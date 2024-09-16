لقطات مدهشة بعدسة "سبوتنيك" من مناورات "أوكيان-2024" في خليج بطرس الأكبر الروسي
تطلق سفينة صغيرة مضادة للغواصات من طراز "ساس" قنابل صاروخية من طراز "آر بي يو"، بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
تطلق سفينة صغيرة مضادة للغواصات من طراز "ساس" قنابل صاروخية من طراز "آر بي يو"، بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
أفراد عسكريون من جيش التحرير الشعبي الصيني، خلال مناورة توضيحية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
أفراد عسكريون من جيش التحرير الشعبي الصيني، خلال مناورة توضيحية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
تقوم الطائرات المضادة للغواصات من طراز "تو-142" بإسقاط قنابل أعماق مياه البحر، خلال تمرين للعرض بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
تقوم الطائرات المضادة للغواصات من طراز "تو-142" بإسقاط قنابل أعماق مياه البحر، خلال تمرين للعرض بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
يرافق زورق مكافحة التخريب "غراتشونوك" الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، ضمن مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
يرافق زورق مكافحة التخريب "غراتشونوك" الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، ضمن مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
قائد الفرقاطة الروسية "المارشال شابوشنيكوف"، خلال مناورة توضيحية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، في إطار مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
قائد الفرقاطة الروسية "المارشال شابوشنيكوف"، خلال مناورة توضيحية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، في إطار مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
السفينة الحربية "ريزكي" تقوم بالتشويش السلبي خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
السفينة الحربية "ريزكي" تقوم بالتشويش السلبي خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
مروحية من طراز "كا-29" خلال مناورة مجمعة تجريبية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
مروحية من طراز "كا-29" خلال مناورة مجمعة تجريبية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
جندي من الفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" بعد الانتهاء من تمرين تجريبي معقد بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية ضمن مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
جندي من الفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" بعد الانتهاء من تمرين تجريبي معقد بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية ضمن مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
أطلقت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "أدميرال بانتيليفا" النار على نظام الصواريخ "كينجال" المضاد للطائرات خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
أطلقت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "أدميرال بانتيليفا" النار على نظام الصواريخ "كينجال" المضاد للطائرات خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
مقاتلات من طراز "ميغ-31" الروسية، خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
مقاتلات من طراز "ميغ-31" الروسية، خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
نائب رئيس المديرية الرئيسية للعقيدة والتعليم العسكري للقوات المسلحة في نيكاراغوا ألفارو فرانسيسكو ريفاس كاستيلو (يسار)، يتحدث مع الصحفيين خلال تمرين مجمع بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
نائب رئيس المديرية الرئيسية للعقيدة والتعليم العسكري للقوات المسلحة في نيكاراغوا ألفارو فرانسيسكو ريفاس كاستيلو (يسار)، يتحدث مع الصحفيين خلال تمرين مجمع بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
المدمرة "أوسي" خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
المدمرة "أوسي" خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
الملحق البحري في سفارة الهند لدى روسيا الاتحادية العميد البحري بريجيندر سينغ سودهي (وسط)، خلال تمرين شامل بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، ضمن مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
الملحق البحري في سفارة الهند لدى روسيا الاتحادية العميد البحري بريجيندر سينغ سودهي (وسط)، خلال تمرين شامل بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، ضمن مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
الفرقاطة الروسية "المارشال شابوشنيكوف"، تنفذ إطلاقا عمليا لصاروخ كروز من مجمع "أوران" خلال تمرين مجمع تجريبي بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، ضمن مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
الفرقاطة الروسية "المارشال شابوشنيكوف"، تنفذ إطلاقا عمليا لصاروخ كروز من مجمع "أوران" خلال تمرين مجمع تجريبي بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، ضمن مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
الطراد الصاروخي ناخيموف "فارياغ" خلال التدريبات المجمعة التجريبية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.
الطراد الصاروخي ناخيموف "فارياغ" خلال التدريبات المجمعة التجريبية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية، كجزء من مناورات "أوكيان-2024" في بحر اليابان.