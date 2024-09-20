https://sarabic.ae/20240920/المجر-كل-أوروبا-تتعامل-مع-روسيا-لكن-نحن-وحدنا-لا-نخفي-ذلك-1092951729.html

المجر: كل أوروبا تتعامل مع روسيا لكن نحن وحدنا لا نخفي ذلك

المجر: كل أوروبا تتعامل مع روسيا لكن نحن وحدنا لا نخفي ذلك

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن أوروبا بأكملها تواصل التجارة مع روسيا، لكن المجر فقط هي التي تفعل ذلك بشكل علني، ولا تتجاوز العقوبات. 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T20:18+0000

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المجر

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

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وقال سيارتو بعد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الروسية المجرية الخامسة عشرة بشأن القضايا الاقتصادية: "العقوبات ضد روسيا لا تجدي نفعا، لأن جزءا كبيرا من الشركات الأوروبية تجد بطريقة أو بأخرى للحفاظ على التعاون الاقتصادي مع روسيا".وفي كلمته أمام ممثلي الشركات المجرية في منتدى الأعمال الروسي المجري، أشار سيارتو إلى أنهم لن يضطروا أبدًا إلى إنكار أنهم يبحثون عن شركاء اقتصاديين روس.وكدليل على التحايل الهائل على العقوبات من قبل الشركات الأوروبية، أشار سيارتو إلى الزيادة الحادة في واردات موارد الطاقة الروسية إلى الهند والصادرات منها إلى دول الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق، ذكر سيارتو أن أوروبا الغربية تعلن بكل فخر عن رفضها النفط الروسي، لكنها في الواقع تواصل شراءه من خلال دول ثالثة، مثل الهند.

https://sarabic.ae/20240906/سيارتو-يؤكد-أن-المجر-ستبقى-الدولة-الوحيدة-في-الاتحاد-الأوروبي-التي-لم-ولن-ترسل-أسلحة-إلى-أوكرانيا-1092463588.html

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المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا