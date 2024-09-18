https://sarabic.ae/20240918/مدفوعة-الأجر-أعذار-مصريين-تغيبوا-عن-العمل-قبل-3-آلاف-عام--1092854466.html

"مدفوعة الأجر"... أعذار مصريين تغيبوا عن العمل قبل 3 آلاف عام

"مدفوعة الأجر"... أعذار مصريين تغيبوا عن العمل قبل 3 آلاف عام

سبوتنيك عربي

لا تزال الحضارة المصرية القديمة تبهر العالم بأسرارها من خلال اكتشافات يتم التوصل إليها يوما بعد يوم، فجميعنا يعلم أن جدولة الدوامات يعد من ضمن أنظمة العمل التي... 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T11:40+0000

2024-09-18T11:40+0000

2024-09-18T11:48+0000

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أوضح كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، مجدي شاكر، أن أشهر سجلات حضور وانصراف العمال في مصر القديمة هي لوحة "الأوستراكا" المصنوعة من الحجر الجيري تم اكتشافها بمنطقة "دير المدينة"، لا تزال محفوظة في المتحف البريطاني.وأكد شاكر أن "الأوستراكا" ترجع إلى عصر الأسرة التاسعة عشرة، في العام الأربعين من عهد الملك رمسيس الثاني، وتحتوي على سجل لحضور وتغيب العمال في "دير المدينة" على مدار 280 يوماً وهي أيام العمل المسموح بها طوال العام في مصر القديمة.وعن تفاصيل اللوحة، قال شاكر في تصريح لقناة "العربية نت"، إن كاتب الأنفار كان يدون أسماء العمال الحاضرين، إلى جانب كشف بأسماء المتغيبين وسبب الغياب وقد خطت باللون الأحمر.وبالنسبة لحجج الغياب الأخرى التي تم تدوينها بسجل الحضور والانصراف والغياب، تم تبرير غياب أحد العمال بسبب "الذهاب إلى المعبد"، كما جاء سبب غياب عامل آخر بسبب الاحتفال بعيد ميلاد ابنته.وأضاف شاكر، أن أحد العمال دون بلوحة "الأوستراكا" سبب تغيبه الذي كان شائعا أيضا في ذلك الوقت، وهو حضور مراسم تحنيط أخيه، بينما جاء غياب آخرين بسبب التعب أو الإرهاق أو اعتلال المزاج.ولفت إلى أنهم كانوا يحصلون على يوم إجازة كل 10 أيام عمل، حيث كان الشهر يقسم إلى عشور، فيما يحتوي الأسبوع على 10 أيام وليس 7 كما في الوقت الحالي.ويشار إلى أنه عُثر في وقت سابق بمنطقة وادي الملوك على لوحة أثرية عمرها يزيد عن 3 آلاف عام تبين أن عمال بناء مقابر الملوك والملكات كانوا يوقعون بالحروف الأولى من أسمائهم وذلك لإثبات حضورهم للعمل.

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