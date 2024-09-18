https://sarabic.ae/20240918/الكرملين-رد-فعل-الناتو-من-تحذير-بوتين-بشأن-عواقب-ضرب-العمق-الروسي-أمر-خطير-1092854308.html

الكرملين: رد فعل الناتو من تحذير بوتين بشأن عواقب ضرب العمق الروسي أمر خطير

الكرملين: رد فعل الناتو من تحذير بوتين بشأن عواقب ضرب العمق الروسي أمر خطير

سبوتنيك عربي

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، رغبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، المتفاخرة بعدم أخذ تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،... 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T11:25+0000

2024-09-18T11:25+0000

2024-09-18T11:25+0000

روسيا

الناتو

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370748_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6282d598e6f5680c476fbbcec701334.jpg

وقال بيسكوف خلال إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء، إن "مثل هذه الرغبة المتفاخرة في عدم أخذ تصريحات الرئيس الروسي على محمل الجد هي خطوة قصيرة النظر وغير مهنية على الإطلاق، وغالبا، أميل إلى أن أعزو ذلك إلى طبيعة ستولتنبرغ المنتهية ولايته، فبعد فترة قصيرة من الوقت لن يكون مسؤولا عن أقواله المذكورة".وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمي بوتين، قرار الدول الأوروبية والولايات المتحدة السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي تورطا مباشر في الصراع الأوكراني.وخلال لقاء مع الصحفيين، أشار بوتين إلى أن دول الناتو لا تناقش احتمال استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى فحسب؛ مبينًا أنه لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو.وأكد الرئيس الروسي أن أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي، وتحتاج لتنفيذ ذلك معلومات الأقمار الصناعية الغربية، لافتا إلى أن المشاركة المباشرة لدول الناتو والولايات المتحدة وأوروبا بالصراع الأوكراني سيغير جوهره بشكل كبير، وهذا سيعني أنهم في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.ويأتي هذا بعد إعلان الولايات المتحدة أن مسألة منح كييف الإذن باستخدام أسلحة بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية لا تزال قيد الدراسة.

https://sarabic.ae/20240913/بوتين-يعتبر-السماح-لكييف-بضرب-العمق-الروسي-تورط-مباشر-في-الصراع-الأوكراني--1092688047.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الناتو, فلاديمير بوتين