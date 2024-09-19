https://sarabic.ae/20240919/مسؤولة-نطقت-اسم-منطقة-سعودية-خطأ-أمام-أمير-الكويت-رد-فعله-يثير-تفاعلا-1092878718.html
مسؤولة نطقت اسم منطقة سعودية "خطأ" أمام أمير الكويت.. رد فعله يثير تفاعلا
مسؤولة نطقت اسم منطقة سعودية "خطأ" أمام أمير الكويت.. رد فعله يثير تفاعلا
سبوتنيك عربي
نطقت مسؤولة كويتية اسم منطقة سعودية "خطأ" أمام أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فكان رد فعله مثيرا لإعجاب الكثيرين على مواقع التواصل. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T08:31+0000
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وكانت مديرة المشروع الوطني للقمر الصناعي في الكويت، هالة الجسار، تستعرض محمية الملك عبد العزيز الملكية، في صور جوية تم التقاطها من القمر الصناعي الكويتي الأول "كويت سات 1"خلال حفل الإعلان عن مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء بقصر البيان.وخلال الشرح نطقت الجسار اسم صحراء "الدَّهْناء" السعودية خطأ فقالت "الدِّهنة"، ليقاطعها الأمير بهدوء مصححا لها النطق، وهو ما استرعى اهتمام الكثيرين على مواقع التواصل، ممن اعتبروا أسلوب الأمير "هادئا لطيفا" يكشف عن "تواضعه وكرم أخلاقه".وفي الحفل، ألقى أمير الكويت كلمة أكد فيها أن "رعاية البحث العلمي أساس من أسس التقدم واهتمامات دولة الكويت في عصر يتسارع فيه التطور عصر الذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة وعلوم الفضاء، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.وشدد على أن "رعاية البحث العلمي أصبحت جنبا إلى جنب مع تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها من أسس رؤيتنا مستذكرين بالاعتزاز رؤية الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح".
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نادي الفيديو, الكويت, أخبار الكويت اليوم
نادي الفيديو, الكويت, أخبار الكويت اليوم
مسؤولة نطقت اسم منطقة سعودية "خطأ" أمام أمير الكويت.. رد فعله يثير تفاعلا
نطقت مسؤولة كويتية اسم منطقة سعودية "خطأ" أمام أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فكان رد فعله مثيرا لإعجاب الكثيرين على مواقع التواصل.
وكانت مديرة المشروع الوطني للقمر الصناعي في الكويت، هالة الجسار، تستعرض محمية الملك عبد العزيز الملكية، في صور جوية تم التقاطها من القمر الصناعي الكويتي الأول "كويت سات 1"خلال حفل الإعلان عن مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء بقصر البيان.
وخلال الشرح نطقت الجسار اسم صحراء "الدَّهْناء" السعودية خطأ فقالت "الدِّهنة"، ليقاطعها الأمير بهدوء مصححا لها النطق، وهو ما استرعى اهتمام الكثيرين على مواقع التواصل، ممن اعتبروا أسلوب الأمير "هادئا لطيفا" يكشف عن "تواضعه وكرم أخلاقه".
وفي الحفل، ألقى أمير الكويت كلمة أكد فيها أن "رعاية البحث العلمي أساس من أسس التقدم واهتمامات دولة الكويت في عصر يتسارع فيه التطور عصر الذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة وعلوم الفضاء، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
وشدد على أن "رعاية البحث العلمي أصبحت جنبا إلى جنب مع تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها من أسس رؤيتنا مستذكرين بالاعتزاز رؤية الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح".