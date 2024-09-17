مهرجان "الفوانيس الملونة" في الصين... أجمل الصور

زوار يقومون بجولة في معرض الفوانيس الكبير عشية مهرجان منتصف الخريف في معرض الحدائق في بكين، الصين.
زوار يقومون بجولة في معرض الفوانيس الكبير عشية مهرجان منتصف الخريف في معرض الحدائق في بكين، الصين.
زوار يلتقطون صورًا بالهواتف الذكية لمهرجان الفوانيس خلال معرض الفوانيس الكبير في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.
زوار يلتقطون صورًا بالهواتف الذكية لمهرجان الفوانيس خلال معرض الفوانيس الكبير في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.
زوار يلتقطون صورًا تذكارية لمهرجان الفوانيس الكبير في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.
زوار يلتقطون صورًا تذكارية لمهرجان الفوانيس الكبير في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.
طفل يلعب بفانوس بالقرب من مهرجان الأضواء في معرض الفوانيس الكبير، ضمن معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.
طفل يلعب بفانوس بالقرب من مهرجان الأضواء في معرض الفوانيس الكبير، ضمن معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.
زوار معرض الفوانيس الكبير يلتقطون صورًا للفوانيس، الصين.
زوار معرض الفوانيس الكبير يلتقطون صورًا للفوانيس، الصين.
زوار في معرض الفوانيس الكبير يقومون بجولة بين الفوانيس المضيئة في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.
زوار في معرض الفوانيس الكبير يقومون بجولة بين الفوانيس المضيئة في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.
صورة جميلة للفوانيس تظهر على شكل زهور خلال معرض الفوانيس الكبير في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.
صورة جميلة للفوانيس تظهر على شكل زهور خلال معرض الفوانيس الكبير في معرض الحدائق عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.
صورة ساحرة للفوانيس أثناء إضاءتها ليلا ضمن معرض الفوانيس الكبير في بكين، الصين.
صورة ساحرة للفوانيس أثناء إضاءتها ليلا ضمن معرض الفوانيس الكبير في بكين، الصين.
زائر يلتقط صورة بهاتفه الذكي لفانوس على شكل نمر ضمن معرض الفوانيس الكبير في بكين، الصين.
زائر يلتقط صورة بهاتفه الذكي لفانوس على شكل نمر ضمن معرض الفوانيس الكبير في بكين، الصين.
الزوار يتجمعون عند فانوس على شكل "جنة الباندا" خلال عرض الفوانيس الكبير عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.
الزوار يتجمعون عند فانوس على شكل "جنة الباندا" خلال عرض الفوانيس الكبير عشية مهرجان منتصف الخريف في بكين، الصين.