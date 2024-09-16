https://sarabic.ae/20240916/معرض-أسلحة-الجيش-الأوكراني-التي-استولى-عليها-الجيش-الروسي-1092767408.html

معرض أسلحة الجيش الأوكراني التي استولى عليها الجيش الروسي

معرض أسلحة الجيش الأوكراني التي استولى عليها الجيش الروسي

سبوتنيك عربي

معرض أسلحة الجيش الأوكراني التي استولت عليها قوات الجيش الروسي

2024-09-16T13:42+0000

2024-09-16T13:42+0000

2024-09-16T13:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

صور

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي

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ويضم الجزء الرئيسي من المعرض معدات عسكرية أجنبية الصنع، بما في ذلك ناقلات جند مدرعة أمريكية وبريطانية ودنماركية، وسيارة مدرعة ودبابة "تي-64 بي في" (بولات) الأوكرانية، كما تم تخصيص مناطق منفصلة من المعرض لطائرات الاستطلاع والهجوم دون طيار والأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات للعدو.تم الاستيلاء على جميع المعدات والأسلحة، وفقًا لمنظمي المعرض، من قبل أفراد عسكريين من مجموعة القوات الجنوبية أثناء تنفيذ مهام عملية عسكرية خاصة في اتجاه محوري دونيتسك وأفديفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبا من معرض أسلحة الجيش الأوكراني التي استولت عليها قوات الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال خلال الافتتاح يوم السبت، نائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية فلاديمير زاخاروف للصحفيين:وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في الصراع. وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا". ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وبدوره صرّح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

معرض أسلحة الجيش الأوكراني التي استولت عليها قوات الجيش الروسي