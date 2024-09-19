https://sarabic.ae/20240919/اغتيالات-نفذتها-إسرائيل-بتفخيخ-أجهزة-الاتصالات-1092899115.html
اغتيالات نفذتها إسرائيل بتفخيخ أجهزة الاتصالات
اغتيالات نفذتها إسرائيل بتفخيخ أجهزة الاتصالات
سبوتنيك عربي
سلطت تفجيرات أجهزة النداء الآلي "بيجر" في لبنان الضوء على تاريخ إسرائيل من استخدام وسائل الاتصالات في تنفيذ عمليات اغتيال. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T14:05+0000
2024-09-19T14:05+0000
2024-09-19T14:05+0000
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ويرجع تاريخ تلك العمليات إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث تم استخدامها في تنفيذ عملية اغتيال ضد قيادات فلسطينية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
اغتيالات نفذتها إسرائيل بتفخيخ أجهزة الاتصالات
سلطت تفجيرات أجهزة النداء الآلي "بيجر" في لبنان الضوء على تاريخ إسرائيل من استخدام وسائل الاتصالات في تنفيذ عمليات اغتيال.
ويرجع تاريخ تلك العمليات إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث تم استخدامها في تنفيذ عملية اغتيال ضد قيادات فلسطينية.