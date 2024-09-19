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https://sarabic.ae/20240919/بلغاريا-ترد-على-تورطها-في-صادرات-أجهزة-البيجر-لـحزب-الله-1092888406.html
بلغاريا ترد على تورطها في صادرات أجهزة "البيجر" لـ"حزب الله"
بلغاريا ترد على تورطها في صادرات أجهزة "البيجر" لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
ردت وكالة الأمن الوطني في بلغاريا، اليوم الخميس، على تقارير تفيد بإجراء عمليات جمركية من داخل البلاد، تتعلق بأجهزة "البيجر"، التي تم تزويد حزب الله اللبناني... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T11:46+0000
2024-09-19T11:46+0000
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ونفت الوكالة هذه المزاعم، مؤكدة أن الشركة التي ذكرتها وسائل إعلام عالمية بأنها متورطة في توريد أجهزة "البيجر" التي انفجرت في لبنان، ليس لديها مكتب في العاصمة البلغارية صوفيا.وتابعت لافتة إلى أن التفتيش الذي أجرته الإذاعة الوطنية البلغارية، كشف أن العنوان المدرج في شارع فيتوشا مشغول بشقق للإيجار وعدة مكاتب، ولكن ليس من قبل الشركة المعنية، وفقا لوكالة أنباء صوفيا. وبيّنت أن العنوان هو موطن للعديد من الشركات المسجلة الأخرى، ولا يوجد دليل يشير إلى أن المواطن النرويجي الذي يمتلك الشركة، زار بلغاريا من قبل.كما أوضحت وكالة الأمن الوطني في بلغاريا، أنه لم تكن هناك معاملات جمركية مع الشركات الأجنبية المتورطة في هذه التقارير، مضيفة أنها تقوم بالتعاون مع وكالة الإيرادات الوطنية ووزارة الداخلية، بإجراء عمليات تفتيش مشتركة للتحقيق في أي تورط محتمل للشركة المسجلة في بلغاريا في توريد معدات الاتصالات لحزب الله. وتهدف التحقيقات إلى تحديد مدى تورط الشركة البلغارية، إن وجدت، في سلسلة توريد المعدات التي يستخدمها "حزب الله" اللبناني.يُذكر أن أجهزة "بيجر" انفجرت في أجزاء مختلفة من لبنان، يوم أمس الثلاثاء، وأصيب ما يصل إلى 2.8 ألف شخص، وتوفي 12. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لعشرات الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.وأثارت انفجارات أجهزة "بيجر" الأخيرة في لبنان، عدة تساؤلات عن الشركة المصنعة لهذه الأجهزة، ما أجبر الشركة التايوانية على الرد في بيان لها.
https://sarabic.ae/20240919/صويتبرأيك-هل-تبدأ-إسرائيل-حربا-على-لبنان-بعد-تفجيرات-البيجر؟--1092887639.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, بلغاريا, العالم, العالم العربي
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, بلغاريا, العالم, العالم العربي

بلغاريا ترد على تورطها في صادرات أجهزة "البيجر" لـ"حزب الله"

11:46 GMT 19.09.2024
© Photo / wikipediaجهاز الاتصال "البيجر"
جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
جهاز الاتصال "البيجر"
© Photo / wikipedia
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ردت وكالة الأمن الوطني في بلغاريا، اليوم الخميس، على تقارير تفيد بإجراء عمليات جمركية من داخل البلاد، تتعلق بأجهزة "البيجر"، التي تم تزويد حزب الله اللبناني بها.
ونفت الوكالة هذه المزاعم، مؤكدة أن الشركة التي ذكرتها وسائل إعلام عالمية بأنها متورطة في توريد أجهزة "البيجر" التي انفجرت في لبنان، ليس لديها مكتب في العاصمة البلغارية صوفيا.
وتابعت لافتة إلى أن التفتيش الذي أجرته الإذاعة الوطنية البلغارية، كشف أن العنوان المدرج في شارع فيتوشا مشغول بشقق للإيجار وعدة مكاتب، ولكن ليس من قبل الشركة المعنية، وفقا لوكالة أنباء صوفيا.
وبيّنت أن العنوان هو موطن للعديد من الشركات المسجلة الأخرى، ولا يوجد دليل يشير إلى أن المواطن النرويجي الذي يمتلك الشركة، زار بلغاريا من قبل.
الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
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11:35 GMT
كما أوضحت وكالة الأمن الوطني في بلغاريا، أنه لم تكن هناك معاملات جمركية مع الشركات الأجنبية المتورطة في هذه التقارير، مضيفة أنها تقوم بالتعاون مع وكالة الإيرادات الوطنية ووزارة الداخلية، بإجراء عمليات تفتيش مشتركة للتحقيق في أي تورط محتمل للشركة المسجلة في بلغاريا في توريد معدات الاتصالات لحزب الله.
وتهدف التحقيقات إلى تحديد مدى تورط الشركة البلغارية، إن وجدت، في سلسلة توريد المعدات التي يستخدمها "حزب الله" اللبناني.
يُذكر أن أجهزة "بيجر" انفجرت في أجزاء مختلفة من لبنان، يوم أمس الثلاثاء، وأصيب ما يصل إلى 2.8 ألف شخص، وتوفي 12. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لعشرات الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.
وأثارت انفجارات أجهزة "بيجر" الأخيرة في لبنان، عدة تساؤلات عن الشركة المصنعة لهذه الأجهزة، ما أجبر الشركة التايوانية على الرد في بيان لها.
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