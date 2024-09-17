https://sarabic.ae/20240917/اعتذار-رئيس-الوزراء-المصري-إلى-السعودية-يثير-تفاعلا-واسعا-فما-سببه؟-1092831585.html

اعتذار رئيس الوزراء المصري إلى السعودية يثير تفاعلا واسعا... فما سببه؟

اعتذار رئيس الوزراء المصري إلى السعودية يثير تفاعلا واسعا... فما سببه؟

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الاثنين، خلال زيارته للسعودية بأن "هدفنا تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات". 17.09.2024, سبوتنيك عربي

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وتابع مدبولي أن "وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، بحكم حبه لمصر كان يقول أنتم بلد البيروقراطية ونقلتوها للمملكة في فترة ما، نحن أيضا مصدومين، أخذناها من الاستعمار البريطاني الذي ظل في مصر أكثر من 70 عاما. نعتذر إذا نقلناها لكم في وقت من الأوقات".وأثار تصريح مدبولي تفاعلا واسعا في مصر حيث اعتبر البعض ان "اعتذار رئيس الحكومة المصرية للسعودية "مهين"، بينما قال آخرون إنها تعبر عن "الواقع".جاءت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، من بين المعلقين على تصريحات مدبولي، حيث قالت عبر حسابها على "إكس": "البيروقراطية باختصار هي نظام يقوم على تنظيم السلطات الإدارية بشكل هرمي، ومع تطور الزمن أصبح رديفا للفساد وتعطيل أحوال الناس. دول كثيرة تمكنت من تحديثه بينما بقى عندنا صنما لا يتحرك. فإذا كان رئيس الوزراء يعتذر للمستثمر عما أصابه منه، وهو كثير، فأحرى به أن يعتذر أيضا للمواطن"، من ناحية أخرى، استحسن آخرون تصريحات مدبولي وصفوها بالشجاعة والشفافية.وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الأحد الماضي، أن مصر والسعودية تجمعهما شراكة استثمارية قوية تُسهم في تحقيق ربحية قوية للبلدين.وخلال لقائه بوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في الرياض، قال مدبولي، إن "القاهرة لديها اهتمام ورغبة واسعة في زيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر".وأضاف مدبولي: "سنقدم من أجل ذلك كل الدعم السياسي والاقتصادي المُمكن ونؤكد على اتخاذ كل القرارات التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين السعوديين بما يُسهم في تعزيز استثماراتهم، ودفع العمل بالمشروعات المختلفة".وكان مدبولي، الذي وصل إلى العاصمة السعودية، أمس الاثنين، قدم خلال اجتماعه مع المستثمرين "اعتذارا" على نقل "البيروقراطية" إلى المملكة.

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