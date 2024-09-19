أطرف الصور لهذا الأسبوع

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لقطة طريفة للبروفيسور، ساندر ووترسن، وهو يعرض دودة محشوة كبيرة الحجم أثناء قبوله جائزة "أي جي نوبل" في الكيمياء لفصل الديدان المخمورة عن الرصينة، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الولايات المتحدة.