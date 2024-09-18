https://sarabic.ae/20240918/رئيس-الحزب-الديمقراطي-اللبناني-لـسبوتنيك-الاعتداءات-الإسرائيلية-تزيدنا-إصرارا-وتمسكا-بأرضنا--1092864538.html

رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني لـ"سبوتنيك": الاعتداءات الإسرائيلية تزيدنا إصرارا وتمسكا بأرضنا

رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني لـ"سبوتنيك": الاعتداءات الإسرائيلية تزيدنا إصرارا وتمسكا بأرضنا

سبوتنيك عربي

أكّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، طلال أرسلان، أنّ "ما يحدث كل يوم في جنوب لبنان يزيدنا إصرارًا وتمسكًا بهويتنا وثقافتنا وعزتنا وكرامتنا وشرفنا". 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T16:06+0000

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أعرب أرسلان في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" عن أمله في أن "يستمر هذا التمسك عند ما تبقى من أمتنا، التي تخلت عن الكثير من الأمور المتعلقة بهويتها وترابها وقدسية مقدساتها"، لافتاً إلى أننا "في حالة دفاع عن شعبنا وأهلنا وأرضنا، حيث وُجدنا منذ آلاف السنين".ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "أجهزة اتصال من نوع "بوفينغ" انفجرت من جديد في عدة مناطق لبنانية وأسفرت عن سقوط جرحى".كما أفاد مصدر لبناني بانفجار عدد من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر "حزب الله" في عدة مناطق لبنانية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من انفجارات في أجهزة "بيجر" اللاسلكية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

https://sarabic.ae/20240918/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-تفجير-أجهزة-بيجر-في-لبنان-يمهد-للتصعيد-العسكري-في-المنطقة-1092862295.html

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