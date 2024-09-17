وزير الخارجية الروسي: "وادا" واللجنة الأولمبية الدولية تتعاونان لفرض الهيمنة الغربية على الرياضة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:33 GMT
30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240917/وزير-الخارجية-الروسي-وادا-واللجنة-الأولمبية-الدولية-تتعاونان-لفرض-الهيمنة-الغربية-على-الرياضة-1092802129.html
وزير الخارجية الروسي: "وادا" واللجنة الأولمبية الدولية تتعاونان لفرض الهيمنة الغربية على الرياضة
وزير الخارجية الروسي: "وادا" واللجنة الأولمبية الدولية تتعاونان لفرض الهيمنة الغربية على الرياضة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" واللجنة الأولمبية الدولية تعملان معاً لوضع الرياضة في خدمة مصالح الهيمنة... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T00:11+0000
2024-09-17T00:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اللجنة الأولمبية الدولية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089745189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_672369665ec0cd8ddd154d081f990dca.jpg
موسكو- سبوتنيك. وفي مقابلة ضمن سلسلة الأفلام الوثائقية "الاختراق السوفيتي"، قال لافروف: "حالياً، تتعاون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية بهدف إضعاف مبادئ الميثاق الأولمبي وجعل الرياضة وسيلة لخدمة مصالح الهيمنة الغربية في جميع المجالات الممكنة، وأنا أطلق على هذا تسمية 'العدوان الرياضي'".وأشار لافروف إلى أن موسكو ستواصل الدفاع عن المبادئ الأولمبية واتباع المسار الأولمبي النزيه.وكشف لافروف أيضاً أن "عندما قدمت مجموعة من دول الشرق الأوسط اقتراحاً لمناقشة مشاركة إسرائيل في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، رفضت اللجنة الأولمبية الدولية هذا الاقتراح تماماً". وأضاف: "الانتهاكات المزدوجة - هذا ليس سوى تعبير خفيف. يبدو أن الإدارة الحالية للجنة الأولمبية الدولية، وللأسف، تقوم بدفن الحركة الأولمبية".وشدد لافروف على قناعته بظهور أشكال جديدة من المنافسة التي ستحتفظ بروح النزاهة واحترام الشريك.
https://sarabic.ae/20240402/رئيس-اللجنة-الأولمبية-الدولية-يعترف-بمراقبة-منشورات-الرياضيين-الروس-لمنعهم-من-المشاركة-في-البطولات-1087614142.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089745189_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb0ba9124d818f290c1a982951657762.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اللجنة الأولمبية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اللجنة الأولمبية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الروسي: "وادا" واللجنة الأولمبية الدولية تتعاونان لفرض الهيمنة الغربية على الرياضة

00:11 GMT 17.09.2024 (تم التحديث: 00:12 GMT 17.09.2024)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" واللجنة الأولمبية الدولية تعملان معاً لوضع الرياضة في خدمة مصالح الهيمنة الغربية.
موسكو- سبوتنيك. وفي مقابلة ضمن سلسلة الأفلام الوثائقية "الاختراق السوفيتي"، قال لافروف: "حالياً، تتعاون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية بهدف إضعاف مبادئ الميثاق الأولمبي وجعل الرياضة وسيلة لخدمة مصالح الهيمنة الغربية في جميع المجالات الممكنة، وأنا أطلق على هذا تسمية 'العدوان الرياضي'".
توماس باخ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
مجتمع
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يعترف بمراقبة منشورات الرياضيين الروس لمنعهم من المشاركة في البطولات
2 أبريل, 11:24 GMT
وأشار لافروف إلى أن موسكو ستواصل الدفاع عن المبادئ الأولمبية واتباع المسار الأولمبي النزيه.
وكشف لافروف أيضاً أن "عندما قدمت مجموعة من دول الشرق الأوسط اقتراحاً لمناقشة مشاركة إسرائيل في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، رفضت اللجنة الأولمبية الدولية هذا الاقتراح تماماً". وأضاف: "الانتهاكات المزدوجة - هذا ليس سوى تعبير خفيف. يبدو أن الإدارة الحالية للجنة الأولمبية الدولية، وللأسف، تقوم بدفن الحركة الأولمبية".
وشدد لافروف على قناعته بظهور أشكال جديدة من المنافسة التي ستحتفظ بروح النزاهة واحترام الشريك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيينأمس, 21:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفهاأمس, 16:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала