https://sarabic.ae/20240920/بالون-طائر-يثير-الرعب-في-بلدة-تركية-وينتهي-بموقف-كوميدي-1092946367.html
بالون طائر يثير الرعب في بلدة تركية وينتهي بموقف كوميدي
بالون طائر يثير الرعب في بلدة تركية وينتهي بموقف كوميدي
سبوتنيك عربي
في حادثة طريفة أثارت حالة من الذعر في بلدة ديفيلي التابعة لولاية قيصري في وسط تركيا، تسبب بالون أطفال مملوء بغاز الهيليوم في استنفار أمني بعد أن اعتقد السكان... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T16:41+0000
2024-09-20T16:41+0000
2024-09-20T16:41+0000
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بدأت القصة عندما شاهد أحد السكان جسمًا يحلق في السماء قبل غروب الشمس يوم الأربعاء الماضي، مما دفعه للإبلاغ عن الأمر، معتقدًا أنه طائرة شراعية.وسرعان ما استجابت قوات الدرك وبدأت في عمليات البحث والتحري، والتي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.الواقعة أثارت مخاوف السكان بشكل خاص نظرًا لتجربة سابقة في المنطقة العام الماضي، حيث هبط رجلان بطائرة شراعية وسلبا سيارة من أحد سكان البلدة بعد أن قتلاه، مما أدى إلى زيادة المخاوف من حدوث هجوم مشابه.مع انتهاء الحادثة، تحولت المخاوف إلى ضحكات بعد اكتشاف حقيقة "التهديد" الذي كان مجرد بالون بريء.
https://sarabic.ae/20190128/جسم-غامض-طائرة-ركاب-1038594480.html
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منوعات, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بالون طائر يثير الرعب في بلدة تركية وينتهي بموقف كوميدي
في حادثة طريفة أثارت حالة من الذعر في بلدة ديفيلي التابعة لولاية قيصري في وسط تركيا، تسبب بالون أطفال مملوء بغاز الهيليوم في استنفار أمني بعد أن اعتقد السكان المحليون أنه طائرة شراعية تهدف لتنفيذ عمل عدائي.
بدأت القصة عندما شاهد أحد السكان جسمًا يحلق في السماء قبل غروب الشمس يوم الأربعاء الماضي، مما دفعه للإبلاغ عن الأمر، معتقدًا أنه طائرة شراعية
.
وسرعان ما استجابت قوات الدرك وبدأت في عمليات البحث والتحري، والتي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.
وعن تفاصيل الحادثة، أوضح عارف يافوز، رئيس الحي الذي شهد الواقعة لوسائل إعلام محلية، أن التحقيقات كشفت في النهاية أن الجسم الطائر لم يكن سوى بالون أطفال عليه صورة الشخصية الكرتونية "نيلويا"، كان يطير على ارتفاع منخفض قبل أن يبتعد عن القرية.
الواقعة أثارت مخاوف السكان بشكل خاص نظرًا لتجربة سابقة في المنطقة العام الماضي، حيث هبط رجلان بطائرة شراعية وسلبا سيارة من أحد سكان البلدة بعد أن قتلاه، مما أدى إلى زيادة المخاوف من حدوث هجوم مشابه.
مع انتهاء الحادثة، تحولت المخاوف إلى ضحكات بعد اكتشاف حقيقة "التهديد" الذي كان مجرد بالون بريء.