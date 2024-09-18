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انفجارات جديدة لأجهزة التخاطب اللاسلكية "بوفينغ" في عدد من المناطق اللبنانية... صور وفيديو
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27 د
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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https://sarabic.ae/20240918/الملحد-يفلت-أخيرا-من-الرقابة-بعد-انتقادات-كبيرة-في-مصر-1092859347.html
"الملحد" يفلت أخيرا من الرقابة بعد انتقادات كبيرة في مصر
"الملحد" يفلت أخيرا من الرقابة بعد انتقادات كبيرة في مصر
سبوتنيك عربي
أكد أحمد السبكي، منتج فيلم "الملحد" المصري، أن فيلمه المثير للجدل سيتم عرضه قريبا في دور العرض، بعدما كان مقررا عرضه في 13 أغسطس/آب 2024. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T13:54+0000
2024-09-18T13:54+0000
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وفي مكالمة هاتفية مع قناة "القاهرة والناس" المصرية، أمس الثلاثاء، أكد السبكي أن فيلم "الملحد" سيتم عرضه قريبا، وذلك بعدما أثار الكثير من الجدل على الساحة الفنية المصرية خاصة بعد التضارب حول منعه قبل ساعات من موعد العرض وأسباب تأجيله.وقال السبكي إن الأمر ليس له علاقة بالمنع مثلما يتردد مؤخرا، على أن يكون العرض بعد مجموعة من العروض لفيلم "عاشق" الذي يعرض حاليا في قاعات السينما ويحقق نجاحا لافتا ثم سيتم عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما".ولفت إلى أن "فيلم "الملحد" قد تحصّل على موافقة الرقابة قبل بدء التصوير، كما تمت مراجعة السيناريو والموافقة عليه أولا وتم الحصول على تراخيص العرض أيضا، ويتم حاليا التنسيق مع الرقابة من أجل حذف أو إضافة مواد فيديو".وتقوم فكرة فيلم "الملحد" على قضية التطرف الديني والخروج عن الدين وهي ظاهرة انتشرت بين الشباب خلال الفترة الماضية من خلال قصة الشاب يحيى، الذي يجسده الفنان المصري، أحمد حاتم، حيث يقرر الإلحاد بعد تمرده على أفكار والده الدينية.ويسلّط الفيلم الضوء على الفرق بين الإلحاد والتدين دون تفكير أو تدبر وطرح ملف التعصب الديني وخطورة ذلك على المجتمعات العربية والإسلامية في الفترة الأخيرة.ويشار إلى أن فيلم "الملحد" من بطولة حسين فهمي وأحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا وحسين فهمي وغيرهم، وهو من إخراج محمد العدل والموسيقى التصويرية لراجح داوود.
https://sarabic.ae/20220219/فنان-مصري-يعتذر-عن-عدم-استكمال-فيلم-من-تأليف-إبراهيم-عيسى-بسبب-الإسراء-والمعراج-1058845513.html
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أخبار مصر الآن, مصر, منوعات
أخبار مصر الآن, مصر, منوعات

"الملحد" يفلت أخيرا من الرقابة بعد انتقادات كبيرة في مصر

13:54 GMT 18.09.2024
© Fotolia / Peych_pدار السينما
دار السينما - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Fotolia / Peych_p
تابعنا عبر
أكد أحمد السبكي، منتج فيلم "الملحد" المصري، أن فيلمه المثير للجدل سيتم عرضه قريبا في دور العرض، بعدما كان مقررا عرضه في 13 أغسطس/آب 2024.
وفي مكالمة هاتفية مع قناة "القاهرة والناس" المصرية، أمس الثلاثاء، أكد السبكي أن فيلم "الملحد" سيتم عرضه قريبا، وذلك بعدما أثار الكثير من الجدل على الساحة الفنية المصرية خاصة بعد التضارب حول منعه قبل ساعات من موعد العرض وأسباب تأجيله.
الإعلامي والصحفي المصري إبراهيم عيسى - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
فنان مصري يعتذر عن عدم استكمال فيلم من تأليف إبراهيم عيسى بسبب "الإسراء والمعراج"
19 فبراير 2022, 06:50 GMT
وقال السبكي إن الأمر ليس له علاقة بالمنع مثلما يتردد مؤخرا، على أن يكون العرض بعد مجموعة من العروض لفيلم "عاشق" الذي يعرض حاليا في قاعات السينما ويحقق نجاحا لافتا ثم سيتم عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما".
ولفت إلى أن "فيلم "الملحد" قد تحصّل على موافقة الرقابة قبل بدء التصوير، كما تمت مراجعة السيناريو والموافقة عليه أولا وتم الحصول على تراخيص العرض أيضا، ويتم حاليا التنسيق مع الرقابة من أجل حذف أو إضافة مواد فيديو".
وتقوم فكرة فيلم "الملحد" على قضية التطرف الديني والخروج عن الدين وهي ظاهرة انتشرت بين الشباب خلال الفترة الماضية من خلال قصة الشاب يحيى، الذي يجسده الفنان المصري، أحمد حاتم، حيث يقرر الإلحاد بعد تمرده على أفكار والده الدينية.
ويسلّط الفيلم الضوء على الفرق بين الإلحاد والتدين دون تفكير أو تدبر وطرح ملف التعصب الديني وخطورة ذلك على المجتمعات العربية والإسلامية في الفترة الأخيرة.
ويشار إلى أن فيلم "الملحد" من بطولة حسين فهمي وأحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا وحسين فهمي وغيرهم، وهو من إخراج محمد العدل والموسيقى التصويرية لراجح داوود.
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