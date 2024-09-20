https://sarabic.ae/20240920/إعلام-عدد-اللاجئين-في-ألمانيا-يصل-إلى-رقم-قياسي-منذ-أكثر-من-نصف-قرن-1092938264.html
إعلام: عدد اللاجئين في ألمانيا يصل إلى رقم قياسي منذ أكثر من نصف قرن
إعلام: عدد اللاجئين في ألمانيا يصل إلى رقم قياسي منذ أكثر من نصف قرن
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلاً عن وثائق، أن عدد اللاجئين في ألمانيا وصل إلى أعلى مستوى له منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبلغ عددهم الإجمالي نحو 3.5... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T13:58+0000
2024-09-20T13:58+0000
2024-09-20T13:58+0000
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وقالت الصحيفة: "وصل عدد اللاجئين الذين يعيشون في ألمانيا إلى مستوى مرتفع جديد.... في نهاية النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي عدد اللاجئين الذين يعيشون هنا نحو 3.48 مليون لاجئ. ويزيد هذا العدد بنحو 60,000 لاجئ عما كان عليه في نهاية عام 2023 وهو أعلى رقم منذ خمسينيات القرن الماضي".وأضافت: "من بين الـ 3.48 مليون لاجئ، يمثل الأوكرانيون وحدهم نحو 1.18 مليون لاجئ".وبحسب الصحبفة الألمانية في 9 سبتمبر/أيلول، أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيذر بتطبيق إجراءات مراقبة مؤقتة على جميع الحدود البرية الألمانية للحد من تدفق المهاجرين ومكافحة التهديد الإرهابي. وفي رسالة توضيحية للمفوضية الأوروبية، قالت فيذر إن موارد البلاد وولاياتها الاتحادية لاستقبال المهاجرين "استنفدت عملياً".في وقت سابق، دعا عدد من السياسيين الألمان إلى إلغاء إعانة البطالة للاجئين الأوكرانيين.
https://sarabic.ae/20240701/الرئاسة-التركية-نراقب-التحريض-ضد-اللاجئين-السوريين-وتلك-الاستفزازات-لن-تحقق-أهدافها-1090374290.html
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام: عدد اللاجئين في ألمانيا يصل إلى رقم قياسي منذ أكثر من نصف قرن
ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلاً عن وثائق، أن عدد اللاجئين في ألمانيا وصل إلى أعلى مستوى له منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبلغ عددهم الإجمالي نحو 3.5 مليون شخص.
وقالت الصحيفة: "وصل عدد اللاجئين الذين يعيشون في ألمانيا إلى مستوى مرتفع جديد.... في نهاية النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي عدد اللاجئين الذين يعيشون هنا نحو 3.48 مليون لاجئ. ويزيد هذا العدد بنحو 60,000 لاجئ عما كان عليه في نهاية عام 2023 وهو أعلى رقم منذ خمسينيات القرن الماضي".
وأضافت: "من بين الـ 3.48 مليون لاجئ، يمثل الأوكرانيون وحدهم نحو 1.18 مليون لاجئ".
وبحسب الصحبفة الألمانية في 9 سبتمبر/أيلول، أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيذر بتطبيق إجراءات مراقبة مؤقتة على جميع الحدود البرية الألمانية للحد من تدفق المهاجرين ومكافحة التهديد الإرهابي. وفي رسالة توضيحية للمفوضية الأوروبية، قالت فيذر إن موارد البلاد وولاياتها الاتحادية لاستقبال المهاجرين "استنفدت عملياً".
واشتد النقاش حول سياسة الهجرة في ألمانيا في أعقاب الهجوم الذي وقع في سولينغن في 23 أغسطس/آب، والذي يُزعم أن منفذه سوري كان من المقرر ترحيله من ألمانيا في وقت مبكر من عام 2023. أسفر الهجوم بالسكين عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.
في وقت سابق، دعا عدد من السياسيين الألمان إلى إلغاء إعانة البطالة للاجئين الأوكرانيين.