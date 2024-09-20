https://sarabic.ae/20240920/أكبر-عملية-احتيال-نسائية-مصريتيان-تجمعان-مبالغ-ضخمة-من--153-ضحية-بحيلة-ماكرة-1092949248.html
"أكبر عملية احتيال نسائية"... مصريتيان تجمعان مبالغ ضخمة من 153 ضحية بحيلة ماكرة
"أكبر عملية احتيال نسائية"... مصريتيان تجمعان مبالغ ضخمة من 153 ضحية بحيلة ماكرة
سبوتنيك عربي
عاقبت محكمة مصرية، اليوم الجمعة، امرأتين بتهمة "النصب على أكثر من 150 ضحية"، فيما وصفته تقارير إعلامية بـ"أكبر عملية احتيال نسائية". 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T18:33+0000
2024-09-20T18:33+0000
2024-09-20T18:33+0000
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وقضت المحكمة الاقتصادية في محافظة الدقهلية، على المتهمتين بالحبس 3 سنوات، بعد أن احتالتا على 153 شخصا بمبالغ مالية ضخمة، بدعوى تشغيلها في مجال تجارة الملابس "شي إن".وجاء في أمر إحالة المتهمتين، بالجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 3076 لسنة 2024، أنه "في تاريخ 6 مارس/ آذار 2023، بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية، احتالت المتهمتان على المجني عليهم (153 شخص)، لسرقة أموالهم وبعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهامهم بواقعة مزورة، وهي قدرتهما على شراء منتجات مستوردة وتوفير قسائم شراء لتطبيق شهير، مقابل مبالغ مالية"، وفقا لموقع "القاهرة 24".واستخدمت المتهمتان في جريمتهما للاحتيال على ضحاياهم، تطبيقي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتطبيق التراسل الفوري "واتسآب" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وتقدمت المتهمتان المحبوستان حاليا، بطلب الاستئناف على الحكم الصادر ضدهما بالحبس 3 سنوات.
https://sarabic.ae/20200806/مصر--ضبط-نصاب-انتحل-صفة-مسؤول-حكومي-وتحصل-على-5-ملايين-جنيه-1046208762.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
"أكبر عملية احتيال نسائية"... مصريتيان تجمعان مبالغ ضخمة من 153 ضحية بحيلة ماكرة
عاقبت محكمة مصرية، اليوم الجمعة، امرأتين بتهمة "النصب على أكثر من 150 ضحية"، فيما وصفته تقارير إعلامية بـ"أكبر عملية احتيال نسائية".
وقضت المحكمة الاقتصادية في محافظة الدقهلية، على المتهمتين بالحبس 3 سنوات، بعد أن احتالتا على 153 شخصا بمبالغ مالية ضخمة، بدعوى تشغيلها في مجال تجارة الملابس "شي إن".
وجاء في أمر إحالة المتهمتين، بالجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 3076 لسنة 2024، أنه "في تاريخ 6 مارس/ آذار 2023، بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية، احتالت المتهمتان على المجني عليهم (153 شخص)، لسرقة أموالهم وبعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهامهم بواقعة مزورة، وهي قدرتهما على شراء منتجات مستوردة وتوفير قسائم شراء لتطبيق شهير، مقابل مبالغ مالية"، وفقا لموقع
"القاهرة 24".
واستخدمت المتهمتان في جريمتهما للاحتيال على ضحاياهم، تطبيقي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتطبيق التراسل الفوري "واتسآب" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وتقدمت المتهمتان المحبوستان حاليا، بطلب الاستئناف على الحكم الصادر ضدهما بالحبس 3 سنوات.