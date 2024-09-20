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وزارة الخارجية الروسية: موسكو تشعر بالقلق إزاء التطورات في لبنان
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الكونغرس: الولايات المتحدة تمر بأزمة في تنفيذ برامج الغواصات النووية
الكونغرس: الولايات المتحدة تمر بأزمة في تنفيذ برامج الغواصات النووية
سبوتنيك عربي
تواجه الولايات المتحدة أزمة في تنفيذ برنامجي بناء الغواصات النووية من طراز "كولومبيا" و"فيرجينيا"، بسبب التأخر في الجدول الزمني وتجاوزات كبيرة في التكاليف ونقص... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T08:05+0000
2024-09-20T08:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال رئيس اللجنة الفرعية للدفاع في الكونغرس، كين كالفرت، في بيان: "باختصار، تعاني هذه البرامج من أزمة، فجميعها بلا استثناء في أزمة. لقد تجاوزوا الميزانية بشكل متزايد".وعلى وجه الخصوص، كما جاء في وثيقة نشرها الكونغرس الأمريكي، سيتعين على البحرية الأمريكية إنفاق 17 مليار دولار إضافية على مدى السنوات الـ6 المقبلة، لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية من طراز "فيرجينيا".كما أوضح كالفيرت أنه "تم تحديد مشاكل في سلسلة التوريد الخاصة ببناء الغواصات والتعاقد والتصميم والهندسة، وأن نظام الإبلاغ الخاص بالبحرية غير واضح ومعيب في أحسن الأحوال ومضللا في أسوأ الأحوال".وشهد عام 2024، تراجع قوة الردع الأمريكية إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بقوتها البحرية، التي تضم حاملات طائرات نووية عملاقة.ويؤكد ذلك ما يتم تداوله عن استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية لحاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" في البحر الأحمر، وتصريحات قائد الأسطول الخامس الأمريكي عن عجز قواته عن إيقاف هجمات الجماعة، التي تستهدف السفن في المنطقة.قائد عسكري أمريكي: حاملة الطائرات النووية العملاقة "عاجزة" أمام "أنصار الله"
https://sarabic.ae/20240810/هل-تتكرر-في-2024-حاملة-طائرات-أمريكية-تدمر-نفسها-1091600886.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الكونغرس: الولايات المتحدة تمر بأزمة في تنفيذ برامج الغواصات النووية

08:05 GMT 20.09.2024
© AFP 2023 / DAVID NAGLEغواصة أمريكية "فلوريدا"
غواصة أمريكية فلوريدا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© AFP 2023 / DAVID NAGLE
تابعنا عبر
تواجه الولايات المتحدة أزمة في تنفيذ برنامجي بناء الغواصات النووية من طراز "كولومبيا" و"فيرجينيا"، بسبب التأخر في الجدول الزمني وتجاوزات كبيرة في التكاليف ونقص في عدد المهنيين العاملين ومشاكل أخرى، وذلك وفقًا لمقتطفات منشورة من إحاطة سرية للجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي.
وقال رئيس اللجنة الفرعية للدفاع في الكونغرس، كين كالفرت، في بيان: "باختصار، تعاني هذه البرامج من أزمة، فجميعها بلا استثناء في أزمة. لقد تجاوزوا الميزانية بشكل متزايد".
وعلى وجه الخصوص، كما جاء في وثيقة نشرها الكونغرس الأمريكي، سيتعين على البحرية الأمريكية إنفاق 17 مليار دولار إضافية على مدى السنوات الـ6 المقبلة، لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية من طراز "فيرجينيا".
كما أوضح كالفيرت أنه "تم تحديد مشاكل في سلسلة التوريد الخاصة ببناء الغواصات والتعاقد والتصميم والهندسة، وأن نظام الإبلاغ الخاص بالبحرية غير واضح ومعيب في أحسن الأحوال ومضللا في أسوأ الأحوال".
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
هل تتكرر في 2024.. حاملة طائرات أمريكية تدمر نفسها
10 أغسطس, 15:35 GMT
وشهد عام 2024، تراجع قوة الردع الأمريكية إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بقوتها البحرية، التي تضم حاملات طائرات نووية عملاقة.
ويؤكد ذلك ما يتم تداوله عن استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية لحاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" في البحر الأحمر، وتصريحات قائد الأسطول الخامس الأمريكي عن عجز قواته عن إيقاف هجمات الجماعة، التي تستهدف السفن في المنطقة.
قائد عسكري أمريكي: حاملة الطائرات النووية العملاقة "عاجزة" أمام "أنصار الله"
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