المتخصصون الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي
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صرح خبراء روس لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، أنهم بدؤوا في دراسة الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي الصنع.
وأوضح أحد المتخصصين لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "في الوقت الحالي، ندرس جزئية الرأس الحربي من صاروخ نظام "هيمارس"، وندرسه بعناية. ماذا وكيف يعمل (...) هذا الجزء المسؤول عن تشغيل الصاروخ نفسه. لقد بدأنا في تفكيكه، ونحن نقوم بإزالة الأنظمة الدقيقة. هناك عمل هائل لدراسة هذا الجزء".
وأوضح الخبير أنه كان بحوزتهم أنظمة التحكم لمثبتات الرأس الحربي والأنظمة الدقيقة والإلكترونيات، وبعد التفكيك سيتم تحليل العناصر الناتجة.
تم تطوير نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة شركتي التصنيع الدفاعي "BAE Systems" و"Lockheed Martin" في الفترة 1996-2000، وتم إنتاجه منذ عام 2003.
وقد تم إنشاؤه على أساس هيكل ثلاثي المحاور لعائلة المركبات التكتيكية المتوسطة (FMTV) للجيش الأمريكي، ويمكنه حمل 6 صواريخ أو صاروخ باليستي تشغيلي تكتيكي واحد من نوع "أتاكمز" (ATACMS)، ويصل مدى إطلاق النار الفعال لأنواع معينة من الذخيرة إلى مسافة 80 كيلومترًا.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
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الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
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الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
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الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
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الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
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الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
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الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.