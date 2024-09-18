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https://sarabic.ae/20240918/الكرملين-رد-فعل-الناتو-من-تحذير-بوتين-بشأن-عواقب-ضرب-العمق-الروسي-أمر-خطير-1092854308.html
الكرملين: رد فعل الناتو من تحذير بوتين بشأن عواقب ضرب العمق الروسي أمر خطير
الكرملين: رد فعل الناتو من تحذير بوتين بشأن عواقب ضرب العمق الروسي أمر خطير
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، رغبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، المتفاخرة بعدم أخذ تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T11:25+0000
2024-09-18T11:25+0000
روسيا
الناتو
فلاديمير بوتين
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وقال بيسكوف خلال إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء، إن "مثل هذه الرغبة المتفاخرة في عدم أخذ تصريحات الرئيس الروسي على محمل الجد هي خطوة قصيرة النظر وغير مهنية على الإطلاق، وغالبا، أميل إلى أن أعزو ذلك إلى طبيعة ستولتنبرغ المنتهية ولايته، فبعد فترة قصيرة من الوقت لن يكون مسؤولا عن أقواله المذكورة".وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمي بوتين، قرار الدول الأوروبية والولايات المتحدة السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي تورطا مباشر في الصراع الأوكراني.وخلال لقاء مع الصحفيين، أشار بوتين إلى أن دول الناتو لا تناقش احتمال استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى فحسب؛ مبينًا أنه لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو.وأكد الرئيس الروسي أن أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي، وتحتاج لتنفيذ ذلك معلومات الأقمار الصناعية الغربية، لافتا إلى أن المشاركة المباشرة لدول الناتو والولايات المتحدة وأوروبا بالصراع الأوكراني سيغير جوهره بشكل كبير، وهذا سيعني أنهم في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.ويأتي هذا بعد إعلان الولايات المتحدة أن مسألة منح كييف الإذن باستخدام أسلحة بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية لا تزال قيد الدراسة.
https://sarabic.ae/20240913/بوتين-يعتبر-السماح-لكييف-بضرب-العمق-الروسي-تورط-مباشر-في-الصراع-الأوكراني--1092688047.html
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روسيا, الناتو, فلاديمير بوتين
روسيا, الناتو, فلاديمير بوتين

الكرملين: رد فعل الناتو من تحذير بوتين بشأن عواقب ضرب العمق الروسي أمر خطير

11:25 GMT 18.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، رغبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، المتفاخرة بعدم أخذ تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على محمل الجد بشأن عواقب ضرب روسيا بأسلحة غربية بأنها "قصيرة النظر"، وموقف استفزازي وخطير.
وقال بيسكوف خلال إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء، إن "مثل هذه الرغبة المتفاخرة في عدم أخذ تصريحات الرئيس الروسي على محمل الجد هي خطوة قصيرة النظر وغير مهنية على الإطلاق، وغالبا، أميل إلى أن أعزو ذلك إلى طبيعة ستولتنبرغ المنتهية ولايته، فبعد فترة قصيرة من الوقت لن يكون مسؤولا عن أقواله المذكورة".
وتابع بيسكوف بالقول إن "عدم أخذ تصريحات بوتين حول عواقب السماح باستهداف روسيا بأسلحة غربية على محمل الجد هو موقف استفزازي وخطير".
بوتين يعتبر السماح لكييف بضرب العمق الروسي تورط مباشر في الصراع الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
راديو
بوتين يعتبر السماح لكييف بضرب العمق الروسي تورط مباشر في الصراع الأوكراني
13 سبتمبر, 15:15 GMT
وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمي بوتين، قرار الدول الأوروبية والولايات المتحدة السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي تورطا مباشر في الصراع الأوكراني.
وخلال لقاء مع الصحفيين، أشار بوتين إلى أن دول الناتو لا تناقش احتمال استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى فحسب؛ مبينًا أنه لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو.
وأكد الرئيس الروسي أن أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي، وتحتاج لتنفيذ ذلك معلومات الأقمار الصناعية الغربية، لافتا إلى أن المشاركة المباشرة لدول الناتو والولايات المتحدة وأوروبا بالصراع الأوكراني سيغير جوهره بشكل كبير، وهذا سيعني أنهم في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.
ويأتي هذا بعد إعلان الولايات المتحدة أن مسألة منح كييف الإذن باستخدام أسلحة بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية لا تزال قيد الدراسة.
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