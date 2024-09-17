https://sarabic.ae/20240917/لاعبو-كرة-القدم-في-الدوري-الإنجليزي-قد-يلجأون-إلى-الإضراب-ما-السبب-1092843750.html

لاعبو كرة القدم في الدوري الإنجليزي قد يلجأون إلى الإضراب... ما السبب؟

لاعبو كرة القدم في الدوري الإنجليزي قد يلجأون إلى الإضراب... ما السبب؟

سبوتنيك عربي

حذر الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية، من أن لاعبي كرة القدم قد يلجأون إلى الإضراب إذا استمرت الأندية في... 17.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-17T20:45+0000

2024-09-17T20:45+0000

2024-09-17T20:45+0000

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وسيكون الموسم الجديد من دوري الأبطال على موعد مع تغيير جذري، حيث توسعت المشاركة من 32 فريقا إلى 36، بنظام مجموعة واحدة يخوض فيها كل فريق ثماني مباريات مع ثماني فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار.وتتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى الدور ثمن النهائي، في حين ستتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة وستخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خلافا لما كان يحصل سابقا. ويشارك المان سيتي، متصدر الدوري هذا الموسم، أيضا في كأس العالم للأندية الموسعة في نهاية الموسم، ومن المتوقع أن يخوض قرابة 75 مباراة هذا الموسم، مع وجود عبء أكبر على اللاعبين الدوليين بسبب ارتباطهم بمنتخبات بلادهم..وقال رودري عندما سُئل عما إذا كان هناك احتمال لإضراب اللاعبين: "أعتقد أننا اقتربنا من ذلك. أعتقد أنه إذا سألت أي لاعب ستحدث عن الأمر ذاته"، مضيفا: "هذا ليس رأي رودري فقط أو أي شيء آخر. أعتقد أنه الرأي العام للاعبين".وتابع: "إذا استمر الأمر على هذا النحو، فستكون هناك لحظة حيث لا يكون لدينا خيار آخر، أعتقد ذلك، لكن دعونا نرى. لا أعرف ماذا سيحدث، لكنه أمر يقلقنا لأننا نحن من يعاني".وكانت تعليقات رودري صدى لما صرّح به البرازيلي أليسون حارس مرمى ليفربول الذي اعتبر أن رؤساء كرة القدم يتجاهلون اللاعبين عندما يتعلق الأمر بقضية ازدحام المباريات.وتشارك رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا في تحديين قانونيين منفصلين للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن الروزنامة المزدحمة بالمباريات والنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقا.

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