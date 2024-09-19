https://sarabic.ae/20240919/لصان-يخترقان-سقف-متجر-ويباغتان-مديرته-ويخرجان-بخزنة-الأموال-فيديو-1092883821.html
لصان يخترقان سقف متجر ويباغتان مديرته ويخرجان "بخزنة الأموال"... فيديو
لصان يخترقان سقف متجر ويباغتان مديرته ويخرجان "بخزنة الأموال"... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت لقطات وثقتها كاميرا رجلين ملثمين يخترقان سقف أحد المحلات الجارية في أتلانتا، ويسرقان 150 ألف دولار. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T09:54+0000
2024-09-19T09:54+0000
2024-09-19T09:54+0000
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وتظهر اللقطات مديرة المتجر تسير، وفجأة تساقط عليها قطع من السقف. وسقط رجل ملثم من السقف، ويتبعه رجل آخر من نفس المكان، ويمسك بالمرأة المذعورة.وبحسب المديرة فإنها سمعت الرجلين يتحدثان على الهاتف مع رجل ثالث، كان يقدم معلومات حول من يدخل إلى المحل. وتمكن الرجلان من إجبار مديرة المتجر على فتح الخزنة وسرقة نحو 150 ألف دولار نقدًا.وفقًا لشرطة مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، فإن الشرطة لا تزال الشرطة تبحث عن المشتبه بهما.
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
لصان يخترقان سقف متجر ويباغتان مديرته ويخرجان "بخزنة الأموال"... فيديو
أظهرت لقطات وثقتها كاميرا رجلين ملثمين يخترقان سقف أحد المحلات الجارية في أتلانتا، ويسرقان 150 ألف دولار.
وتظهر اللقطات مديرة المتجر تسير، وفجأة تساقط عليها قطع من السقف. وسقط رجل ملثم من السقف، ويتبعه رجل آخر من نفس المكان، ويمسك بالمرأة المذعورة.
وبحسب المديرة فإنها سمعت الرجلين يتحدثان على الهاتف مع رجل ثالث، كان يقدم معلومات حول من يدخل إلى المحل. وتمكن الرجلان من إجبار مديرة المتجر على فتح الخزنة وسرقة نحو 150 ألف دولار نقدًا.
وفقًا لشرطة مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، فإن الشرطة لا تزال الشرطة تبحث عن المشتبه بهما.