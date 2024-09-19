https://sarabic.ae/20240919/طفيلي-يتحرك-على-ظهر-دودة-فيديو-1092875774.html
طفيلي يتحرك على ظهر دودة.. فيديو
طفيلي يتحرك على ظهر دودة.. فيديو
سبوتنيك عربي
حصل فيديو يرصد طفيليا يتحرك على ظهر مفترسه على جائزة في التصوير قيمتها 600 دولار، بعدما رصد محاولات الدودة المفترسة الوصول إليه دون جدوى. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T06:10+0000
2024-09-19T06:10+0000
2024-09-19T06:10+0000
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ظهر في الفيديو طفيلي "التارديغراد" وهو يمتطي ظهر دودة مجهرية تعرف بـ"النيماتود"، حسبما ذكر موقع "ساينس إليرت".ويصنف "التارديغراد" ضمن المخلوقات الدقيقة التي تمتلك 8 أرجل ويمكنها أن تتحمل ظروفا قاسية خلال رحلة حياتها، ويوجد منها نحو 1500 نوع معروف عالميا تعيش في المناطق الاستوائية والقطبية.ويشير الموقع إلى أن النيماتود يتغذى على هذا الطفيلي الدقيق، ورغم ذلك فقد تمكن الأخير من ركوب ظهر مفترسه وإرهاقه دون أن يتمكن من الوصول إليه.ويرى علماء أن هذه الأشياء ليست غريبة، لكن أهميتها تكمن في القدرة على رصد حركتها بهذه الدقة في مقطع فيديو.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, علوم, أخبار العالم الآن
منوعات, علوم, أخبار العالم الآن
طفيلي يتحرك على ظهر دودة.. فيديو
حصل فيديو يرصد طفيليا يتحرك على ظهر مفترسه على جائزة في التصوير قيمتها 600 دولار، بعدما رصد محاولات الدودة المفترسة الوصول إليه دون جدوى.
ظهر في الفيديو طفيلي "التارديغراد" وهو يمتطي ظهر دودة مجهرية تعرف بـ"النيماتود"، حسبما ذكر
موقع "ساينس إليرت".
ويصنف "التارديغراد" ضمن المخلوقات الدقيقة
التي تمتلك 8 أرجل ويمكنها أن تتحمل ظروفا قاسية خلال رحلة حياتها، ويوجد منها نحو 1500 نوع معروف عالميا تعيش في المناطق الاستوائية والقطبية.
ويشير الموقع إلى أن النيماتود
يتغذى على هذا الطفيلي الدقيق، ورغم ذلك فقد تمكن الأخير من ركوب ظهر مفترسه وإرهاقه دون أن يتمكن من الوصول إليه.
ويرى علماء أن هذه الأشياء ليست غريبة، لكن أهميتها تكمن في القدرة على رصد حركتها بهذه الدقة في مقطع فيديو.