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رسالة من جمهور أوروبي لفلسطين خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا... فيديو
رسالة من جمهور أوروبي لفلسطين خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا... فيديو
سبوتنيك عربي
قام مشجعو فريق سلتيك الاسكتلندي لكرة القدم برفع لافتات داعمة لفلسطين خلال المواجهة مع فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T11:49+0000
2024-09-19T11:49+0000
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وشهدت المباراة التي أقيمت، أمس الأربعاء، على أرض ملعب سلتيك بارك رفع أعلام فلسطين ولافتات تدعو إلى الوحدة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.وتغلب سلتيك الاسكتلندي على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بخماسية مقابل هدف واحد.يشار إلى أن مشجعي سلتيك اشتهروا بتأييدهم لفلسطين في العديد من المباريات التي جرت على ملعبهم.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 90 ألفاً آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.وتتابع إسرائيل الحرب على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.
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أخبار كرة القدم, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة, منوعات, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
أخبار كرة القدم, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة, منوعات, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار

رسالة من جمهور أوروبي لفلسطين خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا... فيديو

11:49 GMT 19.09.2024
© AP Photo / Raad Adaylehمشجعي منتخب فلسطين لكرة القدم
مشجعي منتخب فلسطين لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Raad Adayleh
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قام مشجعو فريق سلتيك الاسكتلندي لكرة القدم برفع لافتات داعمة لفلسطين خلال المواجهة مع فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
وشهدت المباراة التي أقيمت، أمس الأربعاء، على أرض ملعب سلتيك بارك رفع أعلام فلسطين ولافتات تدعو إلى الوحدة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.
وكتبت على إحدى اللافتات: "يمكنهم أن يضطهدوكم، ويمكنهم أن يسجنوكم، لكنهم لن يتمكنوا أبدًا من تثبيط عزيمتكم. غزة، جنين، طولكرم، نابلس؛ لن تسيروا لوحدكم أبدا".
وتغلب سلتيك الاسكتلندي على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بخماسية مقابل هدف واحد.
يشار إلى أن مشجعي سلتيك اشتهروا بتأييدهم لفلسطين في العديد من المباريات التي جرت على ملعبهم.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 90 ألفاً آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وتتابع إسرائيل الحرب على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.
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