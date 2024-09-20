"أكبر عملية احتيال نسائية"... مصريتيان تجمعان مبالغ ضخمة من 153 ضحية بحيلة ماكرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا العمل الإسرائيلي الإرهابي جرد "حزب الله" من أي قواعد اشتباك ومن كل الخطوط الحمراء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن دخول الحرب "مرحلة جديدة"، نصر الله يؤكد أنه لا يمكن إعادة سكان الشمال قبل إيقاف الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240920/أكبر-عملية-احتيال-نسائية-مصريتيان-تجمعان-مبالغ-ضخمة-من--153-ضحية-بحيلة-ماكرة-1092949248.html
"أكبر عملية احتيال نسائية"... مصريتيان تجمعان مبالغ ضخمة من 153 ضحية بحيلة ماكرة
"أكبر عملية احتيال نسائية"... مصريتيان تجمعان مبالغ ضخمة من 153 ضحية بحيلة ماكرة
سبوتنيك عربي
عاقبت محكمة مصرية، اليوم الجمعة، امرأتين بتهمة "النصب على أكثر من 150 ضحية"، فيما وصفته تقارير إعلامية بـ"أكبر عملية احتيال نسائية". 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T18:33+0000
2024-09-20T18:33+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104310/42/1043104265_0:274:2901:1906_1920x0_80_0_0_aff2748fcb20aff552c52a8b8a31d936.jpg
وقضت المحكمة الاقتصادية في محافظة الدقهلية، على المتهمتين بالحبس 3 سنوات، بعد أن احتالتا على 153 شخصا بمبالغ مالية ضخمة، بدعوى تشغيلها في مجال تجارة الملابس "شي إن".وجاء في أمر إحالة المتهمتين، بالجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 3076 لسنة 2024، أنه "في تاريخ 6 مارس/ آذار 2023، بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية، احتالت المتهمتان على المجني عليهم (153 شخص)، لسرقة أموالهم وبعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهامهم بواقعة مزورة، وهي قدرتهما على شراء منتجات مستوردة وتوفير قسائم شراء لتطبيق شهير، مقابل مبالغ مالية"، وفقا لموقع "القاهرة 24".واستخدمت المتهمتان في جريمتهما للاحتيال على ضحاياهم، تطبيقي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتطبيق التراسل الفوري "واتسآب" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وتقدمت المتهمتان المحبوستان حاليا، بطلب الاستئناف على الحكم الصادر ضدهما بالحبس 3 سنوات.
https://sarabic.ae/20200806/مصر--ضبط-نصاب-انتحل-صفة-مسؤول-حكومي-وتحصل-على-5-ملايين-جنيه-1046208762.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104310/42/1043104265_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b3823c8eeccdf5e9a462d189737f3baf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار

"أكبر عملية احتيال نسائية"... مصريتيان تجمعان مبالغ ضخمة من 153 ضحية بحيلة ماكرة

18:33 GMT 20.09.2024
© AP Photo / Nariman El-Moftyمحكمة مصرية في محافظة الجيزة
محكمة مصرية في محافظة الجيزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
محكمة مصرية في محافظة الجيزة
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبر
عاقبت محكمة مصرية، اليوم الجمعة، امرأتين بتهمة "النصب على أكثر من 150 ضحية"، فيما وصفته تقارير إعلامية بـ"أكبر عملية احتيال نسائية".
وقضت المحكمة الاقتصادية في محافظة الدقهلية، على المتهمتين بالحبس 3 سنوات، بعد أن احتالتا على 153 شخصا بمبالغ مالية ضخمة، بدعوى تشغيلها في مجال تجارة الملابس "شي إن".
وجاء في أمر إحالة المتهمتين، بالجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 3076 لسنة 2024، أنه "في تاريخ 6 مارس/ آذار 2023، بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية، احتالت المتهمتان على المجني عليهم (153 شخص)، لسرقة أموالهم وبعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهامهم بواقعة مزورة، وهي قدرتهما على شراء منتجات مستوردة وتوفير قسائم شراء لتطبيق شهير، مقابل مبالغ مالية"، وفقا لموقع "القاهرة 24".
قوات الأمن المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2020
مصر... ضبط نصاب انتحل صفة مسؤول حكومي وتحصل على 5 ملايين جنيه
6 أغسطس 2020, 14:37 GMT
واستخدمت المتهمتان في جريمتهما للاحتيال على ضحاياهم، تطبيقي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتطبيق التراسل الفوري "واتسآب" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وتقدمت المتهمتان المحبوستان حاليا، بطلب الاستئناف على الحكم الصادر ضدهما بالحبس 3 سنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تعلن رسميا اغتيال إبراهيم عقيل19:46 GMTПодрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:48 GMT حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نصر الله بعد "تفجيرات البيجر": تلقينا ضربة قاسيةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала