https://sarabic.ae/20240919/كيف-تتنفس-السحالي-تحت-الماء-1092875284.html
كيف تتنفس السحالي تحت الماء؟
كيف تتنفس السحالي تحت الماء؟
سبوتنيك عربي
توصل باحثون إلى السر، الذي يمنح السحالي الصغيرة القدرة على الغوص تحت الماء وهو عبارة عن فقاعات صغيرة تم رصدها حول أنوفها أشبه بخزانات الأكسجين. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T05:08+0000
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يعرف هذا النوع من السحالي بـ"أنوليز الماء"، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت" العلمي، الذي أوضح أن تلك السحالي تستطيع العيش في المجاري المائية في كوستاريكا اعتمادا على هذه الطريقة في التنفس.ولفت الموقع إلى قول ليندسي سويرك، الباحثة بجامعة بينغامتون الأمريكية، إن فقاعات الهواء تمكن السحالي من الهروب من الحيوانات المفترسة لأنها تمكنها من البقاء تحت الماء لفترات طويلة عند الحاجة دون أن تشعر بالاختناق. وأوضح الموقع أن تجارب الباحثين جرت على 30 سحلية تم منع بعضها من تكوين فقاعات باستخدام طلاء عازل على الجلد بينما تم ترك الأخرى لتكون قادرة على تكوين فقاعات الهواء.ولاحظ الباحثون أن السحالي التي تمكنت من تكوين فقاعات استطاعت البقاء تحت الماء لفترات أطول من السحالي التي لا تتمكن من تكوينها بنسبة 30 في المئة.ولفت الموقع إلى أن الاكتشاف الجديد يشير إلى أن هذا النوع من السحالي هو أول حيوان فقاري يستخدم فقاعات الماء كآلية دفاعية في مواجهة الحيوانات المفترسة.
https://sarabic.ae/20200516/السحالي-العملاقة-تغزو-أمريكا-فيديو-1045447248.html
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علوم, منوعات, أخبار العالم الآن
علوم, منوعات, أخبار العالم الآن
كيف تتنفس السحالي تحت الماء؟
توصل باحثون إلى السر، الذي يمنح السحالي الصغيرة القدرة على الغوص تحت الماء وهو عبارة عن فقاعات صغيرة تم رصدها حول أنوفها أشبه بخزانات الأكسجين.
يعرف هذا النوع من السحالي بـ"أنوليز الماء"، حسبما ذكر
موقع "ساينس أليرت" العلمي، الذي أوضح أن تلك السحالي تستطيع العيش في المجاري المائية في كوستاريكا اعتمادا على هذه الطريقة في التنفس.
ولفت الموقع إلى قول ليندسي سويرك، الباحثة بجامعة بينغامتون الأمريكية، إن فقاعات الهواء تمكن السحالي من الهروب من الحيوانات
المفترسة لأنها تمكنها من البقاء تحت الماء لفترات طويلة عند الحاجة دون أن تشعر بالاختناق.
وأوضح الموقع أن تجارب الباحثين جرت على 30 سحلية تم منع بعضها من تكوين فقاعات باستخدام طلاء عازل على الجلد بينما تم ترك الأخرى لتكون قادرة على تكوين فقاعات الهواء.
ولاحظ الباحثون أن السحالي
التي تمكنت من تكوين فقاعات استطاعت البقاء تحت الماء لفترات أطول من السحالي التي لا تتمكن من تكوينها بنسبة 30 في المئة.
ولفت الموقع إلى أن الاكتشاف الجديد يشير إلى أن هذا النوع من السحالي هو أول حيوان فقاري يستخدم فقاعات الماء كآلية دفاعية في مواجهة الحيوانات المفترسة.