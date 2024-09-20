الصور الأكثر لفتا للأنظار هذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا العمل الإسرائيلي الإرهابي جرد "حزب الله" من أي قواعد اشتباك ومن كل الخطوط الحمراء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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الصور الأكثر لفتا للأنظار هذا الأسبوع
الصور الأكثر لفتا للأنظار هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الصور الأكثر لفتا للأنظار هذا الأسبوع

09:20 GMT 20.09.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Lee Jin-man

فتاتان ترتديان ملابس "الهانبوك" التقليدية الكورية الجنوبية، أثناء التقاطهما صورًا تذكارية في قصر "جيونج بوك"، أحد المعالم الشهيرة في كوريا الجنوبية.

فتاتان ترتديان ملابس &quot;الهانبوك&quot; التقليدية الكورية الجنوبية، أثناء التقاطهما صورًا تذكارية في قصر &quot;جيونج بوك&quot;، أحد المعالم الشهيرة في كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Lee Jin-man

فتاتان ترتديان ملابس "الهانبوك" التقليدية الكورية الجنوبية، أثناء التقاطهما صورًا تذكارية في قصر "جيونج بوك"، أحد المعالم الشهيرة في كوريا الجنوبية.

© AP Photo / Luca Bruno

راقصون يؤدون عروضًا لمجموعة "أنطونيو ماراس" لربيع وصيف 2025، التي تم تقديمها في ميلانو، إيطاليا.

راقصون يؤدون عروضًا لمجموعة &quot;أنطونيو ماراس&quot; لربيع وصيف 2025، التي تم تقديمها في ميلانو، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Luca Bruno

راقصون يؤدون عروضًا لمجموعة "أنطونيو ماراس" لربيع وصيف 2025، التي تم تقديمها في ميلانو، إيطاليا.

© AP Photo / Andre Penner

حريق غابات يلتهم منطقة ريفية خلال موسم الجفاف في ولاية ساو باولو، البرازيل.

حريق غابات يلتهم منطقة ريفية خلال موسم الجفاف في ولاية ساو باولو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andre Penner

حريق غابات يلتهم منطقة ريفية خلال موسم الجفاف في ولاية ساو باولو، البرازيل.

© AP Photo / Chris Pizzello

الممثل هيرويوكي سانادا، والممثلة آنا ساواي، أثناء استلامهما جائزة أفضل مسلسل درامي عن مسلسل "شوغون"، خلال حفل توزيع جوائز "إيمي" الـ76، في مسرح بيكوك، لوس أنجلوس.

الممثل هيرويوكي سانادا، والممثلة آنا ساواي، أثناء استلامهما جائزة أفضل مسلسل درامي عن مسلسل &quot;شوغون&quot;، خلال حفل توزيع جوائز &quot;إيمي&quot; الـ76، في مسرح بيكوك، لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chris Pizzello

الممثل هيرويوكي سانادا، والممثلة آنا ساواي، أثناء استلامهما جائزة أفضل مسلسل درامي عن مسلسل "شوغون"، خلال حفل توزيع جوائز "إيمي" الـ76، في مسرح بيكوك، لوس أنجلوس.

© AP Photo / Chris Seward

صورة لشاحنة صغيرة على جزء من طريق "أولد أوشن" المنهار في نورث كارولينا، الولايات المتحدة الأمريكية.

صورة لشاحنة صغيرة على جزء من طريق &quot;أولد أوشن&quot; المنهار في نورث كارولينا، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chris Seward

صورة لشاحنة صغيرة على جزء من طريق "أولد أوشن" المنهار في نورث كارولينا، الولايات المتحدة الأمريكية.

© AP Photo / Silvia Izquierdo

مجموعة من الأطفال يشاركون في مسيرة للدفاع عن الحريات الدينية على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، البرازيل.

مجموعة من الأطفال يشاركون في مسيرة للدفاع عن الحريات الدينية على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Silvia Izquierdo

مجموعة من الأطفال يشاركون في مسيرة للدفاع عن الحريات الدينية على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، البرازيل.

© AP Photo / Aung Shine Oo

سكان محليون يعبرون المياه مع أبقارهم في نايبيداو، ميانمار.

سكان محليون يعبرون المياه مع أبقارهم في نايبيداو، ميانمار. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Aung Shine Oo

سكان محليون يعبرون المياه مع أبقارهم في نايبيداو، ميانمار.

© AP Photo / Eduardo Verdugo

المكسيكيون أثناء انتظارهم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ليطلق "غريتو" أو الهتاف من شرفة القصر الوطني لبدء احتفالات يوم الاستقلال في زوكالو بمدينة مكسيكو.

المكسيكيون أثناء انتظارهم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ليطلق &quot;غريتو&quot; أو الهتاف من شرفة القصر الوطني لبدء احتفالات يوم الاستقلال في زوكالو بمدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي
8/16
© AP Photo / Eduardo Verdugo

المكسيكيون أثناء انتظارهم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ليطلق "غريتو" أو الهتاف من شرفة القصر الوطني لبدء احتفالات يوم الاستقلال في زوكالو بمدينة مكسيكو.

