أطرف الصور لهذا الأسبوع

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القوات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

10:41 GMT 19.09.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Makiya Seminera

صورة لإحدى السيدات تضع قبعة طريفة، أثناء حضورا تجمعًا للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، في نورث كارولينا، الولايات المتحدة.

صورة لإحدى السيدات تضع قبعة طريفة، أثناء حضورا تجمعًا للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، في نورث كارولينا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Makiya Seminera

صورة لإحدى السيدات تضع قبعة طريفة، أثناء حضورا تجمعًا للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، في نورث كارولينا، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Pavel Bednyakov

صورة لأشخاص يأخذون حمام شمسي في منتزه سيريبرياني بور في موسكو، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية، روسيا.

صورة لأشخاص يأخذون حمام شمسي في منتزه سيريبرياني بور في موسكو، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pavel Bednyakov

صورة لأشخاص يأخذون حمام شمسي في منتزه سيريبرياني بور في موسكو، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية، روسيا.

© AP Photo / Fernando Vergara

أحد مشجعي كرة القدم يجلس مع كلبيه على دراجة نارية قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بين اليابان وهولندا خارج ملعب باسكوال جيريرو في كالي، كولومبيا.

أحد مشجعي كرة القدم يجلس مع كلبيه على دراجة نارية قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بين اليابان وهولندا خارج ملعب باسكوال جيريرو في كالي، كولومبيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fernando Vergara

أحد مشجعي كرة القدم يجلس مع كلبيه على دراجة نارية قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بين اليابان وهولندا خارج ملعب باسكوال جيريرو في كالي، كولومبيا.

© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة لصغير فرس النهر يبلغ من العمر شهرين، وهو يلعب مع حارس حديقة الحيوانات في حديقة حيوان "خاو كياو المفتوحة" في مقاطعة تشونبوري، تايلاند.

صورة لصغير فرس النهر يبلغ من العمر شهرين، وهو يلعب مع حارس حديقة الحيوانات في حديقة حيوان &quot;خاو كياو المفتوحة&quot; في مقاطعة تشونبوري، تايلاند. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة لصغير فرس النهر يبلغ من العمر شهرين، وهو يلعب مع حارس حديقة الحيوانات في حديقة حيوان "خاو كياو المفتوحة" في مقاطعة تشونبوري، تايلاند.

© AP Photo / Steven Senne

لقطة طريفة للبروفيسور، ساندر ووترسن، وهو يعرض دودة محشوة كبيرة الحجم أثناء قبوله جائزة "أي جي نوبل" في الكيمياء لفصل الديدان المخمورة عن الرصينة، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الولايات المتحدة.

لقطة طريفة للبروفيسور، ساندر ووترسن، وهو يعرض دودة محشوة كبيرة الحجم أثناء قبوله جائزة &quot;أي جي نوبل&quot; في الكيمياء لفصل الديدان المخمورة عن الرصينة، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Steven Senne

لقطة طريفة للبروفيسور، ساندر ووترسن، وهو يعرض دودة محشوة كبيرة الحجم أثناء قبوله جائزة "أي جي نوبل" في الكيمياء لفصل الديدان المخمورة عن الرصينة، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Andreea Alexandru

نموذج متحرك لديناصور يقف في حديقة "دينو" خارج المتحف الجيولوجي الوطني في بوخارست، رومانيا.

نموذج متحرك لديناصور يقف في حديقة &quot;دينو&quot; خارج المتحف الجيولوجي الوطني في بوخارست، رومانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andreea Alexandru

نموذج متحرك لديناصور يقف في حديقة "دينو" خارج المتحف الجيولوجي الوطني في بوخارست، رومانيا.

© Sputnik . Murad Bagandov / الانتقال إلى بنك الصور

المغنية ناديجدا بابكينا تؤدي أغنية "رودينا مايا" للأداء المشترك، مع الروبوت الغنائي "أردي" في حفل افتتاح المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتحدة في سانت بطرسبورغ، روسيا.

المغنية ناديجدا بابكينا تؤدي أغنية &quot;رودينا مايا&quot; للأداء المشترك، مع الروبوت الغنائي &quot;أردي&quot; في حفل افتتاح المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتحدة في سانت بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Murad Bagandov
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المغنية ناديجدا بابكينا تؤدي أغنية "رودينا مايا" للأداء المشترك، مع الروبوت الغنائي "أردي" في حفل افتتاح المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتحدة في سانت بطرسبورغ، روسيا.

© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور

معرض "هدايا الخريف" في حديقة الثقافة والترفيه "كومسومول" في أومسك، روسيا.

معرض &quot;هدايا الخريف&quot; في حديقة الثقافة والترفيه &quot;كومسومول&quot; في أومسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Malgavko
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معرض "هدايا الخريف" في حديقة الثقافة والترفيه "كومسومول" في أومسك، روسيا.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة لأحد مشجعي فريق "سبارتاك" في مباراة لدوري الهوكي القاري بين "إتش سي سبارتاك" (موسكو)، و"إتش سي توربيدو" (مقاطعة نيجني نوفغورود).

لقطة طريفة لأحد مشجعي فريق &quot;سبارتاك&quot; في مباراة لدوري الهوكي القاري بين &quot;إتش سي سبارتاك&quot; (موسكو)، و&quot;إتش سي توربيدو&quot; (مقاطعة نيجني نوفغورود). - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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لقطة طريفة لأحد مشجعي فريق "سبارتاك" في مباراة لدوري الهوكي القاري بين "إتش سي سبارتاك" (موسكو)، و"إتش سي توربيدو" (مقاطعة نيجني نوفغورود).

© AP Photo / Natacha Pisarenko

الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، يغني النشيد الوطني أثناء إلقائه كلمة أمام الكونغرس لتقديم ميزانية عام 2025 في بوينس آيرس، الأرجنتين.

الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، يغني النشيد الوطني أثناء إلقائه كلمة أمام الكونغرس لتقديم ميزانية عام 2025 في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Natacha Pisarenko

الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، يغني النشيد الوطني أثناء إلقائه كلمة أمام الكونغرس لتقديم ميزانية عام 2025 في بوينس آيرس، الأرجنتين.

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