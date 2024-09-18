https://sarabic.ae/20240918/مجلس-النواب-الأمريكي-يعرقل-تمويل-الحكومة-المؤقت-وتشريعات-أمن-الانتخابات-1092873268.html
مجلس النواب الأمريكي يعرقل تمويل الحكومة المؤقت وتشريعات أمن الانتخابات
مجلس النواب الأمريكي يعرقل تمويل الحكومة المؤقت وتشريعات أمن الانتخابات
سبوتنيك عربي
قام مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، بعرقلة تشريع لتمويل الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت قبل الموعد النهائي للإغلاق في نهاية الشهر. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T23:40+0000
2024-09-18T23:40+0000
2024-09-18T23:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس النواب الأمريكي
تمويل الحكومة
العالم
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وصوّت المشرعون في مجلس النواب يوم الأربعاء ضد تمرير قرار مؤقت لمدة ستة أشهر، حيث جاءت النتيجة 202 صوتًا لصالح التشريع مقابل 220 صوتًا ضده، وامتنع اثنان عن التصويت.وانضم 14 جمهوريًا إلى جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة للتصويت ضد التشريع، الذي كان مدعومًا من قيادة الحزب الجمهوري في المجلس.وكان القرار المؤقت مرتبطًا بقانون "حماية أهلية الناخبين الأمريكيين" (SAVE Act)، الذي يتطلب من الأشخاص تقديم إثبات على الجنسية الأمريكية للتسجيل في الانتخابات الفيدرالية.وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد حثّ الجمهوريين على رفض تمويل الحكومة من خلال قرار مؤقت ما لم يحصلوا على "تأكيدات مطلقة" من الديمقراطيين بشأن أمن الانتخابات.
https://sarabic.ae/20240301/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يصوت-لصالح-مشروع-قانون-التمويل-المؤقت-لتجنب-الإغلاق-الحكومي-1086540739.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس النواب الأمريكي, تمويل الحكومة, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس النواب الأمريكي, تمويل الحكومة, العالم
مجلس النواب الأمريكي يعرقل تمويل الحكومة المؤقت وتشريعات أمن الانتخابات
قام مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، بعرقلة تشريع لتمويل الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت قبل الموعد النهائي للإغلاق في نهاية الشهر.
وصوّت المشرعون في مجلس النواب يوم الأربعاء ضد تمرير قرار مؤقت لمدة ستة أشهر، حيث جاءت النتيجة 202 صوتًا لصالح التشريع مقابل 220 صوتًا ضده، وامتنع اثنان عن التصويت.
وانضم 14 جمهوريًا إلى جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة للتصويت ضد التشريع، الذي كان مدعومًا من قيادة الحزب الجمهوري في المجلس.
وكان القرار المؤقت مرتبطًا بقانون "حماية أهلية الناخبين الأمريكيين" (SAVE Act)، الذي يتطلب من الأشخاص تقديم إثبات على الجنسية الأمريكية للتسجيل في الانتخابات الفيدرالية.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد حثّ الجمهوريين على رفض تمويل الحكومة
من خلال قرار مؤقت ما لم يحصلوا على "تأكيدات مطلقة" من الديمقراطيين بشأن أمن الانتخابات.