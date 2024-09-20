بعد تخريب هديته "الباهظة الثمن"... قديروف يعلن عن مفاجأة لإيلون ماسك... فيديو

عربي
الجيش الإسرائيلي يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا العمل الإسرائيلي الإرهابي جرد "حزب الله" من أي قواعد اشتباك ومن كل الخطوط الحمراء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
16:03 GMT
30 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن دخول الحرب "مرحلة جديدة"، نصر الله يؤكد أنه لا يمكن إعادة سكان الشمال قبل إيقاف الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240920/بعد-تخريب-هديته-الباهظة-الثمن-قديروف-يعلن-عن-مفاجأة-لإيلون-ماسك-فيديو-1092939231.html
بعد تخريب هديته "الباهظة الثمن"... قديروف يعلن عن مفاجأة لإيلون ماسك... فيديو
بعد تخريب هديته "الباهظة الثمن"... قديروف يعلن عن مفاجأة لإيلون ماسك... فيديو
سبوتنيك عربي
في خطوة أثارت انتقاد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، قام إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بتعطيل إحدى السيارات الكهربائية "سايبرتراك" التي تم إرسالها... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T14:03+0000
2024-09-20T14:03+0000
روسيا
جمهورية الشيشان
أخبار أوكرانيا
رمضان قديروف
إيلون ماسك
شركة تسلا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104565/35/1045653577_0:197:2401:1548_1920x0_80_0_0_630b24c91424be6cc187583e38c1c0f5.jpg
وقال قديروف عبر منصة "تلغرام"، أمس الخميس، إن السيارة كانت مزودة بمدفع رشاش وأثبتت كفاءتها في المهام القتالية بفضل مناورتها العالية وحماية الطاقم.وأضاف "مع ذلك، قام ماسك بإيقاف السيارة عن بُعد، مما اضطر الفريق إلى سحب السيارة إلى موقع آمن".وأثار الموقف استياء الرئيس الشيشاني، الذي وصف هذا التصرف بأنه غير لائق وغير متوقع من رجل مثل ماسك.ولكن اليوم الجمعة، أعلن قديروف إرساله سيارتين أخريين من نفس الطراز "سايبرتراك" إلى منطقة العمليات، ونشر مقطع فيديو لهما وهما تقومان بمهامهما القتالية.وعلى الرغم من هذه الانتقادات، يرى قديروف أن هذه الأحداث تقدم أفضل دعاية لسيارات "سايبرتراك"، حيث أظهرت كفاءتها في أصعب الظروف، مما يعزز سمعتها كسيارة متعددة الاستخدامات حتى في البيئات القتالية.وكان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، قد نشر فيديو في أغسطس/ آب الماضي وهو يتجول بسيارة "تسلا سايبر تراك" مزودة برشاش كان قد أرسلها له، إيلون ماسك، كهدية. وكشف قديروف حينها أنه سيرسلها إلى جبهة القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جمهورية الشيشان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104565/35/1045653577_276:0:2401:1594_1920x0_80_0_0_acd10fd3288da1b5f858d7336f89cef8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, جمهورية الشيشان, أخبار أوكرانيا, رمضان قديروف, إيلون ماسك, شركة تسلا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, جمهورية الشيشان, أخبار أوكرانيا, رمضان قديروف, إيلون ماسك, شركة تسلا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بعد تخريب هديته "الباهظة الثمن"... قديروف يعلن عن مفاجأة لإيلون ماسك... فيديو

14:03 GMT 20.09.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الشيشان رمضان قاديروف
رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
في خطوة أثارت انتقاد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، قام إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بتعطيل إحدى السيارات الكهربائية "سايبرتراك" التي تم إرسالها إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال قديروف عبر منصة "تلغرام"، أمس الخميس، إن السيارة كانت مزودة بمدفع رشاش وأثبتت كفاءتها في المهام القتالية بفضل مناورتها العالية وحماية الطاقم.
وأضاف "مع ذلك، قام ماسك بإيقاف السيارة عن بُعد، مما اضطر الفريق إلى سحب السيارة إلى موقع آمن".
وأثار الموقف استياء الرئيس الشيشاني، الذي وصف هذا التصرف بأنه غير لائق وغير متوقع من رجل مثل ماسك.
ولكن اليوم الجمعة، أعلن قديروف إرساله سيارتين أخريين من نفس الطراز "سايبرتراك" إلى منطقة العمليات، ونشر مقطع فيديو لهما وهما تقومان بمهامهما القتالية.

وأكد في منشور على حسابه بـ"تلغرام"، أن "السيارتين تعملان بشكل طبيعي ودون أي مشاكل، محققتان أداء ممتازا في التنقل والمناورة ضد قوات العدو".

وعلى الرغم من هذه الانتقادات، يرى قديروف أن هذه الأحداث تقدم أفضل دعاية لسيارات "سايبرتراك"، حيث أظهرت كفاءتها في أصعب الظروف، مما يعزز سمعتها كسيارة متعددة الاستخدامات حتى في البيئات القتالية.
وكان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، قد نشر فيديو في أغسطس/ آب الماضي وهو يتجول بسيارة "تسلا سايبر تراك" مزودة برشاش كان قد أرسلها له، إيلون ماسك، كهدية. وكشف قديروف حينها أنه سيرسلها إلى جبهة القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تقصف بيروت14:04 GMTПодрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:22 GMT حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نصر الله بعد "تفجيرات البيجر": تلقينا ضربة قاسيةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала