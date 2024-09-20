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الجيش الإسرائيلي يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت
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صدى الحياة
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30 د
صدى الحياة
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59 د
مدار الليل والنهار
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مصر تصدر بيانا بشأن مقتل عدد من مواطنيها في ليبيا
مصر تصدر بيانا بشأن مقتل عدد من مواطنيها في ليبيا
سبوتنيك عربي
أصدرت جمهورية مصر العربية بيانا رسميا، تعقيبا على مقتل عدد من مواطنيها في ليبيا. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت الوزارة في بيانها، أمس الخميس، إنها "تتابع حادث انقلاب سيارة وقع في مدينة درنة الليبية، يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف: "إن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية في بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب، والتواصل مع السلطات الليبية المعنية في هذا الشأن، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين، وضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن فور الإنتهاء من الإجراءات اللازمة".واستقبل مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي في درنة، يوم الأربعاء الماضي، ضحايا حادث انقلاب حافلة كان على متنها 26 مصريا، وأودى الحادث بحياة 11 شخصا منهم، فيما يخضع الآخرون للعلاج، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وقال جهاز الإسعاف والطوارئ فرع درنة، إنه تلقى بلاغا بانقلاب الحافلة خلال سيرها على الطريق الصحراوي التميمي، مشيرا إلى أنه تم نقل 5 مصابين لتلقي العلاج في مدينتي البيضاء وبنغازي، بينما هناك حالتان حرجتان في قسم العناية الفائقة بمستشفى الوحدة.
https://sarabic.ae/20240914/مصري-يتقلد-منصبا-رفيعا-في-وزارة-العدل-الليبية-لسنوات-بجنسية-مزورة-1092719152.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تصدر بيانا بشأن مقتل عدد من مواطنيها في ليبيا

12:16 GMT 20.09.2024
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
وزارة الخارجية المصرية
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
أصدرت جمهورية مصر العربية بيانا رسميا، تعقيبا على مقتل عدد من مواطنيها في ليبيا.
وقالت الوزارة في بيانها، أمس الخميس، إنها "تتابع حادث انقلاب سيارة وقع في مدينة درنة الليبية، يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف: "إن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية في بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب، والتواصل مع السلطات الليبية المعنية في هذا الشأن، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين، وضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن فور الإنتهاء من الإجراءات اللازمة".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
مصري يتقلد منصبا رفيعا في وزارة العدل الليبية لسنوات "بجنسية مزورة"
14 سبتمبر, 16:59 GMT
واستقبل مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي في درنة، يوم الأربعاء الماضي، ضحايا حادث انقلاب حافلة كان على متنها 26 مصريا، وأودى الحادث بحياة 11 شخصا منهم، فيما يخضع الآخرون للعلاج، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وقال جهاز الإسعاف والطوارئ فرع درنة، إنه تلقى بلاغا بانقلاب الحافلة خلال سيرها على الطريق الصحراوي التميمي، مشيرا إلى أنه تم نقل 5 مصابين لتلقي العلاج في مدينتي البيضاء وبنغازي، بينما هناك حالتان حرجتان في قسم العناية الفائقة بمستشفى الوحدة.
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