https://sarabic.ae/20240917/شاشات-الوجه-يرتديها-البشر-مستقبلا-فيديو-1092810242.html
"شاشات الوجه" يرتديها البشر مستقبلا... فيديو
"شاشات الوجه" يرتديها البشر مستقبلا... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد أسبوع الموضة في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول الكشف عن اختراع جديد، تقول الشركة المطورة له إنه الأول في العالم. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T08:45+0000
2024-09-17T08:45+0000
2024-09-17T08:45+0000
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الاختراع الجديد عبارة عن شاشات عالية الدقة قابلة للتمدد، عرضتها شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية "إل جي" ضمن فعاليات "أسبوع الموضة في سيئول".ويرصد مقطع فيديو بعض تفاصيل الشاشات الجديدة، التي من المتوقع أن تدخل في تطبيقات مستقبلية خاصة بتصميم الأزياء.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن
"شاشات الوجه" يرتديها البشر مستقبلا... فيديو
شهد أسبوع الموضة في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول الكشف عن اختراع جديد، تقول الشركة المطورة له إنه الأول في العالم.
الاختراع الجديد عبارة عن شاشات عالية الدقة قابلة للتمدد، عرضتها شركة التكنولوجيا
الكورية الجنوبية "إل جي" ضمن فعاليات "أسبوع الموضة في سيئول".
ويرصد مقطع فيديو بعض تفاصيل الشاشات الجديدة، التي من المتوقع أن تدخل في تطبيقات مستقبلية خاصة بتصميم الأزياء
.