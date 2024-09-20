https://sarabic.ae/20240920/مقتل-مدنيين-اثنين-إثر-هجوم-مسيرة-أوكرانية-على-شاحنة-وسط-مدينة-غورلوفكا-بجمورية-دونيتسك-الشعبية-1092919366.html
مقتل مدنيين اثنين إثر هجوم مسيرة أوكرانية على شاحنة وسط مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية
مقتل مدنيين اثنين إثر هجوم مسيرة أوكرانية على شاحنة وسط مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أكد إيفان بريخودكو،عمدة مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن مدنيين اثنين قُتلا نتيجة لهجوم مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على شاحنة وسط مدينة... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T08:09+0000
2024-09-20T08:09+0000
2024-09-20T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بريخودكو عبر قناته على "تلغرام": "نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على شاحنة وسط غورلوفكا، قُتل مدنيان".وفي وقت سابق، أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية، للتحكم وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا أنه في الساعة 8.15، أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية ذخيرة واحدة في منطقة مدينة جورلوفكا المركزية.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات "ستيرول" المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sarabic.ae/20240406/إصابة-11-مدنيا-بينهم-طفلان-جراء-قصف-أوكراني-استهدف-دونيتسك-1087761276.html
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روسيا
مقتل مدنيين اثنين إثر هجوم مسيرة أوكرانية على شاحنة وسط مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية
08:09 GMT 20.09.2024 (تم التحديث: 08:28 GMT 20.09.2024)
أكد إيفان بريخودكو،عمدة مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن مدنيين اثنين قُتلا نتيجة لهجوم مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على شاحنة وسط مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال بريخودكو عبر قناته على "تلغرام": "نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على شاحنة وسط غورلوفكا، قُتل مدنيان".
وفي وقت سابق، أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية، للتحكم وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا أنه في الساعة 8.15، أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية ذخيرة واحدة في منطقة مدينة جورلوفكا المركزية.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات "ستيرول" المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.