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عالم فيزياء يكشف تفاصيل مروعة تسببت في الحادث المميت للغواصة "تيتان"
عالم فيزياء يكشف تفاصيل مروعة تسببت في الحادث المميت للغواصة "تيتان"
سبوتنيك عربي
كشف المحققون الذين يفحصون حطام الغواصة "تيتان" أخيرا، عن سبب الصدع الذي قد يفسر انفجارها الكارثي في يونيو/ حزيران 2023، الذي وقع على عمق 4000 متر تحت الماء. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T15:07+0000
2024-09-20T15:07+0000
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وأفصح الدكتور ستيفن روس، المدير العلمي السابق لشركة "OceanGate" التي تمتلك الغواصة "تيتان"، خلال إدلائه بشهادته في جلسة استماع لخفر السواحل الأمريكي، أمس الخميس، عن أن الغواصة المنكوبة واجهت "مشكلة في المنصة" قبل أيام قليلة من مهمتها المميتة التي أدت إلى حطامها.وقال روس إن العطل تسبب في "تعثر" الركاب داخل الغواصة، وارتطام أحد أفراد الطاقم بالحاجز الداخلي للغواصة.إلا أن أحد الفيزيائيين، سكوت مانلي - الذي لم يشارك في جلسة الاستماع - اقترح أن يكون الاتصال المعيب في مقدمة السفينة بين هيكل ألياف الكربون وحلقة التيتانيوم، قد تسبب في انفجار الغواصة.وأشار مانلي، أمس الخميس، وهو يحلل لقطات نشرت حديثا لحطام الغواصة "تيتان" على قاع البحر، إلى أن تدفق المياه من الجزء الأمامي تسبب في تمزق الغواصة من الداخل بشكل سريع.وكتب مانلي على منصة "إكس": "بناء على ما أعرفه وما أراه هنا، فقد فشل هيكل الضغط عند الوصلة اللاصقة بين ألياف الكربون وحلقة التيتانيوم في مقدمة الغواصة"، وهو ما يتناقض مع الفرضية القديمة القائلة بأن الهيكل انهار تحت ضغط من المركز.ويشير تحليل مانلي إلى أن الماء اندفع من الأمام، مما تسبب في سلسلة من ردود الفعل الكارثية التي مزقت الغواصة من الداخل إلى الخارج على عمق 4000 متر تحت الأمواج.وأوضح أنه عندما دخل الماء من الأمام، خلق شقا انتشر باتجاه الجزء الخلفي من الغواصة، مما تسبب في دفع الهيكل للخلف، وانضغاط الجانبين إلى الداخل.وكان على متن غواصة "تيتان" وقت انفجارها، الباحث البريطاني هاميش هاردينغ، وخبير الغواصات الفرنسي بول هنري نارجوليه، ورجل الأعمال الباكستاني البريطاني شهزادا داوود وابنه سليمان، بالإضافة إلى ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي لشركة الغواصات التابعة لشركة "OceanGate".ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم على الفور، عندما انفجرت الغواصة، التي يقدر حجمها بحجم سيارة دفع رباعي، تحت ضغط هائل في شمال المحيط الأطلسي، على عمق يزيد على ميلين.وتمت إزالة حطام الغواصة الصغيرة المتشابكة في شرق كندا، ما أنهى عملية البحث والإنقاذ الصعبة. وسيتم نقل الحطام على متن سفينة خفر السواحل الأمريكي إلى ميناء أمريكي لإجراء تحليلات إضافية وفقًا للمنظمة.وأظهرت لقطات تلفزيونية غطاء أنف الغواصة تيتان ولوحا جانبيا به أجهزة إلكترونية وأسلاكا تتدلى من سفينة إلى شاحنة مسطحة في محطة خفر السواحل الكندية، في سانت جونز نيوفاوندلاند.يشار إلى أنه تم الإبلاغ عن فقدان تيتان في 18 يونيو/ حزيران من العام الماضي، وأعلنت خفر السواحل الأمريكية أن جميع الأشخاص الخمسة على متن الغواصة توفوا بعد انفجار المركبة.وتم العثور على حقل للحطام على قاع البحر على بعد 1600 قدم (500 متر) من منطقة المقدمة لتيتانيك، والتي تقع على عمق يزيد عن ميلين (نحو أربعة كيلومترات) تحت سطح المحيط وعلى بعد 400 ميلًا قبالة سواحل نيوفاوندلاند.
