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الجيش الإسرائيلي يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت
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بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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الإنسان والثقافة
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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ملفات ساخنة
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البرنامج الصباحي
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183 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
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دائرة مضيئة ضخمة تظهر من الفضاء في منطقة الخليج ضمن مشروع جديد... صور
دائرة مضيئة ضخمة تظهر من الفضاء في منطقة الخليج ضمن مشروع جديد... صور
سبوتنيك عربي
أصبحت المؤسسات غير الربحية من الدعائم المؤسساتية، التي تقوم عليها المجتمعات في العصر الحديث، لما تقدمه من نتائج كبيرة في التنمية الاجتماعية والثقافية للمجتمع... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T12:46+0000
2024-09-20T12:46+0000
مجتمع
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ونشرت صفحة "المشاريع السعودية" على منصة "إكس"، صورا تظهر فيها مشاريع سعودية ثقافية وتعليمية عدة تعمل عليها مؤسسة "الملك سلمان"، والتي ظهرت كمشاريع عملاقة في الصور، وهي مشروع متحف الملك سلمان و⁠مكتبة الملك سلمان و⁠متحف المجتمع السعودي.وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واع)، أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن إطلاق مؤسسة "الملك سلمان" غير الربحية.وتعد المؤسسة امتداداً لأعمال الملك سلمان الخيرية، التي تتضمن إنشاء مشاريع خيرية وإغاثية داخل المملكة وفي أنحاء العالم، ومنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتشمل مؤسسة الملك سلمان غير الربحية مجموعة من المراكز الثقافية تضم مكتبة الملك سلمان ومتحف الملك سلمان، اللذان يقعان في مشروع "بوابة الدرعية"، كما تضم متحف المجتمع السعودي، الذي يقع في حديقة الملك سلمان، حسب تقارير سعودية.وتهدف هذه المراكز الثقافية إلى نشر الثقافة بين المواطنين، والإسهام في بنائهم الفكري وإثراء خياراتهم الثقافية وتنويعها.من جانبه، قال الملك سلمان في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن "الاستثمار في الإنسان وتنمية ثقافته واعتزازه بهويته، هو نهج دائم لمواجهة التحديات البشرية واستدامة ازدهار المجتمعات، فإننا متطلعين لإحداث أثر دائم للفرد والمجتمع".وتعطي قيادة المملكة أهمية كبيرة للمشروعات التنموية ذات الأثر الاجتماعي، وفقا لـ"رؤية المملكة 2030".
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اقتصاد, منوعات, العالم العربي, السعودية, الأخبار
اقتصاد, منوعات, العالم العربي, السعودية, الأخبار

دائرة مضيئة ضخمة تظهر من الفضاء في منطقة الخليج ضمن مشروع جديد... صور

12:46 GMT 20.09.2024
© AP Photo / Scott Kellyالفضاء
الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Scott Kelly
تابعنا عبر
أصبحت المؤسسات غير الربحية من الدعائم المؤسساتية، التي تقوم عليها المجتمعات في العصر الحديث، لما تقدمه من نتائج كبيرة في التنمية الاجتماعية والثقافية للمجتمع من خلال تقديم خدمات متعددة غير هادفة للربح إلى أفراده، حيث كشفت مؤسسة سعودية عن عدد من المشاريع الضخمة الجديدة، إذ ظهر أحد هذه المشاريع على شكل دائرة ضخمة مضيئة تظهر من الفضاء.
ونشرت صفحة "المشاريع السعودية" على منصة "إكس"، صورا تظهر فيها مشاريع سعودية ثقافية وتعليمية عدة تعمل عليها مؤسسة "الملك سلمان"، والتي ظهرت كمشاريع عملاقة في الصور، وهي مشروع متحف الملك سلمان و⁠مكتبة الملك سلمان و⁠متحف المجتمع السعودي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واع)، أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن إطلاق مؤسسة "الملك سلمان" غير الربحية.
وتعد المؤسسة امتداداً لأعمال الملك سلمان الخيرية، التي تتضمن إنشاء مشاريع خيرية وإغاثية داخل المملكة وفي أنحاء العالم، ومنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتشمل مؤسسة الملك سلمان غير الربحية مجموعة من المراكز الثقافية تضم مكتبة الملك سلمان ومتحف الملك سلمان، اللذان يقعان في مشروع "بوابة الدرعية"، كما تضم متحف المجتمع السعودي، الذي يقع في حديقة الملك سلمان، حسب تقارير سعودية.
وتهدف هذه المراكز الثقافية إلى نشر الثقافة بين المواطنين، والإسهام في بنائهم الفكري وإثراء خياراتهم الثقافية وتنويعها.
من جانبه، قال الملك سلمان في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن "الاستثمار في الإنسان وتنمية ثقافته واعتزازه بهويته، هو نهج دائم لمواجهة التحديات البشرية واستدامة ازدهار المجتمعات، فإننا متطلعين لإحداث أثر دائم للفرد والمجتمع".
وتعطي قيادة المملكة أهمية كبيرة للمشروعات التنموية ذات الأثر الاجتماعي، وفقا لـ"رؤية المملكة 2030".
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