيق الأفريقية، مشيرا إلى أن توقيعها اتفاقا مع جزء من الصومال يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وهو بمثابة إعلان حرب ضد مقديشو.ووقّعت إثيوبيا اتفاقا مع الإقليم، في يناير/ كانون الثاني الماضي، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، كما يمنح أديس أبابا ميناء وقاعدة عسكرية لمدة 50 عاما، مقابل اعترافها رسميا بإقليم "أرض الصومال" كجمهورية مستقلة عن الصومال، وهو الأمر الذي وصفته مقديشو بـ"الانتهاك غير قانوني".وبعدها قال السيسي إن الصومال له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق الجامعة العربية، مؤكدا رفض القاهرة لاتفاق أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال.وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.
https://sarabic.ae/20240908/بعد-الاتفاق-العسكري-مع-الصومال-ما-حدود-التصعيد-بين-مصر-وإثيوبيا-1092520718.html
https://sarabic.ae/20240914/رئيس-الاستخبارات-المصرية-ووزير-الخارجية-يزوران-إريتريا-والسبب-السودان-والصومال-1092714530.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصومال, أخبار إثيوبيا, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصومال, أخبار إثيوبيا, الأخبار

قبل وصول القوات المصرية... هل سيطرت إثيوبيا على مطارات في الصومال؟

17:51 GMT 16.09.2024
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehالجيش الصومالي
الجيش الصومالي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام صومالية أنباء سيطرة إثيوبيا على مطارات في الصومال، الذي توجد فيه قوات إثيوبية ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
وزعمت صحيفة "صوماليا غارديان" أن القوات الإثيوبية سيطرت على مطارات رئيسية بمنطقة غيدو، جنوبي البلاد، وقالت إن الهدف من ذلك منع نقل قوات مصرية إلى الصومال جوا، بينما ذكر موقع "غارو أون لاين" أنها سيطرت على مطارات في غربي البلاد أيضا.
وتوجد قوات إثيوبية في الصومال إما ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي أو وفقا لاتفاقيات أمنية ثنائية تم إبرامها في السابق، بين البلدين.
الجيش الصومالي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
بعد الاتفاق العسكري مع الصومال.. ما حدود التصعيد بين مصر وإثيوبيا؟
8 سبتمبر, 19:09 GMT
وتكمن أهمية المطارات في أنها الوسيلة الوحيدة الآمنة للوصول إلى منطقة "غيدو" بعدما سيطرت حركة الشباب الصومالية التي تحارب الحكومة، على الطرق المؤدية للمدن.
ويترقب الصومال وصول قوات عسكرية مصرية لتعزيز قدرات الجيش الصومالي والمشاركة في مهام حفظ السلام بالبلاد، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين البلدين، في وقت سابق.
وفي تصريحات صحفية سابقة، قال علي محمد عمر، وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية إنه لا توجد قوات عسكرية مصرية بالصومال في الوقت الحالي، مضيفا: "لكنها ستصل قريبا وستقدم الدعم والمساعدة لإعادة بناء الجيش الصومالي.
وأشاد عمر بالدعم المصري للصومال في الأزمة الحالية مع إثيوبيا، وقال إن اعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال يخالف القوانين الدولية والمواثيق الأفريقية، مشيرا إلى أن توقيعها اتفاقا مع جزء من الصومال يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وهو بمثابة إعلان حرب ضد مقديشو.
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
رئيس الاستخبارات المصرية ووزير الخارجية يزوران إريتريا.. والسبب السودان والصومال
14 سبتمبر, 14:15 GMT
ووقّعت إثيوبيا اتفاقا مع الإقليم، في يناير/ كانون الثاني الماضي، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، كما يمنح أديس أبابا ميناء وقاعدة عسكرية لمدة 50 عاما، مقابل اعترافها رسميا بإقليم "أرض الصومال" كجمهورية مستقلة عن الصومال، وهو الأمر الذي وصفته مقديشو بـ"الانتهاك غير قانوني".
وبعدها قال السيسي إن الصومال له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق الجامعة العربية، مؤكدا رفض القاهرة لاتفاق أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها16:44 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:35 GMT
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