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منوعات, الأخبار, علوم
منوعات, الأخبار, علوم

عالم فيزياء يكشف تفاصيل مروعة تسببت في الحادث المميت للغواصة "تيتان"

15:07 GMT 20.09.2024
© Photo / Social media page of OceanGate Expeditionsصورة توضيحية لغواصة "تيتان" لحطام تيتانيك خلال إحدى الرحلات الاستكشافية من المشغل OceanGate
صورة توضيحية لغواصة تيتان لحطام تيتانيك خلال إحدى الرحلات الاستكشافية من المشغل OceanGate - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
صورة توضيحية لغواصة "تيتان" لحطام تيتانيك خلال إحدى الرحلات الاستكشافية من المشغل OceanGate
© Photo / Social media page of OceanGate Expeditions
تابعنا عبر
كشف المحققون الذين يفحصون حطام الغواصة "تيتان" أخيرا، عن سبب الصدع الذي قد يفسر انفجارها الكارثي في يونيو/ حزيران 2023، الذي وقع على عمق 4000 متر تحت الماء.
وأفصح الدكتور ستيفن روس، المدير العلمي السابق لشركة "OceanGate" التي تمتلك الغواصة "تيتان"، خلال إدلائه بشهادته في جلسة استماع لخفر السواحل الأمريكي، أمس الخميس، عن أن الغواصة المنكوبة واجهت "مشكلة في المنصة" قبل أيام قليلة من مهمتها المميتة التي أدت إلى حطامها.
وقال روس إن العطل تسبب في "تعثر" الركاب داخل الغواصة، وارتطام أحد أفراد الطاقم بالحاجز الداخلي للغواصة.
إلا أن أحد الفيزيائيين، سكوت مانلي - الذي لم يشارك في جلسة الاستماع - اقترح أن يكون الاتصال المعيب في مقدمة السفينة بين هيكل ألياف الكربون وحلقة التيتانيوم، قد تسبب في انفجار الغواصة.
وأشار مانلي، أمس الخميس، وهو يحلل لقطات نشرت حديثا لحطام الغواصة "تيتان" على قاع البحر، إلى أن تدفق المياه من الجزء الأمامي تسبب في تمزق الغواصة من الداخل بشكل سريع.
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وكتب مانلي على منصة "إكس": "بناء على ما أعرفه وما أراه هنا، فقد فشل هيكل الضغط عند الوصلة اللاصقة بين ألياف الكربون وحلقة التيتانيوم في مقدمة الغواصة"، وهو ما يتناقض مع الفرضية القديمة القائلة بأن الهيكل انهار تحت ضغط من المركز.
ويشير تحليل مانلي إلى أن الماء اندفع من الأمام، مما تسبب في سلسلة من ردود الفعل الكارثية التي مزقت الغواصة من الداخل إلى الخارج على عمق 4000 متر تحت الأمواج.
وأوضح أنه عندما دخل الماء من الأمام، خلق شقا انتشر باتجاه الجزء الخلفي من الغواصة، مما تسبب في دفع الهيكل للخلف، وانضغاط الجانبين إلى الداخل.
وكان على متن غواصة "تيتان" وقت انفجارها، الباحث البريطاني هاميش هاردينغ، وخبير الغواصات الفرنسي بول هنري نارجوليه، ورجل الأعمال الباكستاني البريطاني شهزادا داوود وابنه سليمان، بالإضافة إلى ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي لشركة الغواصات التابعة لشركة "OceanGate".
ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم على الفور، عندما انفجرت الغواصة، التي يقدر حجمها بحجم سيارة دفع رباعي، تحت ضغط هائل في شمال المحيط الأطلسي، على عمق يزيد على ميلين.
صورة التقطتها غواصة تيتان لحطام تيتانيك خلال إحدى الرحلات الاستكشافية من المشغل OceanGate - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
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وتمت إزالة حطام الغواصة الصغيرة المتشابكة في شرق كندا، ما أنهى عملية البحث والإنقاذ الصعبة. وسيتم نقل الحطام على متن سفينة خفر السواحل الأمريكي إلى ميناء أمريكي لإجراء تحليلات إضافية وفقًا للمنظمة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية غطاء أنف الغواصة تيتان ولوحا جانبيا به أجهزة إلكترونية وأسلاكا تتدلى من سفينة إلى شاحنة مسطحة في محطة خفر السواحل الكندية، في سانت جونز نيوفاوندلاند.
يشار إلى أنه تم الإبلاغ عن فقدان تيتان في 18 يونيو/ حزيران من العام الماضي، وأعلنت خفر السواحل الأمريكية أن جميع الأشخاص الخمسة على متن الغواصة توفوا بعد انفجار المركبة.
وتم العثور على حقل للحطام على قاع البحر على بعد 1600 قدم (500 متر) من منطقة المقدمة لتيتانيك، والتي تقع على عمق يزيد عن ميلين (نحو أربعة كيلومترات) تحت سطح المحيط وعلى بعد 400 ميلًا قبالة سواحل نيوفاوندلاند.
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