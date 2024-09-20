https://sarabic.ae/20240920/لجنة-التحقيق-الروسية-تنهي-التحقيق-في-مقتل-مراسل-وكالة-سبوتنيك-1092917230.html

لجنة التحقيق الروسية تنهي التحقيق في مقتل مراسل وكالة "سبوتنيك"

لجنة التحقيق الروسية تنهي التحقيق في مقتل مراسل وكالة "سبوتنيك"

سبوتنيك عربي

صرحت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية في مقتل راسل بنتلي، مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن اللجنة أكملت تحقيقاتها في القضية الجنائية المتعلقة بمقتل المراسل في... 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T07:00+0000

2024-09-20T07:00+0000

2024-09-20T07:18+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/13/1088123539_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_406088a655e1fc26296cf638d15bc736.jpg

وقالت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق لوكالة "سبوتنيك": "لقد حددت لجنة التحقيق الروسية هوية جميع الأشخاص المتورطين في مقتل راسل بنتلي، وملابسات الجرائم المرتكبة".وتابعت: "وفقا للتحقيق، في 8 أبريل (نيسان الماضي) في دونيتسك، استخدم الجنود فانسياتسكي، وأغالتسيف، ويوردانوف، العنف الجسدي والتعذيب ضد بنتلي، ما أدى إلى وفاته. وفي نفس اليوم، قام فانسياتسكي، وأغالتسيف، بتفجير سيارة من طراز " VAZ-2115" بداخلها جثته، وفي 9 أبريل (الماضي)، وبناءً على تعليمات فانسياتسكي، قام باجين، وهو جندي من نفس الوحدة العسكرية، بإخفاء جريمة خطيرة للغاية عن طريق نقل بقايا سيارة بنتلي، من مكان الحادث".وتابعت: "في الوقت الحالي، يطّلع المتهمون على مواد القضية الجنائية"، ومن ثم يتم تحويل القضية للموافقة على قرار الاتهام وإحالتها إلى المحكمة للنظر في موضوعها.وفي منتصف أبريل الماضي، أفادت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، أن راسل بنتلي، مراسل وكالة "سبوتنيك" البالغ من العمر 64 عامًا، وهو أمريكي يحمل الجنسية الروسية، توفي في دونيتسك. وقال المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا الإعلامية" (التي تضم سبوتنيك) ديمتري كيسيليف، إنه يجب التحقيق في مقتل بنتلي، ومعاقبة الجناة.ووصل بنتلي، الذي ولد ونشأ في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى دونباس في عام 2014، لمساعدة قوات دونباس المحلية الناشئة في مقاومة الاحتلال الأوكراني. من عام 2014 إلى عام 2017، خدم في الوحدة القتالية "سوت فريميني"، وكتيبة "فوستوك" وكتيبة القوات الخاصة.اعتقال المشتبه بهم في قتل الصحفي المتعاون مع "سبوتنيك"

https://sarabic.ae/20240412/اختفاء-مراسل-حربي-لـسبوتنيك-في-دونيتسك-1087914660.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم