https://sarabic.ae/20240917/بعد-تحطمها-في-غزة-معلومات-عن-مروحية-بلاك-هوك-الإسرائيلية-1092822257.html
بعد تحطمها في غزة.. معلومات عن مروحية "بلاك هوك" الإسرائيلية
بعد تحطمها في غزة.. معلومات عن مروحية "بلاك هوك" الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين، 4 منهم إصابتهم خطيرة، جراء تحطم مروحية "بلاك هوك" خلال مهمة إنقاذ جندي مصاب في رفح جنوبي... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T12:25+0000
2024-09-17T12:25+0000
2024-09-17T12:25+0000
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انفوجرافيك, إسرائيل, قطاع غزة, инфографика
انفوجرافيك, إسرائيل, قطاع غزة, инфографика
بعد تحطمها في غزة.. معلومات عن مروحية "بلاك هوك" الإسرائيلية
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين، 4 منهم إصابتهم خطيرة، جراء تحطم مروحية "بلاك هوك" خلال مهمة إنقاذ جندي مصاب في رفح جنوبي قطاع غزة، في أول حادث تحطم مُميت لهذا النوع من الطائرات منذ 30 عاما.