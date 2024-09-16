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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240916/معرض-أسلحة-الجيش-الأوكراني-التي-استولى-عليها-الجيش-الروسي-1092767408.html
معرض أسلحة الجيش الأوكراني التي استولى عليها الجيش الروسي
معرض أسلحة الجيش الأوكراني التي استولى عليها الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
معرض أسلحة الجيش الأوكراني التي استولت عليها قوات الجيش الروسي
2024-09-16T13:42+0000
2024-09-16T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صور
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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ويضم الجزء الرئيسي من المعرض معدات عسكرية أجنبية الصنع، بما في ذلك ناقلات جند مدرعة أمريكية وبريطانية ودنماركية، وسيارة مدرعة ودبابة "تي-64 بي في" (بولات) الأوكرانية، كما تم تخصيص مناطق منفصلة من المعرض لطائرات الاستطلاع والهجوم دون طيار والأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات للعدو.تم الاستيلاء على جميع المعدات والأسلحة، وفقًا لمنظمي المعرض، من قبل أفراد عسكريين من مجموعة القوات الجنوبية أثناء تنفيذ مهام عملية عسكرية خاصة في اتجاه محوري دونيتسك وأفديفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبا من معرض أسلحة الجيش الأوكراني التي استولت عليها قوات الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال خلال الافتتاح يوم السبت، نائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية فلاديمير زاخاروف للصحفيين:وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في الصراع. وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا". ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وبدوره صرّح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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معرض أسلحة الجيش الأوكراني التي استولت عليها قوات الجيش الروسي
معرض أسلحة الجيش الأوكراني التي استولت عليها قوات الجيش الروسي

معرض أسلحة الجيش الأوكراني التي استولى عليها الجيش الروسي

13:42 GMT 16.09.2024
تابعنا عبر
تم افتتاح معرض للمعدات التي استولت عليها قوات الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في حديقة "ليفوبيريجني" في مدينة روستوف على الدون، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" (الناطقة بالروسية) من الموقع.
ويضم الجزء الرئيسي من المعرض معدات عسكرية أجنبية الصنع، بما في ذلك ناقلات جند مدرعة أمريكية وبريطانية ودنماركية، وسيارة مدرعة ودبابة "تي-64 بي في" (بولات) الأوكرانية، كما تم تخصيص مناطق منفصلة من المعرض لطائرات الاستطلاع والهجوم دون طيار والأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات للعدو.
تم الاستيلاء على جميع المعدات والأسلحة، وفقًا لمنظمي المعرض، من قبل أفراد عسكريين من مجموعة القوات الجنوبية أثناء تنفيذ مهام عملية عسكرية خاصة في اتجاه محوري دونيتسك وأفديفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبا من معرض أسلحة الجيش الأوكراني التي استولت عليها قوات الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصور

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة "ليفوبيريجني" في روستوف على الدون، روسيا

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة &quot;ليفوبيريجني&quot; في روستوف على الدون، روسيا - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Sergey Pivovarov
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة "ليفوبيريجني" في روستوف على الدون، روسيا

© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصور

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة "ليفوبيريجني" في روستوف على الدون، روسيا

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة &quot;ليفوبيريجني&quot; في روستوف على الدون، روسيا - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Sergey Pivovarov
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة "ليفوبيريجني" في روستوف على الدون، روسيا

© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصور

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة "ليفوبيريجني" في روستوف على الدون، روسيا

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة &quot;ليفوبيريجني&quot; في روستوف على الدون، روسيا - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Sergey Pivovarov
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة "ليفوبيريجني" في روستوف على الدون، روسيا

© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصور

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة "ليفوبيريجني" في روستوف على الدون، روسيا

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة &quot;ليفوبيريجني&quot; في روستوف على الدون، روسيا - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Sergey Pivovarov
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة "ليفوبيريجني" في روستوف على الدون، روسيا

© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصور

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة "ليفوبيريجني" في روستوف على الدون، روسيا

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة &quot;ليفوبيريجني&quot; في روستوف على الدون، روسيا - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Sergey Pivovarov
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة "ليفوبيريجني" في روستوف على الدون، روسيا

© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصور

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة "ليفوبيريجني" في روستوف على الدون، روسيا

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة &quot;ليفوبيريجني&quot; في روستوف على الدون، روسيا - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Sergey Pivovarov
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة "ليفوبيريجني" في روستوف على الدون، روسيا

© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصور

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة "ليفوبيريجني" في روستوف على الدون، روسيا

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة &quot;ليفوبيريجني&quot; في روستوف على الدون، روسيا - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Sergey Pivovarov
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة "ليفوبيريجني" في روستوف على الدون، روسيا

© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصور

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة "ليفوبيريجني" في روستوف على الدون، روسيا

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة &quot;ليفوبيريجني&quot; في روستوف على الدون، روسيا - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Sergey Pivovarov
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الجيش الروسي، المعروضة في حديقة "ليفوبيريجني" في روستوف على الدون، روسيا

وقال خلال الافتتاح يوم السبت، نائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية فلاديمير زاخاروف للصحفيين:
"مثل هذه المعارض مهمة. إنه لمن دواعي فخرنا أن معداتنا أقوى، وأن رجالنا وأبطالنا قادرون على التعامل مع هذه المعدات. وبغض النظر عن مدى خوفنا من "تيغر" و"أبرامز"، وحتى ناقلات الجنود المدرعة التي قام الأوكرانيون بتعديلها، فإن هذه المعدات تشتعل وتتحطم ويتم الاستيلاء عليها".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في الصراع. وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا". ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وبدوره صرّح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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