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https://sarabic.ae/20240917/علماء-يحذرون-من-بكتيريا-مقاومة-للمضادات-الحيوية-قد-تشكل-تهديدا-مستقبليا-للبشرية-1092804624.html
علماء يحذرون من بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية قد تشكل تهديدا مستقبليا للبشرية
علماء يحذرون من بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية قد تشكل تهديدا مستقبليا للبشرية
سبوتنيك عربي
كشفت مجلة علمية، اليوم الثلاثاء، عن دراسة أجراها فريق من العلماء والخبراء الدوليين توصلوا فيها إلى نتيجة مفادها أن هناك بكتيريا خطيرة قد تغزو البشرية والعالم... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T06:18+0000
2024-09-17T06:18+0000
مجتمع
علوم
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ونشرت مجلة لانسيت الطبية الدراسة التي أجراها العلماء والخبراء، حيث تبين أن هناك نوعا من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وسريعة الانتشار ويمكن أن تقتل أكثر من 39 مليون شخص على مدى السنوات الـ 25 المقبلة.وقال العلماء في ملخص الدراسة: "نحن نقدر أنه بحلول عام 2050، سيكون هناك 1.91 مليون حالة وفاة مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات سنويا في جميع أنحاء العالم، حيث ستكون هناك 8.22 مليون حالة مرضية مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات سنويا، وبشكل تراكمي، من عام 2025 إلى عام 2050، يتوقع السيناريو المرجعي 39.1 مليون حالة وفاة مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات و169 مليون حالة مرضية مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات.ويتوقع العلماء أن يكون أكبر عدد من الوفيات في جنوب وشرق آسيا، وكذلك في أوقيانوسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.وتسمى مسببات الأمراض البكتيرية التي لا تستجيب لها المضادات الحيوية بالمقاومة أو الجراثيم الخارقة.ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن الالتهابات ذات الصلة هي السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم بعد أمراض القلب والسكتة الدماغية.
https://sarabic.ae/20231124/دراسة-المنظف-الأكثر-استخداما-في-العالم-كالماء-بالنسبة-للجراثيم-1083442208.html
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علوم
علوم

علماء يحذرون من بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية قد تشكل تهديدا مستقبليا للبشرية

06:18 GMT 17.09.2024
© Fotolia / Giovanni Cancemiجراثيم
جراثيم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Fotolia / Giovanni Cancemi
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كشفت مجلة علمية، اليوم الثلاثاء، عن دراسة أجراها فريق من العلماء والخبراء الدوليين توصلوا فيها إلى نتيجة مفادها أن هناك بكتيريا خطيرة قد تغزو البشرية والعالم في المستقبل.
ونشرت مجلة لانسيت الطبية الدراسة التي أجراها العلماء والخبراء، حيث تبين أن هناك نوعا من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وسريعة الانتشار ويمكن أن تقتل أكثر من 39 مليون شخص على مدى السنوات الـ 25 المقبلة.
وقال العلماء في ملخص الدراسة: "نحن نقدر أنه بحلول عام 2050، سيكون هناك 1.91 مليون حالة وفاة مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات سنويا في جميع أنحاء العالم، حيث ستكون هناك 8.22 مليون حالة مرضية مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات سنويا، وبشكل تراكمي، من عام 2025 إلى عام 2050، يتوقع السيناريو المرجعي 39.1 مليون حالة وفاة مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات و169 مليون حالة مرضية مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات.
عامل تنظيف داخل مستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
مجتمع
دراسة: المنظف الأكثر استخداما في العالم "كالماء" بالنسبة للجراثيم
24 نوفمبر 2023, 12:51 GMT
ويتوقع العلماء أن يكون أكبر عدد من الوفيات في جنوب وشرق آسيا، وكذلك في أوقيانوسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتسمى مسببات الأمراض البكتيرية التي لا تستجيب لها المضادات الحيوية بالمقاومة أو الجراثيم الخارقة.
ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن الالتهابات ذات الصلة هي السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم بعد أمراض القلب والسكتة الدماغية.
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