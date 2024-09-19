تقرير يكشف مفاجأة... ما المقابل الذي حصل عليه كل من صفق لنتنياهو في الكونغرس؟
© AP Photo / Julia Nikhinsonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Julia Nikhinson
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عندما ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطابا في الكونغرس الأمريكي أواخر يوليو/ تموز الماضي، كان لافتا مشهد التصفيق الحار من الأعضاء، الذي تكرر كثيرا وبلغ رقما قياسيا.
وكان نتنياهو كلما تكلم قاطعه النواب بالتصفيق، حتى قدّرت تقارير أن عدد مرات التصفيق بلغ نحو 81 مرة، في الخطاب الذي استغرق نحو 52 دقيقة منذ دخوله إلى القاعة، أي بمعدل مرة كل 40 ثانية تقربيا، لدرجة أن نتنياهو في بعض المرات أمرهم بعدم التصفيق حتى يتمكن من إنهاء حديثه.
" لا أريدكم أن تصفقوا، فقط أنصتوا "— عبدالله البندر (@a_albander) July 25, 2024
ألقى بنيامين نتنياهو أمس خطاباً في الكونغرس الأمريكي لمدة ساعة تقريباً، كان أعضاء الكونغرس يقاطعونه بالتصفيق الحار كل جملتين أو ثلاث، وفي بعض المرات كانوا يقفون على أقدامهم للتصفيق الحار، لدرجة أن نتنياهو من كثر التصفيق قال لهم وبأسلوب حاد :
"… pic.twitter.com/5vmkBNYyf0
وأظهرت معطيات نشرتها وكالة "الأناضول" التركية، أن أعضاءً في مجلسي النواب والشيوخ، ممن صفقوا لنتنياهو، تلقوا أموالا سخية من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك"، مقابل ذلك.
وذكرت الوكالة أن من بين الذين أغدقت عليهم اللجنة بالأموال: النائب الديموقراطي ستيني هوير الذي حصل على مليون و736 ألفا و244 دولار، وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الذي حصل على مليون و367 ألفا و47 دولارا.
كما نال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، مبلغ 364 ألفا و363 دولارا، والسيناتور الجمهوري من تكساس تيد كروز، مليونا و509 آلاف و359 دولارا.
🔻🔺️🔻— د. أحمد ياسين-Dr. Ahmad Yassine (@Yassine_Ahmad1) July 25, 2024
عدد مرات التصفيق من #الكونغرس_الأمريكي على خطاب #نتنياهو بلغ الأربعين وبهذا يكون أكثر خطاب صفق له بتاريخ #الكونغرس!
أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا: #إسرائيل لن تهزم أبدا بدعم كل الدول الكبرى، أما المحور الإيراني وأذنابه فإلى زوال..
الحقيقة ✋️ pic.twitter.com/31OB3Pb6y3
وبحسب الوكالة، تلقى السيناتور الديمقراطي عن ولاية جورجيا رافائيل وارنوك، مبلغ 929 ألفا و776 دولارا، والسيناتور الديمقراطي عن نيوجيرسي كوري بوكر، 913 ألفا و81 دولارا.
وحصل النائب الديموقراطي جلين إيفي من ولاية ماريلاند على 807 آلاف و215 دولارا، والنائب الديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا تيد ليو على 315 ألفا و955 دولارا، والسيناتور الديمقراطي من بنسلفانيا، جون كارل فيترمان، على 245 ألفا و550 دولارا من اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة، وفقا للوكالة.
وهناك من حصل على مبالغ ضئيلة، مثل النائب الجمهوري من جورجيا، مارجوري تايلور غرين، الذي حصل على ألفين و250 دولارا، على شكل "مساعدات انتخابية".
وذكرت الوكالة أسماءً نواب آخرين ممن تلقوا دعما متفاوتا من "أيباك".