© AP Photo / Bruno Fonseca

رجال إطفاء يستريحون أثناء مكافحة الحرائق على مشارف سيفر دو فوغا، وهي بلدة شمالي البرتغال، كانت محاطة بحرائق الغابات لأيام عدة.

رجال إطفاء يستريحون أثناء مكافحة الحرائق على مشارف سيفر دو فوغا، وهي بلدة شمالي البرتغال، كانت محاطة بحرائق الغابات لأيام عدة. - سبوتنيك عربي
9/16
© AP Photo / Bruno Fonseca

رجال إطفاء يستريحون أثناء مكافحة الحرائق على مشارف سيفر دو فوغا، وهي بلدة شمالي البرتغال، كانت محاطة بحرائق الغابات لأيام عدة.

© AP Photo / Denes Erdos

نساء ينقذن قطة من الفيضانات، التي غمرت مياه نهر "الدانوب" في سانتندري، بالقرب من بودابست، المجر.

نساء ينقذن قطة من الفيضانات، التي غمرت مياه نهر &quot;الدانوب&quot; في سانتندري، بالقرب من بودابست، المجر. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Denes Erdos

نساء ينقذن قطة من الفيضانات، التي غمرت مياه نهر "الدانوب" في سانتندري، بالقرب من بودابست، المجر.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

المصلون يتفاعلون أثناء حمل رأس تمثال للإله الهندوسي "غانيشا" في خليج البنغال، في اليوم الأخير من مهرجان "غانيشا تشاتورثي" في ​​تشيناي، الهند.

المصلون يتفاعلون أثناء حمل رأس تمثال للإله الهندوسي &quot;غانيشا&quot; في خليج البنغال، في اليوم الأخير من مهرجان &quot;غانيشا تشاتورثي&quot; في ​​تشيناي، الهند. - سبوتنيك عربي
11/16
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

المصلون يتفاعلون أثناء حمل رأس تمثال للإله الهندوسي "غانيشا" في خليج البنغال، في اليوم الأخير من مهرجان "غانيشا تشاتورثي" في ​​تشيناي، الهند.

© AP Photo / Rafael Wober

صورة لأشخاص يشاهدون عرضًا للطائرات المسيرة كجزء من احتفالات مهرجان منتصف الخريف، في هونغ كونغ.

صورة لأشخاص يشاهدون عرضًا للطائرات المسيرة كجزء من احتفالات مهرجان منتصف الخريف، في هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
12/16
© AP Photo / Rafael Wober

صورة لأشخاص يشاهدون عرضًا للطائرات المسيرة كجزء من احتفالات مهرجان منتصف الخريف، في هونغ كونغ.

© AP Photo / Emilio Morenatti

أشخاص يحملون ألعابًا نارية مثبتة على تنانين أثناء مشاركتهم في مهرجان "كورفوك" أو الجري بالنار في برشلونة، إسبانيا.

أشخاص يحملون ألعابًا نارية مثبتة على تنانين أثناء مشاركتهم في مهرجان &quot;كورفوك&quot; أو الجري بالنار في برشلونة، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Emilio Morenatti

أشخاص يحملون ألعابًا نارية مثبتة على تنانين أثناء مشاركتهم في مهرجان "كورفوك" أو الجري بالنار في برشلونة، إسبانيا.

© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة لفتاة تمازح فرس النهر "توني"، في حديقة حيوان "خاو كياو المفتوحة"، في مقاطعة تشونبوري، تايلاند.

صورة لفتاة تمازح فرس النهر &quot;توني&quot;، في حديقة حيوان &quot;خاو كياو المفتوحة&quot;، في مقاطعة تشونبوري، تايلاند. - سبوتنيك عربي
14/16
© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة لفتاة تمازح فرس النهر "توني"، في حديقة حيوان "خاو كياو المفتوحة"، في مقاطعة تشونبوري، تايلاند.

© AP Photo / Emrah Gurel

صورة للرياضي الإستوني، جان روز، وهو يمشي على الحبل عبر جسر 15 يوليو، الذي يعبر مضيق البوسفور من الجانب الآسيوي إلى الجانب الأوروبي، في إسطنبول، تركيا.

صورة للرياضي الإستوني، جان روز، وهو يمشي على الحبل عبر جسر 15 يوليو، الذي يعبر مضيق البوسفور من الجانب الآسيوي إلى الجانب الأوروبي، في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
15/16
© AP Photo / Emrah Gurel

صورة للرياضي الإستوني، جان روز، وهو يمشي على الحبل عبر جسر 15 يوليو، الذي يعبر مضيق البوسفور من الجانب الآسيوي إلى الجانب الأوروبي، في إسطنبول، تركيا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لفتاة تتأرجح على أرجوحة في حديقة خودينسكوي في موسكو، روسيا.

صورة لفتاة تتأرجح على أرجوحة في حديقة خودينسكوي في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
16/16
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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صورة لفتاة تتأرجح على أرجوحة في حديقة خودينسكوي في موسكو، روسيا.

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