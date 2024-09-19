رسالة من جمهور أوروبي لفلسطين خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا... فيديو
© AP Photo / Raad Adaylehمشجعي منتخب فلسطين لكرة القدم
© AP Photo / Raad Adayleh
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قام مشجعو فريق سلتيك الاسكتلندي لكرة القدم برفع لافتات داعمة لفلسطين خلال المواجهة مع فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
وشهدت المباراة التي أقيمت، أمس الأربعاء، على أرض ملعب سلتيك بارك رفع أعلام فلسطين ولافتات تدعو إلى الوحدة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.
🔴 Les supporters du Celtic, qui ont été punis par l'UEFA l'année dernière pour avoir soutenu la Palestine, continuent de déployer le drapeau palestinien. pic.twitter.com/aoQIDHGT2d— Kocovich Insights (@kocovich) September 18, 2024
وكتبت على إحدى اللافتات: "يمكنهم أن يضطهدوكم، ويمكنهم أن يسجنوكم، لكنهم لن يتمكنوا أبدًا من تثبيط عزيمتكم. غزة، جنين، طولكرم، نابلس؛ لن تسيروا لوحدكم أبدا".
وتغلب سلتيك الاسكتلندي على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بخماسية مقابل هدف واحد.
يشار إلى أن مشجعي سلتيك اشتهروا بتأييدهم لفلسطين في العديد من المباريات التي جرت على ملعبهم.
"They can oppress you, they can imprison you, but they will never break your spirit!— Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) September 18, 2024
Gaza, Jenin, Tulkarm, Nablus, you’ll never walk alone!"
Celtic fans' message to the people of Palestine tonight. 🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/ZcQ6ONCv4A
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 90 ألفاً آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وتتابع إسرائيل الحرب على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.