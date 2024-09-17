https://sarabic.ae/20240917/بالأرقام-من-يملك-أضخم-قوات-عسكرية-عاملة-في-العالم-1092821430.html
بالأرقام... من يملك أضخم قوات عسكرية عاملة في العالم؟
بالأرقام... من يملك أضخم قوات عسكرية عاملة في العالم؟
سبوتنيك عربي
تتكون القوة البشرية لأي جيش نظامي من 3 أقسام، هي القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية وتختلف نسب توزيعها بين دولة وأخرى. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T12:24+0000
2024-09-17T12:24+0000
2024-09-17T12:24+0000
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وبينما لا تمتلك بعض الدول قوات احتياطية أو شبه عسكرية، فإن وجود الجيوش مرتبط بوجود القوات العاملة، التي تكون جاهزة للقتال في أي وقت.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, инфографика
بالأرقام... من يملك أضخم قوات عسكرية عاملة في العالم؟
تتكون القوة البشرية لأي جيش نظامي من 3 أقسام، هي القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية وتختلف نسب توزيعها بين دولة وأخرى.
وبينما لا تمتلك بعض الدول قوات احتياطية أو شبه عسكرية، فإن وجود الجيوش مرتبط بوجود القوات العاملة، التي تكون جاهزة للقتال في أي وقت.