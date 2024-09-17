https://sarabic.ae/20240917/بزشكيان-العلاقات-الإيرانية-الروسية-ستتطور-بشكل-دائم-ومستمر-1092841106.html
بزشكيان: العلاقات الإيرانية الروسية ستتطور بشكل دائم ومستمر
بزشكيان: العلاقات الإيرانية الروسية ستتطور بشكل دائم ومستمر
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين إيران وروسيا، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين ستتطور بشكل دائم. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T19:04+0000
2024-09-17T19:04+0000
2024-09-17T19:04+0000
روسيا
إيران
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وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية الإيرانية، استقبل بزشكيان، اليوم الثلاثاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، وقال خلال اللقاء إن "العلاقات بين طهران وموسكو ستتطور بشكل دائم ومستمر".وأضاف البيان أن بزشكيان نوه بالسجل البنّاء للعلاقات الإيرانية الروسية، مؤكدًا أن حكومة بلاده "ستتابع بجدية التعاون والإجراءات الجارية لتحسين مستوى العلاقات بين البلدين".وأعرب بزشكيان عن أمله إجراء مناقشات مثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات الإيرانية الروسية، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة "بريكس" المقرر عقدها في مدينة قازان الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وقال بوتين خلال لقائه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان، في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ: "في السنوات الأخيرة، اكتسبت العلاقات الروسية الإيرانية الودية زخما إضافيا، كل هذا يحدث إلى حد كبير بدعم من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".ولفت بوتين إلى أن موسكو تترقب قيام الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بزيارة منفصلة للبلاد لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة.
https://sarabic.ae/20240917/خبير-عراقي-يوضح--لـسبوتنيك-طبيعة-العلاقات-بين-طهران-وأربيل-بعد-زيارة-الرئيس-الإيراني-للإقليم-1092822409.html
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روسيا, إيران
بزشكيان: العلاقات الإيرانية الروسية ستتطور بشكل دائم ومستمر
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين إيران وروسيا، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين ستتطور بشكل دائم.
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية الإيرانية، استقبل بزشكيان، اليوم الثلاثاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، وقال خلال اللقاء إن "العلاقات بين طهران وموسكو ستتطور بشكل دائم ومستمر".
وأضاف البيان أن بزشكيان نوه بالسجل البنّاء للعلاقات الإيرانية الروسية، مؤكدًا أن حكومة بلاده "ستتابع بجدية التعاون والإجراءات الجارية لتحسين مستوى العلاقات بين البلدين".
واعتبر بزشكيان أن تعميق وتعزيز التعاون بين إيران وروسيا هو السبب في إضعاف تأثير العقوبات المفروضة على البلدين.
وأعرب بزشكيان عن أمله إجراء مناقشات مثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات الإيرانية الروسية، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة "بريكس" المقرر عقدها في مدينة قازان الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى جهود المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وقال بوتين خلال لقائه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان، في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ: "في السنوات الأخيرة، اكتسبت العلاقات الروسية الإيرانية الودية زخما إضافيا، كل هذا يحدث إلى حد كبير بدعم من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".
ولفت بوتين إلى أن موسكو تترقب قيام الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بزيارة منفصلة للبلاد لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة.