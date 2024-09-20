https://sarabic.ae/20240920/دائرة-مضيئة-ضخمة-تظهر-من-الفضاء-في-منطقة-الخليج-ضمن-مشروع-جديد-صور-1092932864.html

دائرة مضيئة ضخمة تظهر من الفضاء في منطقة الخليج ضمن مشروع جديد... صور

دائرة مضيئة ضخمة تظهر من الفضاء في منطقة الخليج ضمن مشروع جديد... صور

سبوتنيك عربي

أصبحت المؤسسات غير الربحية من الدعائم المؤسساتية، التي تقوم عليها المجتمعات في العصر الحديث، لما تقدمه من نتائج كبيرة في التنمية الاجتماعية والثقافية للمجتمع... 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T12:46+0000

2024-09-20T12:46+0000

2024-09-20T12:46+0000

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ونشرت صفحة "المشاريع السعودية" على منصة "إكس"، صورا تظهر فيها مشاريع سعودية ثقافية وتعليمية عدة تعمل عليها مؤسسة "الملك سلمان"، والتي ظهرت كمشاريع عملاقة في الصور، وهي مشروع متحف الملك سلمان و⁠مكتبة الملك سلمان و⁠متحف المجتمع السعودي.وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واع)، أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن إطلاق مؤسسة "الملك سلمان" غير الربحية.وتعد المؤسسة امتداداً لأعمال الملك سلمان الخيرية، التي تتضمن إنشاء مشاريع خيرية وإغاثية داخل المملكة وفي أنحاء العالم، ومنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتشمل مؤسسة الملك سلمان غير الربحية مجموعة من المراكز الثقافية تضم مكتبة الملك سلمان ومتحف الملك سلمان، اللذان يقعان في مشروع "بوابة الدرعية"، كما تضم متحف المجتمع السعودي، الذي يقع في حديقة الملك سلمان، حسب تقارير سعودية.وتهدف هذه المراكز الثقافية إلى نشر الثقافة بين المواطنين، والإسهام في بنائهم الفكري وإثراء خياراتهم الثقافية وتنويعها.من جانبه، قال الملك سلمان في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن "الاستثمار في الإنسان وتنمية ثقافته واعتزازه بهويته، هو نهج دائم لمواجهة التحديات البشرية واستدامة ازدهار المجتمعات، فإننا متطلعين لإحداث أثر دائم للفرد والمجتمع".وتعطي قيادة المملكة أهمية كبيرة للمشروعات التنموية ذات الأثر الاجتماعي، وفقا لـ"رؤية المملكة 2030".

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سبوتنيك عربي

اقتصاد, منوعات, العالم العربي, السعودية, الأخبار