لصان يخترقان سقف متجر ويباغتان مديرته ويخرجان "بخزنة الأموال"... فيديو

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القوات الروسية تحرر غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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https://sarabic.ae/20240919/لصان-يخترقان-سقف-متجر-ويباغتان-مديرته-ويخرجان-بخزنة-الأموال-فيديو-1092883821.html
لصان يخترقان سقف متجر ويباغتان مديرته ويخرجان "بخزنة الأموال"... فيديو
لصان يخترقان سقف متجر ويباغتان مديرته ويخرجان "بخزنة الأموال"... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت لقطات وثقتها كاميرا رجلين ملثمين يخترقان سقف أحد المحلات الجارية في أتلانتا، ويسرقان 150 ألف دولار. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T09:54+0000
2024-09-19T09:54+0000
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وتظهر اللقطات مديرة المتجر تسير، وفجأة تساقط عليها قطع من السقف. وسقط رجل ملثم من السقف، ويتبعه رجل آخر من نفس المكان، ويمسك بالمرأة المذعورة.وبحسب المديرة فإنها سمعت الرجلين يتحدثان على الهاتف مع رجل ثالث، كان يقدم معلومات حول من يدخل إلى المحل. وتمكن الرجلان من إجبار مديرة المتجر على فتح الخزنة وسرقة نحو 150 ألف دولار نقدًا.وفقًا لشرطة مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، فإن الشرطة لا تزال الشرطة تبحث عن المشتبه بهما.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

لصان يخترقان سقف متجر ويباغتان مديرته ويخرجان "بخزنة الأموال"... فيديو

09:54 GMT 19.09.2024
© Photo / CC0لص
لص - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Photo / CC0
تابعنا عبر
أظهرت لقطات وثقتها كاميرا رجلين ملثمين يخترقان سقف أحد المحلات الجارية في أتلانتا، ويسرقان 150 ألف دولار.
وتظهر اللقطات مديرة المتجر تسير، وفجأة تساقط عليها قطع من السقف. وسقط رجل ملثم من السقف، ويتبعه رجل آخر من نفس المكان، ويمسك بالمرأة المذعورة.
وبحسب المديرة فإنها سمعت الرجلين يتحدثان على الهاتف مع رجل ثالث، كان يقدم معلومات حول من يدخل إلى المحل. وتمكن الرجلان من إجبار مديرة المتجر على فتح الخزنة وسرقة نحو 150 ألف دولار نقدًا.
وفقًا لشرطة مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، فإن الشرطة لا تزال الشرطة تبحث عن المشتبه بهما.
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