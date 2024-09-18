https://sarabic.ae/20240918/محمد-بن-سلمان-يؤكد-أن-السعودية-لن-تقيم-علاقات-مع-إسرائيل-دون-قيام-دولة-فلسطينية-1092863198.html
محمد بن سلمان يعلن للعالم موقفه النهائي من التطبيع مع إسرائيل
محمد بن سلمان يعلن للعالم موقفه النهائي من التطبيع مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T15:30+0000
2024-09-18T15:30+0000
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جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمير محمد، نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.وقال الأمير محمد إن المملكة تسعى إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، من خلال بذل الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في اليمن والسودان وليبيا وغيرها، وكذلك تدعم الحلول في الأزمات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية.وشدد على أن المملكة حريصة على التعاون مع كل الدول الفعالة في المجتمع الدولي، متيقنةً أن ما يحمي البشرية ويصون قيمها الحضارية، هو السعي المشترك إلى مستقبل أفضل مبني على التعاون المثمر بين الدول والشعوب، واحترام استقلالية الدول وقيمها والأخذ بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب اللجوء إلى القوة في حل النزاعات.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
محمد بن سلمان يعلن للعالم موقفه النهائي من التطبيع مع إسرائيل
15:30 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 16:18 GMT 18.09.2024)
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمير محمد، نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
"تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام السعودية، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة القانون الدولي والإنساني، في فصل جديد ومرير من المعاناة، ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك".
محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي
وأضاف ولي العهد السعودي: "نوجه الشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيدا للشرعية الدولية، ونحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة".
وقال الأمير محمد إن المملكة تسعى إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، من خلال بذل الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في اليمن والسودان وليبيا وغيرها، وكذلك تدعم الحلول في الأزمات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وشدد على أن المملكة حريصة على التعاون مع كل الدول الفعالة في المجتمع الدولي، متيقنةً أن ما يحمي البشرية ويصون قيمها الحضارية، هو السعي المشترك إلى مستقبل أفضل مبني على التعاون المثمر بين الدول والشعوب، واحترام استقلالية الدول وقيمها والأخذ بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب اللجوء إلى القوة في حل النزاعات.