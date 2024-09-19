https://sarabic.ae/20240919/بوتين-يطلع-على-النماذج-الجديدة-من-الطائرات-المسيرة-الروسية-فيديو-1092890807.html
بوتين يطلع على النماذج الجديدة من الطائرات المسيرة الروسية... فيديو
بوتين يطلع على النماذج الجديدة من الطائرات المسيرة الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجولة تفقّد خلالها نماذج الطائرات المسيرة في إحدى المنشآت التابعة لوزارة الدفاع "مركز التكنولوجيا الخاصة" في مدينة سان... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T13:02+0000
2024-09-19T13:02+0000
2024-09-19T13:02+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وقام الرئيس بجولة في معرض نماذج من الأنظمة الروبوتية. وقد عُرض على الرئيس، على وجه الخصوص، طائرات انتحارية دون طيار، وأنظمة استطلاع، وعينات من المسيرات التي تحتوي وتحمل ذخيرة.وتحدث الرئيس عن خططه لزيارة إحدى المؤسسات الدفاعية في اليوم السابق خلال اجتماع حول تطوير القوات المسلحة في إطار العمليات الخاصة.ينتج ”مركز التكنولوجيا الخاصة“ طائرات دون طيار من عائلة "أورلان". ومنذ عام 2021، يجري تطوير مركبات فضائية صغيرة من طراز "كيوبسات"، كما تم تشكيل مركز التحكم في الطيران الخاص بها.عملاء المؤسسة هم القوات الفيدرالية وقوات الأمن الروسية، وقد أكدت تطورات المركز فعاليته ليس فقط أثناء الاختبارات في مراكز التدريب التابعة لوزارة الدفاع، ولكن أيضًا في ظروف القتال الحقيقية، بما في ذلك منطقة العملية العسكرية الخاصة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
بوتين يطلع على النماذج الجديدة من الطائرات المسيرة الروسية... فيديو
قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجولة تفقّد خلالها نماذج الطائرات المسيرة في إحدى المنشآت التابعة لوزارة الدفاع "مركز التكنولوجيا الخاصة" في مدينة سان بطرسبورغ.
وقام الرئيس بجولة في معرض نماذج من الأنظمة الروبوتية. وقد عُرض على الرئيس، على وجه الخصوص، طائرات انتحارية دون طيار، وأنظمة استطلاع، وعينات من المسيرات التي تحتوي وتحمل ذخيرة.
وشارك في تفقد الأسلحة مع الرئيس كل من وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف ووزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، ووزير التنمية الاقتصادية، ماكسيم أوريشكين، وسكرتير مجلس الدولة الروسي، أليكسي ديومين.
وتحدث الرئيس عن خططه لزيارة إحدى المؤسسات الدفاعية في اليوم السابق خلال اجتماع حول تطوير القوات المسلحة في إطار العمليات الخاصة.
"
ينتج ”مركز التكنولوجيا الخاصة“ طائرات دون طيار من عائلة "أورلان". ومنذ عام 2021، يجري تطوير مركبات فضائية صغيرة من طراز "كيوبسات"، كما تم تشكيل مركز التحكم في الطيران الخاص بها.
عملاء المؤسسة هم القوات الفيدرالية وقوات الأمن الروسية، وقد أكدت تطورات المركز فعاليته ليس فقط أثناء الاختبارات في مراكز التدريب التابعة لوزارة الدفاع، ولكن أيضًا في ظروف القتال الحقيقية، بما في ذلك منطقة العملية العسكرية الخاصة.