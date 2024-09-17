https://sarabic.ae/20240917/دولة-شرق-أوسطية-تعمل-على-إنشاء-نظام-عالمي-لتحديد-المواقع-1092812210.html
دولة شرق أوسطية تعمل على إنشاء نظام عالمي لتحديد المواقع
دولة شرق أوسطية تعمل على إنشاء نظام عالمي لتحديد المواقع
سبوتنيك عربي
تسعى تركيا للانضمام إلى قائمة تشمل عددا محدودا من الدول التي تمكنت من تصميم نظام عالمي لتحديد المواقع، يتم تمويله من عائدات صناعة الطائرات المسيرة، التي تصنعها... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T10:03+0000
2024-09-17T10:03+0000
2024-09-17T10:03+0000
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وتعتبر تركيا أن إنجاز هذا الأمر يمكنها من حماية سيادتها، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي هابر" التركية، التي أشارت إلى أن ذلك جاء على لسان سلجوق بيرقدار، المدير التقني لشركة "بيكار" المصنعة للطائرات المسيرة التركية.وقال بيرقدار إن الشركة تعتزم توسيع برنامج الفضاء التركي بإطلاق نظام تحديد مواقع عالمي مستقل، يضع البلاد على قائمة الدول المطورة لهذه الأنظمة مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي.ويستخدم العالم في الوقت الحالي أنظمة مختلفة أبرزها "جي بي إس" الأمريكي و"غاليليو" الأوروبي و"غلوناس" الروسي و"بايدو" الصيني.وبحسب بيرقدار، ستحتاج تركيا إلى بناء أكثر من 100 قمر صناعي بتقنيات محلية، وخاصة تلك التي تعمل في مدار أرضي منخفض، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق أول قمر صناعي تابع لهذا النظام خلال العام الحالي، إضافة إلى تطوير مركبات مدارية وأنظمة إطلاق.ولفت إلى أن تركيا تركز على امتلاك بنية تحتية تقنية مستقلة في هذا المجال لتقليل الاعتماد على البنية التحتية الأجنبية، ويشمل ذلك بناء مركبات إطلاق يصل وزنها إلى 50 طنا للمساعدة في عمليات استكشاف الفضاء ونشر الأقمار الصناعية.
https://sarabic.ae/20210305/تركيا-تبحث-مع-روسيا-مشروع-اتفاقية-للتعاون-في-مجال-الفضاء-1048283996.html
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منوعات, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
منوعات, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
دولة شرق أوسطية تعمل على إنشاء نظام عالمي لتحديد المواقع
تسعى تركيا للانضمام إلى قائمة تشمل عددا محدودا من الدول التي تمكنت من تصميم نظام عالمي لتحديد المواقع، يتم تمويله من عائدات صناعة الطائرات المسيرة، التي تصنعها محليا.
وتعتبر تركيا أن إنجاز هذا الأمر يمكنها من حماية سيادتها، حسبما ذكرت
قناة "تي آر تي هابر" التركية، التي أشارت إلى أن ذلك جاء على لسان سلجوق بيرقدار، المدير التقني لشركة "بيكار" المصنعة للطائرات المسيرة التركية.
وقال بيرقدار إن الشركة تعتزم توسيع برنامج الفضاء التركي
بإطلاق نظام تحديد مواقع عالمي مستقل، يضع البلاد على قائمة الدول المطورة لهذه الأنظمة مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي.
ويستخدم العالم في الوقت الحالي أنظمة مختلفة أبرزها "جي بي إس" الأمريكي و"غاليليو" الأوروبي و"غلوناس" الروسي و"بايدو" الصيني.
وبحسب بيرقدار، ستحتاج تركيا
إلى بناء أكثر من 100 قمر صناعي بتقنيات محلية، وخاصة تلك التي تعمل في مدار أرضي منخفض، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق أول قمر صناعي تابع لهذا النظام خلال العام الحالي، إضافة إلى تطوير مركبات مدارية وأنظمة إطلاق.
ولفت إلى أن تركيا تركز على امتلاك بنية تحتية تقنية مستقلة في هذا المجال لتقليل الاعتماد على البنية التحتية الأجنبية، ويشمل ذلك بناء مركبات إطلاق يصل وزنها إلى 50 طنا للمساعدة في عمليات استكشاف الفضاء ونشر الأقمار الصناعية.