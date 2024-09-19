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08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
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لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
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30 د
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
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11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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https://sarabic.ae/20240919/طفيلي-يتحرك-على-ظهر-دودة-فيديو-1092875774.html
طفيلي يتحرك على ظهر دودة.. فيديو
طفيلي يتحرك على ظهر دودة.. فيديو
سبوتنيك عربي
حصل فيديو يرصد طفيليا يتحرك على ظهر مفترسه على جائزة في التصوير قيمتها 600 دولار، بعدما رصد محاولات الدودة المفترسة الوصول إليه دون جدوى. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T06:10+0000
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ظهر في الفيديو طفيلي "التارديغراد" وهو يمتطي ظهر دودة مجهرية تعرف بـ"النيماتود"، حسبما ذكر موقع "ساينس إليرت".ويصنف "التارديغراد" ضمن المخلوقات الدقيقة التي تمتلك 8 أرجل ويمكنها أن تتحمل ظروفا قاسية خلال رحلة حياتها، ويوجد منها نحو 1500 نوع معروف عالميا تعيش في المناطق الاستوائية والقطبية.ويشير الموقع إلى أن النيماتود يتغذى على هذا الطفيلي الدقيق، ورغم ذلك فقد تمكن الأخير من ركوب ظهر مفترسه وإرهاقه دون أن يتمكن من الوصول إليه.ويرى علماء أن هذه الأشياء ليست غريبة، لكن أهميتها تكمن في القدرة على رصد حركتها بهذه الدقة في مقطع فيديو.
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منوعات, علوم, أخبار العالم الآن
منوعات, علوم, أخبار العالم الآن

طفيلي يتحرك على ظهر دودة.. فيديو

06:10 GMT 19.09.2024
© Photo / Unsplash/nciكائنات مجهرية
كائنات مجهرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Photo / Unsplash/nci
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حصل فيديو يرصد طفيليا يتحرك على ظهر مفترسه على جائزة في التصوير قيمتها 600 دولار، بعدما رصد محاولات الدودة المفترسة الوصول إليه دون جدوى.
ظهر في الفيديو طفيلي "التارديغراد" وهو يمتطي ظهر دودة مجهرية تعرف بـ"النيماتود"، حسبما ذكر موقع "ساينس إليرت".
ويصنف "التارديغراد" ضمن المخلوقات الدقيقة التي تمتلك 8 أرجل ويمكنها أن تتحمل ظروفا قاسية خلال رحلة حياتها، ويوجد منها نحو 1500 نوع معروف عالميا تعيش في المناطق الاستوائية والقطبية.
ويشير الموقع إلى أن النيماتود يتغذى على هذا الطفيلي الدقيق، ورغم ذلك فقد تمكن الأخير من ركوب ظهر مفترسه وإرهاقه دون أن يتمكن من الوصول إليه.
ويرى علماء أن هذه الأشياء ليست غريبة، لكن أهميتها تكمن في القدرة على رصد حركتها بهذه الدقة في مقطع فيديو.
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