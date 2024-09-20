المجر: كل أوروبا تتعامل مع روسيا لكن نحن وحدنا لا نخفي ذلك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا العمل الإسرائيلي الإرهابي جرد "حزب الله" من أي قواعد اشتباك ومن كل الخطوط الحمراء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن دخول الحرب "مرحلة جديدة"، نصر الله يؤكد أنه لا يمكن إعادة سكان الشمال قبل إيقاف الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240920/المجر-كل-أوروبا-تتعامل-مع-روسيا-لكن-نحن-وحدنا-لا-نخفي-ذلك-1092951729.html
المجر: كل أوروبا تتعامل مع روسيا لكن نحن وحدنا لا نخفي ذلك
المجر: كل أوروبا تتعامل مع روسيا لكن نحن وحدنا لا نخفي ذلك
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن أوروبا بأكملها تواصل التجارة مع روسيا، لكن المجر فقط هي التي تفعل ذلك بشكل علني، ولا تتجاوز العقوبات. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T20:18+0000
2024-09-20T20:18+0000
المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg
وقال سيارتو بعد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الروسية المجرية الخامسة عشرة بشأن القضايا الاقتصادية: "العقوبات ضد روسيا لا تجدي نفعا، لأن جزءا كبيرا من الشركات الأوروبية تجد بطريقة أو بأخرى للحفاظ على التعاون الاقتصادي مع روسيا".وفي كلمته أمام ممثلي الشركات المجرية في منتدى الأعمال الروسي المجري، أشار سيارتو إلى أنهم لن يضطروا أبدًا إلى إنكار أنهم يبحثون عن شركاء اقتصاديين روس.وكدليل على التحايل الهائل على العقوبات من قبل الشركات الأوروبية، أشار سيارتو إلى الزيادة الحادة في واردات موارد الطاقة الروسية إلى الهند والصادرات منها إلى دول الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق، ذكر سيارتو أن أوروبا الغربية تعلن بكل فخر عن رفضها النفط الروسي، لكنها في الواقع تواصل شراءه من خلال دول ثالثة، مثل الهند.
https://sarabic.ae/20240906/سيارتو-يؤكد-أن-المجر-ستبقى-الدولة-الوحيدة-في-الاتحاد-الأوروبي-التي-لم-ولن-ترسل-أسلحة-إلى-أوكرانيا-1092463588.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_f4e60cd8c57eebda04f4a3afb05a2df9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

المجر: كل أوروبا تتعامل مع روسيا لكن نحن وحدنا لا نخفي ذلك

20:18 GMT 20.09.2024
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن أوروبا بأكملها تواصل التجارة مع روسيا، لكن المجر فقط هي التي تفعل ذلك بشكل علني، ولا تتجاوز العقوبات.
وقال سيارتو بعد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الروسية المجرية الخامسة عشرة بشأن القضايا الاقتصادية: "العقوبات ضد روسيا لا تجدي نفعا، لأن جزءا كبيرا من الشركات الأوروبية تجد بطريقة أو بأخرى للحفاظ على التعاون الاقتصادي مع روسيا".

وتابع: "أود أن أؤكد أن أوروبا كلها تتاجر مع روسيا، والبعض ينفي ذلك، ولكن ليس لدينا حاجة لذلك، الفرق هو أننا نناقش هذه القضية بأمانة وصراحة".

وفي كلمته أمام ممثلي الشركات المجرية في منتدى الأعمال الروسي المجري، أشار سيارتو إلى أنهم لن يضطروا أبدًا إلى إنكار أنهم يبحثون عن شركاء اقتصاديين روس.
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيارتو يؤكد أن المجر ستبقى الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم ولن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا
6 سبتمبر, 16:41 GMT
وكدليل على التحايل الهائل على العقوبات من قبل الشركات الأوروبية، أشار سيارتو إلى الزيادة الحادة في واردات موارد الطاقة الروسية إلى الهند والصادرات منها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، ذكر سيارتو أن أوروبا الغربية تعلن بكل فخر عن رفضها النفط الروسي، لكنها في الواقع تواصل شراءه من خلال دول ثالثة، مثل الهند.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تعلن رسميا اغتيال إبراهيم عقيل20:51 GMT حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نصر الله بعد "تفجيرات البيجر": تلقينا ضربة قاسيةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала