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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240917/المتخصصون-الروس-يدرسون-الرأس-الحربي-لصاروخ-هيمارس-الأمريكي-1092773555.html
المتخصصون الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي
المتخصصون الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي
سبوتنيك عربي
المتخصصون الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي
2024-09-17T09:57+0000
2024-09-17T09:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صور
الجيش الروسي
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وأوضح أحد المتخصصين لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "في الوقت الحالي، ندرس جزئية الرأس الحربي من صاروخ نظام "هيمارس"، وندرسه بعناية. ماذا وكيف يعمل (...) هذا الجزء المسؤول عن تشغيل الصاروخ نفسه. لقد بدأنا في تفكيكه، ونحن نقوم بإزالة الأنظمة الدقيقة. هناك عمل هائل لدراسة هذا الجزء".تم تطوير نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة شركتي التصنيع الدفاعي "BAE Systems" و"Lockheed Martin" في الفترة 1996-2000، وتم إنتاجه منذ عام 2003.وقد تم إنشاؤه على أساس هيكل ثلاثي المحاور لعائلة المركبات التكتيكية المتوسطة (FMTV) للجيش الأمريكي، ويمكنه حمل 6 صواريخ أو صاروخ باليستي تشغيلي تكتيكي واحد من نوع "أتاكمز" (ATACMS)، ويصل مدى إطلاق النار الفعال لأنواع معينة من الذخيرة إلى مسافة 80 كيلومترًا.
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المتخصصون الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي
المتخصصون الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي

المتخصصون الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي

09:57 GMT 17.09.2024
تابعنا عبر
صرح خبراء روس لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، أنهم بدؤوا في دراسة الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي الصنع.
وأوضح أحد المتخصصين لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "في الوقت الحالي، ندرس جزئية الرأس الحربي من صاروخ نظام "هيمارس"، وندرسه بعناية. ماذا وكيف يعمل (...) هذا الجزء المسؤول عن تشغيل الصاروخ نفسه. لقد بدأنا في تفكيكه، ونحن نقوم بإزالة الأنظمة الدقيقة. هناك عمل هائل لدراسة هذا الجزء".

وأوضح الخبير أنه كان بحوزتهم أنظمة التحكم لمثبتات الرأس الحربي والأنظمة الدقيقة والإلكترونيات، وبعد التفكيك سيتم تحليل العناصر الناتجة.

تم تطوير نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة شركتي التصنيع الدفاعي "BAE Systems" و"Lockheed Martin" في الفترة 1996-2000، وتم إنتاجه منذ عام 2003.
وقد تم إنشاؤه على أساس هيكل ثلاثي المحاور لعائلة المركبات التكتيكية المتوسطة (FMTV) للجيش الأمريكي، ويمكنه حمل 6 صواريخ أو صاروخ باليستي تشغيلي تكتيكي واحد من نوع "أتاكمز" (ATACMS)، ويصل مدى إطلاق النار الفعال لأنواع معينة من الذخيرة إلى مسافة 80 كيلومترًا.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات. - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik
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الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات. - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات. - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات. - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات. - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات. - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik
/
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الجزء الرئيسي من صاروخ هيمارس، بعد تفكيك الرأس الحربي، يقوم المتخصصون الروس بتحليل نظام التحكم لمثبتات القوس والدوائر الدقيقة والإلكترونيات.
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