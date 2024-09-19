أطرف الصور لهذا الأسبوع

صورة لإحدى السيدات تضع قبعة طريفة، أثناء حضورا تجمعًا للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، في نورث كارولينا، الولايات المتحدة.
صورة لإحدى السيدات تضع قبعة طريفة، أثناء حضورا تجمعًا للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، في نورث كارولينا، الولايات المتحدة.
صورة لأشخاص يأخذون حمام شمسي في منتزه سيريبرياني بور في موسكو، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية، روسيا.
صورة لأشخاص يأخذون حمام شمسي في منتزه سيريبرياني بور في موسكو، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية، روسيا.
أحد مشجعي كرة القدم يجلس مع كلبيه على دراجة نارية قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بين اليابان وهولندا خارج ملعب باسكوال جيريرو في كالي، كولومبيا.
أحد مشجعي كرة القدم يجلس مع كلبيه على دراجة نارية قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بين اليابان وهولندا خارج ملعب باسكوال جيريرو في كالي، كولومبيا.
صورة لصغير فرس النهر يبلغ من العمر شهرين، وهو يلعب مع حارس حديقة الحيوانات في حديقة حيوان "خاو كياو المفتوحة" في مقاطعة تشونبوري، تايلاند.
صورة لصغير فرس النهر يبلغ من العمر شهرين، وهو يلعب مع حارس حديقة الحيوانات في حديقة حيوان "خاو كياو المفتوحة" في مقاطعة تشونبوري، تايلاند.
لقطة طريفة للبروفيسور، ساندر ووترسن، وهو يعرض دودة محشوة كبيرة الحجم أثناء قبوله جائزة "أي جي نوبل" في الكيمياء لفصل الديدان المخمورة عن الرصينة، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الولايات المتحدة.
لقطة طريفة للبروفيسور، ساندر ووترسن، وهو يعرض دودة محشوة كبيرة الحجم أثناء قبوله جائزة "أي جي نوبل" في الكيمياء لفصل الديدان المخمورة عن الرصينة، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الولايات المتحدة.
نموذج متحرك لديناصور يقف في حديقة "دينو" خارج المتحف الجيولوجي الوطني في بوخارست، رومانيا.
نموذج متحرك لديناصور يقف في حديقة "دينو" خارج المتحف الجيولوجي الوطني في بوخارست، رومانيا.
المغنية ناديجدا بابكينا تؤدي أغنية "رودينا مايا" للأداء المشترك، مع الروبوت الغنائي "أردي" في حفل افتتاح المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتحدة في سانت بطرسبورغ، روسيا.
المغنية ناديجدا بابكينا تؤدي أغنية "رودينا مايا" للأداء المشترك، مع الروبوت الغنائي "أردي" في حفل افتتاح المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتحدة في سانت بطرسبورغ، روسيا.
معرض "هدايا الخريف" في حديقة الثقافة والترفيه "كومسومول" في أومسك، روسيا.
معرض "هدايا الخريف" في حديقة الثقافة والترفيه "كومسومول" في أومسك، روسيا.
لقطة طريفة لأحد مشجعي فريق "سبارتاك" في مباراة لدوري الهوكي القاري بين "إتش سي سبارتاك" (موسكو)، و"إتش سي توربيدو" (مقاطعة نيجني نوفغورود).
لقطة طريفة لأحد مشجعي فريق "سبارتاك" في مباراة لدوري الهوكي القاري بين "إتش سي سبارتاك" (موسكو)، و"إتش سي توربيدو" (مقاطعة نيجني نوفغورود).
الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، يغني النشيد الوطني أثناء إلقائه كلمة أمام الكونغرس لتقديم ميزانية عام 2025 في بوينس آيرس، الأرجنتين.
الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، يغني النشيد الوطني أثناء إلقائه كلمة أمام الكونغرس لتقديم ميزانية عام 2025 في بوينس آيرس، الأرجنتين.