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القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية - عاجل
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مهرجان "الفوانيس الملونة" في الصين... أجمل الصور
مهرجان "الفوانيس الملونة" في الصين... أجمل الصور
سبوتنيك عربي
مهرجان "الفوانيس الملونة" في الصين
2024-09-17T08:30+0000
2024-09-17T09:21+0000
وسائط متعددة
الصين
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مهرجان "الفوانيس الملونة" في الصين
مهرجان "الفوانيس الملونة" في الصين

مهرجان "الفوانيس الملونة" في الصين... أجمل الصور

08:30 GMT 17.09.2024 (تم التحديث: 09:21 GMT 17.09.2024)
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمهرجان "الفوانيس الملونة" عشية عيد منتصف الخريف في الصين.
© AP Photo / Andy Wong

زوار يقومون بجولة في معرض الفوانيس الكبير عشية مهرجان منتصف الخريف في معرض الحدائق في بكين، الصين.

زوار يقومون بجولة في معرض الفوانيس الكبير عشية مهرجان منتصف الخريف في معرض الحدائق في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Andy Wong

زوار يقومون بجولة في معرض الفوانيس الكبير عشية مهرجان منتصف الخريف في معرض الحدائق في بكين، الصين.

© AP Photo / Andy Wong

زوار يلتقطون صورًا بالهواتف الذكية لمهرجان الفوانيس خلال معرض الفوانيس الكبير في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.

زوار يلتقطون صورًا بالهواتف الذكية لمهرجان الفوانيس خلال معرض الفوانيس الكبير في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Andy Wong

زوار يلتقطون صورًا بالهواتف الذكية لمهرجان الفوانيس خلال معرض الفوانيس الكبير في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.

© AP Photo / Andy Wong

زوار يلتقطون صورًا تذكارية لمهرجان الفوانيس الكبير في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.

زوار يلتقطون صورًا تذكارية لمهرجان الفوانيس الكبير في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Andy Wong

زوار يلتقطون صورًا تذكارية لمهرجان الفوانيس الكبير في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.

© AP Photo / Andy Wong

طفل يلعب بفانوس بالقرب من مهرجان الأضواء في معرض الفوانيس الكبير، ضمن معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.

طفل يلعب بفانوس بالقرب من مهرجان الأضواء في معرض الفوانيس الكبير، ضمن معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Andy Wong

طفل يلعب بفانوس بالقرب من مهرجان الأضواء في معرض الفوانيس الكبير، ضمن معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.

© AP Photo / Andy Wong

زوار معرض الفوانيس الكبير يلتقطون صورًا للفوانيس، الصين.

زوار معرض الفوانيس الكبير يلتقطون صورًا للفوانيس، الصين. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Andy Wong

زوار معرض الفوانيس الكبير يلتقطون صورًا للفوانيس، الصين.

© AP Photo / Andy Wong

زوار في معرض الفوانيس الكبير يقومون بجولة بين الفوانيس المضيئة في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.

زوار في معرض الفوانيس الكبير يقومون بجولة بين الفوانيس المضيئة في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Andy Wong

زوار في معرض الفوانيس الكبير يقومون بجولة بين الفوانيس المضيئة في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.

© AP Photo / Andy Wong

صورة جميلة للفوانيس تظهر على شكل زهور خلال معرض الفوانيس الكبير في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.

صورة جميلة للفوانيس تظهر على شكل زهور خلال معرض الفوانيس الكبير في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Andy Wong

صورة جميلة للفوانيس تظهر على شكل زهور خلال معرض الفوانيس الكبير في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.

© AP Photo / Andy Wong

صورة ساحرة للفوانيس أثناء إضاءتها ليلا ضمن معرض الفوانيس الكبير في بكين، الصين.

صورة ساحرة للفوانيس أثناء إضاءتها ليلا ضمن معرض الفوانيس الكبير في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Andy Wong

صورة ساحرة للفوانيس أثناء إضاءتها ليلا ضمن معرض الفوانيس الكبير في بكين، الصين.

© AP Photo / Andy Wong

زائر يلتقط صورة بهاتفه الذكي لفانوس على شكل نمر ضمن معرض الفوانيس الكبير في بكين، الصين.

زائر يلتقط صورة بهاتفه الذكي لفانوس على شكل نمر ضمن معرض الفوانيس الكبير في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Andy Wong

زائر يلتقط صورة بهاتفه الذكي لفانوس على شكل نمر ضمن معرض الفوانيس الكبير في بكين، الصين.

© AP Photo / Andy Wong

الزوار يتجمعون عند فانوس على شكل "جنة الباندا" خلال عرض الفوانيس الكبير عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.

الزوار يتجمعون عند فانوس على شكل &quot;جنة الباندا&quot; خلال عرض الفوانيس الكبير عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Andy Wong

الزوار يتجمعون عند فانوس على شكل "جنة الباندا" خلال عرض الفوانيس الكبير عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.

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