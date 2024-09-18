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الإنسان والثقافة
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شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
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عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
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صدى الحياة
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني لـ"سبوتنيك": الاعتداءات الإسرائيلية تزيدنا إصرارا وتمسكا بأرضنا
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني لـ"سبوتنيك": الاعتداءات الإسرائيلية تزيدنا إصرارا وتمسكا بأرضنا
سبوتنيك عربي
أكّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، طلال أرسلان، أنّ "ما يحدث كل يوم في جنوب لبنان يزيدنا إصرارًا وتمسكًا بهويتنا وثقافتنا وعزتنا وكرامتنا وشرفنا". 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T16:06+0000
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أعرب أرسلان في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" عن أمله في أن "يستمر هذا التمسك عند ما تبقى من أمتنا، التي تخلت عن الكثير من الأمور المتعلقة بهويتها وترابها وقدسية مقدساتها"، لافتاً إلى أننا "في حالة دفاع عن شعبنا وأهلنا وأرضنا، حيث وُجدنا منذ آلاف السنين".ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "أجهزة اتصال من نوع "بوفينغ" انفجرت من جديد في عدة مناطق لبنانية وأسفرت عن سقوط جرحى".كما أفاد مصدر لبناني بانفجار عدد من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر "حزب الله" في عدة مناطق لبنانية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من انفجارات في أجهزة "بيجر" اللاسلكية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.
https://sarabic.ae/20240918/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-تفجير-أجهزة-بيجر-في-لبنان-يمهد-للتصعيد-العسكري-في-المنطقة-1092862295.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني لـ"سبوتنيك": الاعتداءات الإسرائيلية تزيدنا إصرارا وتمسكا بأرضنا

16:06 GMT 18.09.2024
© AP Photoعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© AP Photo
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حصري
أكّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، طلال أرسلان، أنّ "ما يحدث كل يوم في جنوب لبنان يزيدنا إصرارًا وتمسكًا بهويتنا وثقافتنا وعزتنا وكرامتنا وشرفنا".
أعرب أرسلان في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" عن أمله في أن "يستمر هذا التمسك عند ما تبقى من أمتنا، التي تخلت عن الكثير من الأمور المتعلقة بهويتها وترابها وقدسية مقدساتها"، لافتاً إلى أننا "في حالة دفاع عن شعبنا وأهلنا وأرضنا، حيث وُجدنا منذ آلاف السنين".

وخلال تقديمه واجب العزاء بمقتل نجل النائب اللبناني علي عمار، إثر تفجير جهاز "البيجر" في لبنان، قال أرسلان: "هذا هو أقل واجب يمكن أن نقدمه لكل شهيد سقط دفاعًا عن بلاده، سواء اليوم أو منذ بداية "المقاومة" في وجه الاعتداءات الإسرائيلية والغطرسة على لبنان والأمة"، وتابع: "في كل لحظة مفصلية، نستذكر كل "شهيد" ضحى بدمه وأغلى ما يملك من أجل كرامة هذا الوطن وهذه الأمة".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
الأمين العام للأمم المتحدة: تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان يمهد للتصعيد العسكري في المنطقة
14:57 GMT
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بحدوث انفجارات جديدة لأجهزة التخاطب اللاسلكية "بوفينغ" في عدد من المواقع اللبنانية، الأمر الذي تسبب بوقوع قتلى وجرحى.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "أجهزة اتصال من نوع "بوفينغ" انفجرت من جديد في عدة مناطق لبنانية وأسفرت عن سقوط جرحى".
كما أفاد مصدر لبناني بانفجار عدد من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر "حزب الله" في عدة مناطق لبنانية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من انفجارات في أجهزة "بيجر" اللاسلكية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنان05:14 GMT
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