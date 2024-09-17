https://sarabic.ae/20240917/وزير-الخارجية-الروسي-وادا-واللجنة-الأولمبية-الدولية-تتعاونان-لفرض-الهيمنة-الغربية-على-الرياضة-1092802129.html
وزير الخارجية الروسي: "وادا" واللجنة الأولمبية الدولية تتعاونان لفرض الهيمنة الغربية على الرياضة
وزير الخارجية الروسي: "وادا" واللجنة الأولمبية الدولية تتعاونان لفرض الهيمنة الغربية على الرياضة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" واللجنة الأولمبية الدولية تعملان معاً لوضع الرياضة في خدمة مصالح الهيمنة... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T00:11+0000
2024-09-17T00:11+0000
2024-09-17T00:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اللجنة الأولمبية الدولية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089745189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_672369665ec0cd8ddd154d081f990dca.jpg
موسكو- سبوتنيك. وفي مقابلة ضمن سلسلة الأفلام الوثائقية "الاختراق السوفيتي"، قال لافروف: "حالياً، تتعاون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية بهدف إضعاف مبادئ الميثاق الأولمبي وجعل الرياضة وسيلة لخدمة مصالح الهيمنة الغربية في جميع المجالات الممكنة، وأنا أطلق على هذا تسمية 'العدوان الرياضي'".وأشار لافروف إلى أن موسكو ستواصل الدفاع عن المبادئ الأولمبية واتباع المسار الأولمبي النزيه.وكشف لافروف أيضاً أن "عندما قدمت مجموعة من دول الشرق الأوسط اقتراحاً لمناقشة مشاركة إسرائيل في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، رفضت اللجنة الأولمبية الدولية هذا الاقتراح تماماً". وأضاف: "الانتهاكات المزدوجة - هذا ليس سوى تعبير خفيف. يبدو أن الإدارة الحالية للجنة الأولمبية الدولية، وللأسف، تقوم بدفن الحركة الأولمبية".وشدد لافروف على قناعته بظهور أشكال جديدة من المنافسة التي ستحتفظ بروح النزاهة واحترام الشريك.
https://sarabic.ae/20240402/رئيس-اللجنة-الأولمبية-الدولية-يعترف-بمراقبة-منشورات-الرياضيين-الروس-لمنعهم-من-المشاركة-في-البطولات-1087614142.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089745189_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb0ba9124d818f290c1a982951657762.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اللجنة الأولمبية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اللجنة الأولمبية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الروسي: "وادا" واللجنة الأولمبية الدولية تتعاونان لفرض الهيمنة الغربية على الرياضة
00:11 GMT 17.09.2024 (تم التحديث: 00:12 GMT 17.09.2024)
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" واللجنة الأولمبية الدولية تعملان معاً لوضع الرياضة في خدمة مصالح الهيمنة الغربية.
موسكو- سبوتنيك
. وفي مقابلة ضمن سلسلة الأفلام الوثائقية "الاختراق السوفيتي"، قال لافروف: "حالياً، تتعاون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية بهدف إضعاف مبادئ الميثاق الأولمبي وجعل الرياضة وسيلة لخدمة مصالح الهيمنة الغربية في جميع المجالات الممكنة، وأنا أطلق على هذا تسمية 'العدوان الرياضي'".
وأشار لافروف إلى أن موسكو ستواصل الدفاع عن المبادئ الأولمبية واتباع المسار الأولمبي النزيه.
وكشف لافروف أيضاً أن "عندما قدمت مجموعة من دول الشرق الأوسط اقتراحاً لمناقشة مشاركة إسرائيل في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، رفضت اللجنة الأولمبية الدولية
هذا الاقتراح تماماً". وأضاف: "الانتهاكات المزدوجة - هذا ليس سوى تعبير خفيف. يبدو أن الإدارة الحالية للجنة الأولمبية الدولية، وللأسف، تقوم بدفن الحركة الأولمبية".
وشدد لافروف على قناعته بظهور أشكال جديدة من المنافسة التي ستحتفظ بروح النزاهة واحترام الشريك.