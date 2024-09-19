مسؤولة نطقت اسم منطقة سعودية "خطأ" أمام أمير الكويت.. رد فعله يثير تفاعلا

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القوات الروسية تحرر غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
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https://sarabic.ae/20240919/مسؤولة-نطقت-اسم-منطقة-سعودية-خطأ-أمام-أمير-الكويت-رد-فعله-يثير-تفاعلا-1092878718.html
مسؤولة نطقت اسم منطقة سعودية "خطأ" أمام أمير الكويت.. رد فعله يثير تفاعلا
مسؤولة نطقت اسم منطقة سعودية "خطأ" أمام أمير الكويت.. رد فعله يثير تفاعلا
سبوتنيك عربي
نطقت مسؤولة كويتية اسم منطقة سعودية "خطأ" أمام أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فكان رد فعله مثيرا لإعجاب الكثيرين على مواقع التواصل. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T08:31+0000
2024-09-19T08:31+0000
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وكانت مديرة المشروع الوطني للقمر الصناعي في الكويت، هالة الجسار، تستعرض محمية الملك عبد العزيز الملكية، في صور جوية تم التقاطها من القمر الصناعي الكويتي الأول "كويت سات 1"خلال حفل الإعلان عن مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء بقصر البيان.وخلال الشرح نطقت الجسار اسم صحراء "الدَّهْناء" السعودية خطأ فقالت "الدِّهنة"، ليقاطعها الأمير بهدوء مصححا لها النطق، وهو ما استرعى اهتمام الكثيرين على مواقع التواصل، ممن اعتبروا أسلوب الأمير "هادئا لطيفا" يكشف عن "تواضعه وكرم أخلاقه".وفي الحفل، ألقى أمير الكويت كلمة أكد فيها أن "رعاية البحث العلمي أساس من أسس التقدم واهتمامات دولة الكويت في عصر يتسارع فيه التطور عصر الذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة وعلوم الفضاء، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.وشدد على أن "رعاية البحث العلمي أصبحت جنبا إلى جنب مع تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها من أسس رؤيتنا مستذكرين بالاعتزاز رؤية الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح".
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نادي الفيديو, الكويت, أخبار الكويت اليوم
نادي الفيديو, الكويت, أخبار الكويت اليوم

مسؤولة نطقت اسم منطقة سعودية "خطأ" أمام أمير الكويت.. رد فعله يثير تفاعلا

08:31 GMT 19.09.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
 أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
تابعنا عبر
نطقت مسؤولة كويتية اسم منطقة سعودية "خطأ" أمام أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فكان رد فعله مثيرا لإعجاب الكثيرين على مواقع التواصل.
وكانت مديرة المشروع الوطني للقمر الصناعي في الكويت، هالة الجسار، تستعرض محمية الملك عبد العزيز الملكية، في صور جوية تم التقاطها من القمر الصناعي الكويتي الأول "كويت سات 1"خلال حفل الإعلان عن مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء بقصر البيان.
وخلال الشرح نطقت الجسار اسم صحراء "الدَّهْناء" السعودية خطأ فقالت "الدِّهنة"، ليقاطعها الأمير بهدوء مصححا لها النطق، وهو ما استرعى اهتمام الكثيرين على مواقع التواصل، ممن اعتبروا أسلوب الأمير "هادئا لطيفا" يكشف عن "تواضعه وكرم أخلاقه".
وفي الحفل، ألقى أمير الكويت كلمة أكد فيها أن "رعاية البحث العلمي أساس من أسس التقدم واهتمامات دولة الكويت في عصر يتسارع فيه التطور عصر الذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة وعلوم الفضاء، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
وشدد على أن "رعاية البحث العلمي أصبحت جنبا إلى جنب مع تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها من أسس رؤيتنا مستذكرين بالاعتزاز رؤية الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح".
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