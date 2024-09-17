https://sarabic.ae/20240917/المتخصصون-الروس-يدرسون-الرأس-الحربي-لصاروخ-هيمارس-الأمريكي-1092773555.html

المتخصصون الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي

المتخصصون الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي

سبوتنيك عربي

المتخصصون الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي

2024-09-17T09:57+0000

2024-09-17T09:57+0000

2024-09-17T09:57+0000

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وأوضح أحد المتخصصين لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "في الوقت الحالي، ندرس جزئية الرأس الحربي من صاروخ نظام "هيمارس"، وندرسه بعناية. ماذا وكيف يعمل (...) هذا الجزء المسؤول عن تشغيل الصاروخ نفسه. لقد بدأنا في تفكيكه، ونحن نقوم بإزالة الأنظمة الدقيقة. هناك عمل هائل لدراسة هذا الجزء".تم تطوير نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة شركتي التصنيع الدفاعي "BAE Systems" و"Lockheed Martin" في الفترة 1996-2000، وتم إنتاجه منذ عام 2003.وقد تم إنشاؤه على أساس هيكل ثلاثي المحاور لعائلة المركبات التكتيكية المتوسطة (FMTV) للجيش الأمريكي، ويمكنه حمل 6 صواريخ أو صاروخ باليستي تشغيلي تكتيكي واحد من نوع "أتاكمز" (ATACMS)، ويصل مدى إطلاق النار الفعال لأنواع معينة من الذخيرة إلى مسافة 80 كيلومترًا.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المتخصصون الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي