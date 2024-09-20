https://sarabic.ae/20240920/مصر-تصدر-بيانا-بشأن-مقتل-عدد-من-مواطنيها-في-ليبيا-1092933175.html
مصر تصدر بيانا بشأن مقتل عدد من مواطنيها في ليبيا
مصر تصدر بيانا بشأن مقتل عدد من مواطنيها في ليبيا
سبوتنيك عربي
أصدرت جمهورية مصر العربية بيانا رسميا، تعقيبا على مقتل عدد من مواطنيها في ليبيا. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T12:16+0000
2024-09-20T12:16+0000
2024-09-20T12:16+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e520c7cacc9027dcbeb0aa42f16e1f85.jpg
وقالت الوزارة في بيانها، أمس الخميس، إنها "تتابع حادث انقلاب سيارة وقع في مدينة درنة الليبية، يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف: "إن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية في بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب، والتواصل مع السلطات الليبية المعنية في هذا الشأن، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين، وضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن فور الإنتهاء من الإجراءات اللازمة".واستقبل مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي في درنة، يوم الأربعاء الماضي، ضحايا حادث انقلاب حافلة كان على متنها 26 مصريا، وأودى الحادث بحياة 11 شخصا منهم، فيما يخضع الآخرون للعلاج، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وقال جهاز الإسعاف والطوارئ فرع درنة، إنه تلقى بلاغا بانقلاب الحافلة خلال سيرها على الطريق الصحراوي التميمي، مشيرا إلى أنه تم نقل 5 مصابين لتلقي العلاج في مدينتي البيضاء وبنغازي، بينما هناك حالتان حرجتان في قسم العناية الفائقة بمستشفى الوحدة.
https://sarabic.ae/20240914/مصري-يتقلد-منصبا-رفيعا-في-وزارة-العدل-الليبية-لسنوات-بجنسية-مزورة-1092719152.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_a0e0fff449a870ee7a0613ea51e631c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تصدر بيانا بشأن مقتل عدد من مواطنيها في ليبيا
أصدرت جمهورية مصر العربية بيانا رسميا، تعقيبا على مقتل عدد من مواطنيها في ليبيا.
وقالت الوزارة في بيانها، أمس الخميس، إنها "تتابع حادث انقلاب سيارة وقع في مدينة درنة الليبية، يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف: "إن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية في بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب، والتواصل مع السلطات الليبية المعنية في هذا الشأن، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين، وضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن فور الإنتهاء من الإجراءات اللازمة".
واستقبل مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي في درنة، يوم الأربعاء الماضي، ضحايا حادث انقلاب حافلة كان على متنها 26 مصريا، وأودى الحادث بحياة 11 شخصا منهم، فيما يخضع الآخرون للعلاج، وفقا لبوابة
"الوسط" الليبية.
وقال جهاز الإسعاف والطوارئ فرع درنة، إنه تلقى بلاغا بانقلاب الحافلة خلال سيرها على الطريق الصحراوي التميمي، مشيرا إلى أنه تم نقل 5 مصابين لتلقي العلاج في مدينتي البيضاء وبنغازي، بينما هناك حالتان حرجتان في قسم العناية الفائقة بمستشفى الوحدة.