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الاحتياطي الفدرالي يخفض معدل فائدته بنصف نقطة لأول مرة منذ أربعة أعوام
الاحتياطي الفدرالي يخفض معدل فائدته بنصف نقطة لأول مرة منذ أربعة أعوام
سبوتنيك عربي
اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة أثارت انتقادات من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي اتهم رئيس المجلس جيروم باول، باتخاذ قرارات لها دوافع... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T07:33+0000
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ونفى المجلس اتهامات ترامب بشأن قراره الذي يقضي بخفض معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح بين 4.75 و5 في المئة، في خطوة هي الأولى منذ عام 2020، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس.وتشير توقعات إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك تخفيضات أخرى قبل نهاية العام الجاري.ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يعتبره ترامب يصب في مصلحة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، التي تسعى للاستفادة من الإنجازات الاقتصادية للرئيس الحالي جو بايدن.وأقر الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم بدأ ينخفض، مؤكداً على ثقته المتزايدة في خفض التضخم عند 2 في المئة.ولم يكن قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع، حيث فضلت الحاكمة ميشيل باومن خفضا أقل بمقدار ربع نقطة.ونتيجة لهذه الخطوة، خفضت معظم البنوك المركزية في الدول الخليجية أسعار الفائدة مع تحسن الثقة في السيطرة على التضخم، وشمل ذلك السعودية التي قررت خفض معدل إعادة الشراء إلى 5.5 في المئة ومعدل إعادة الشراء العكسي إلى 5 في المئة.كما أدت تلك الخطوة في تعزيز سعر الدولار بينما تراجعت أسعار الذهب والنفط على المستوى العالمي.
https://sarabic.ae/20230730/اقتصادي-الفيدرالي-الأمريكي-وراء-انهيار-الثقة-في-الدينار-العراقي-1079574304.html
https://sarabic.ae/20230503/البنك-المركزي-السعودي-يرفعَ-أسعار-الفائدة-25-نقطة-أساس-1076638560.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, سعر الدولار اليوم, اقتصاد

الاحتياطي الفدرالي يخفض معدل فائدته بنصف نقطة لأول مرة منذ أربعة أعوام

07:33 GMT 19.09.2024
© Photo / The official Twitter channel of the Federal Reserve Systemمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Photo / The official Twitter channel of the Federal Reserve System
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اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة أثارت انتقادات من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي اتهم رئيس المجلس جيروم باول، باتخاذ قرارات لها دوافع سياسية.
ونفى المجلس اتهامات ترامب بشأن قراره الذي يقضي بخفض معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح بين 4.75 و5 في المئة، في خطوة هي الأولى منذ عام 2020، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس.
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30 يوليو 2023, 18:35 GMT
وتشير توقعات إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك تخفيضات أخرى قبل نهاية العام الجاري.
ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يعتبره ترامب يصب في مصلحة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، التي تسعى للاستفادة من الإنجازات الاقتصادية للرئيس الحالي جو بايدن.
وأقر الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم بدأ ينخفض، مؤكداً على ثقته المتزايدة في خفض التضخم عند 2 في المئة.
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
3 مايو 2023, 19:38 GMT
ولم يكن قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع، حيث فضلت الحاكمة ميشيل باومن خفضا أقل بمقدار ربع نقطة.
ونتيجة لهذه الخطوة، خفضت معظم البنوك المركزية في الدول الخليجية أسعار الفائدة مع تحسن الثقة في السيطرة على التضخم، وشمل ذلك السعودية التي قررت خفض معدل إعادة الشراء إلى 5.5 في المئة ومعدل إعادة الشراء العكسي إلى 5 في المئة.
كما أدت تلك الخطوة في تعزيز سعر الدولار بينما تراجعت أسعار الذهب والنفط على المستوى العالمي.
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