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لقطات مدهشة بعدسة "سبوتنيك" من مناورات "أوكيان-2024" في خليج بطرس الأكبر الروسي
لقطات مدهشة بعدسة "سبوتنيك" من مناورات "أوكيان-2024" في خليج بطرس الأكبر الروسي
سبوتنيك عربي
لقطات مدهشة بعدسة "سبوتنيك" من مناورات "المحيط 2024" في خليج بطرس الأكبر الروسي
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في المجموع، يشارك فيها 90 ألف عسكري، وأكثر من 400 سفينة و125 طائرة وأكثر من 7.5 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات. وفي بداية المرحلة النشطة من التدريبات، شارك القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، الإشراف عليها عبر الهاتف. وأفادت وزارة الدفاع الروسية سابقًا، بأن السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية والبحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، قامت في 16 سبتمبر الجاري، بمهام معقدة في بحر اليابان بإطلاق الصواريخ والمدفعية بالذخيرة الحية. وشارك الجانب الروسي في هذا الجزء من المناورة بـ15 سفينة، بالإضافة إلى أكثر من 10 طائرات ومروحيات تابعة للقوات البحرية الجوية الروسية. ومثّل الجانب الصيني المدمرتان "شينينغ" و"أوسي"، بالإضافة إلى الفرقاطة "لين يي"، وكان أحد العناصر التي تم العمل عليها خلال المناورات هو الكشف عن غواصة معادية وهمية، والتي أصيبت بقنابل جوية عميقة تم إسقاطها من طائرات مضادة للغواصات وقاذفات صواريخ عميقة من طراز " آر بي يو - 6000"، كما تضمن التمرين التدرب على صد غارة جوية لعدو وهمي.
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لقطات مدهشة بعدسة "سبوتنيك" من مناورات "المحيط 2024" في خليج بطرس الأكبر الروسي
لقطات مدهشة بعدسة "سبوتنيك" من مناورات "المحيط 2024" في خليج بطرس الأكبر الروسي

لقطات مدهشة بعدسة "سبوتنيك" من مناورات "أوكيان-2024" في خليج بطرس الأكبر الروسي

11:59 GMT 16.09.2024
تابعنا عبر
انطلقت مناورات تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان - 2024"، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وستستمر حتى 16 من الشهر، وستقام في مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي والبحر الأبيض المتوسط ​​وبحر قزوين وبحر البلطيق.
في المجموع، يشارك فيها 90 ألف عسكري، وأكثر من 400 سفينة و125 طائرة وأكثر من 7.5 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات. وفي بداية المرحلة النشطة من التدريبات، شارك القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، الإشراف عليها عبر الهاتف.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية سابقًا، بأن السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية والبحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، قامت في 16 سبتمبر الجاري، بمهام معقدة في بحر اليابان بإطلاق الصواريخ والمدفعية بالذخيرة الحية.
وشارك الجانب الروسي في هذا الجزء من المناورة بـ15 سفينة، بالإضافة إلى أكثر من 10 طائرات ومروحيات تابعة للقوات البحرية الجوية الروسية. ومثّل الجانب الصيني المدمرتان "شينينغ" و"أوسي"، بالإضافة إلى الفرقاطة "لين يي"، وكان أحد العناصر التي تم العمل عليها خلال المناورات هو الكشف عن غواصة معادية وهمية، والتي أصيبت بقنابل جوية عميقة تم إسقاطها من طائرات مضادة للغواصات وقاذفات صواريخ عميقة من طراز " آر بي يو - 6000"، كما تضمن التمرين التدرب على صد غارة جوية لعدو وهمي.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

تطلق سفينة صغيرة مضادة للغواصات من طراز "ساس" قنابل صاروخية من طراز "آر بي يو"، بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

تطلق سفينة صغيرة مضادة للغواصات من طراز &quot;ساس&quot; قنابل صاروخية من طراز &quot;آر بي يو&quot;، بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من &quot;أوكيان-2024&quot; في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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تطلق سفينة صغيرة مضادة للغواصات من طراز "ساس" قنابل صاروخية من طراز "آر بي يو"، بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

أفراد عسكريون من جيش التحرير الشعبي الصيني، خلال مناورة توضيحية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

أفراد عسكريون من جيش التحرير الشعبي الصيني، خلال مناورة توضيحية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات &quot;أوكيان-2024&quot; في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفراد عسكريون من جيش التحرير الشعبي الصيني، خلال مناورة توضيحية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

تقوم الطائرات المضادة للغواصات من طراز "تو-142" بإسقاط قنابل أعماق مياه البحر، خلال تمرين للعرض بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

تقوم الطائرات المضادة للغواصات من طراز &quot;تو-142&quot; بإسقاط قنابل أعماق مياه البحر، خلال تمرين للعرض بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات &quot;أوكيان-2024&quot; في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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تقوم الطائرات المضادة للغواصات من طراز "تو-142" بإسقاط قنابل أعماق مياه البحر، خلال تمرين للعرض بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

يرافق زورق مكافحة التخريب "غراتشونوك" الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، ضمن مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

يرافق زورق مكافحة التخريب &quot;غراتشونوك&quot; الفرقاطة &quot;مارشال شابوشنيكوف&quot; خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، ضمن مناورات &quot;أوكيان-2024&quot; في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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يرافق زورق مكافحة التخريب "غراتشونوك" الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، ضمن مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

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قائد الفرقاطة الروسية "المارشال شابوشنيكوف"، خلال مناورة توضيحية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، في إطار مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

قائد الفرقاطة الروسية &quot;المارشال شابوشنيكوف&quot;، خلال مناورة توضيحية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، في إطار مناورات &quot;أوكيان-2024&quot; في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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قائد الفرقاطة الروسية "المارشال شابوشنيكوف"، خلال مناورة توضيحية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، في إطار مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

السفينة الحربية "ريزكي" تقوم بالتشويش السلبي خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

السفينة الحربية &quot;ريزكي&quot; تقوم بالتشويش السلبي خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات &quot;أوكيان-2024&quot; في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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السفينة الحربية "ريزكي" تقوم بالتشويش السلبي خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

مروحية من طراز "كا-29" خلال مناورة مجمعة تجريبية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

مروحية من طراز &quot;كا-29&quot; خلال مناورة مجمعة تجريبية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات &quot;أوكيان-2024&quot; في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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مروحية من طراز "كا-29" خلال مناورة مجمعة تجريبية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من الفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" بعد الانتهاء من تمرين تجريبي معقد بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية ضمن مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

جندي من الفرقاطة &quot;المارشال شابوشنيكوف&quot; بعد الانتهاء من تمرين تجريبي معقد بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية ضمن مناورات &quot;أوكيان-2024&quot; في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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جندي من الفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" بعد الانتهاء من تمرين تجريبي معقد بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية ضمن مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

أطلقت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "أدميرال بانتيليفا" النار على نظام الصواريخ "كينجال" المضاد للطائرات خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

أطلقت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات &quot;أدميرال بانتيليفا&quot; النار على نظام الصواريخ &quot;كينجال&quot; المضاد للطائرات خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من &quot;أوكيان-2024&quot; في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أطلقت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "أدميرال بانتيليفا" النار على نظام الصواريخ "كينجال" المضاد للطائرات خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات من طراز "ميغ-31" الروسية، خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

مقاتلات من طراز &quot;ميغ-31&quot; الروسية، خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات &quot;أوكيان-2024&quot; في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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مقاتلات من طراز "ميغ-31" الروسية، خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

نائب رئيس المديرية الرئيسية للعقيدة والتعليم العسكري للقوات المسلحة في نيكاراغوا ألفارو فرانسيسكو ريفاس كاستيلو (يسار)، يتحدث مع الصحفيين خلال تمرين مجمع بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

نائب رئيس المديرية الرئيسية للعقيدة والتعليم العسكري للقوات المسلحة في نيكاراغوا ألفارو فرانسيسكو ريفاس كاستيلو (يسار)، يتحدث مع الصحفيين خلال تمرين مجمع بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء مناورات &quot;أوكيان-2024&quot; في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

نائب رئيس المديرية الرئيسية للعقيدة والتعليم العسكري للقوات المسلحة في نيكاراغوا ألفارو فرانسيسكو ريفاس كاستيلو (يسار)، يتحدث مع الصحفيين خلال تمرين مجمع بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

المدمرة "أوسي" خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

المدمرة &quot;أوسي&quot; خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات &quot;أوكيان-2024&quot; في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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المدمرة "أوسي" خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

الملحق البحري في سفارة الهند لدى روسيا الاتحادية العميد البحري بريجيندر سينغ سودهي (وسط)، خلال تمرين شامل بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، ضمن مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

الملحق البحري في سفارة الهند لدى روسيا الاتحادية العميد البحري بريجيندر سينغ سودهي (وسط)، خلال تمرين شامل بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، ضمن مناورات &quot;أوكيان-2024&quot; في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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الملحق البحري في سفارة الهند لدى روسيا الاتحادية العميد البحري بريجيندر سينغ سودهي (وسط)، خلال تمرين شامل بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، ضمن مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

الفرقاطة الروسية "المارشال شابوشنيكوف"، تنفذ إطلاقا عمليا لصاروخ كروز من مجمع "أوران" خلال تمرين مجمع تجريبي بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، ضمن مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

الفرقاطة الروسية &quot;المارشال شابوشنيكوف&quot;، تنفذ إطلاقا عمليا لصاروخ كروز من مجمع &quot;أوران&quot; خلال تمرين مجمع تجريبي بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، ضمن مناورات &quot;أوكيان-2024&quot; في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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الفرقاطة الروسية "المارشال شابوشنيكوف"، تنفذ إطلاقا عمليا لصاروخ كروز من مجمع "أوران" خلال تمرين مجمع تجريبي بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، ضمن مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

الطراد الصاروخي ناخيموف "فارياغ" خلال التدريبات المجمعة التجريبية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

الطراد الصاروخي ناخيموف &quot;فارياغ&quot; خلال التدريبات المجمعة التجريبية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات &quot;أوكيان-2024&quot; في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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الطراد الصاروخي ناخيموف "فارياغ" خلال التدريبات المجمعة التجريبية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.

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