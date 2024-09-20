الصور الأكثر لفتا للأنظار هذا الأسبوع

فتاتان ترتديان ملابس "الهانبوك" التقليدية الكورية الجنوبية، أثناء التقاطهما صورًا تذكارية في قصر "جيونج بوك"، أحد المعالم الشهيرة في كوريا الجنوبية.
فتاتان ترتديان ملابس "الهانبوك" التقليدية الكورية الجنوبية، أثناء التقاطهما صورًا تذكارية في قصر "جيونج بوك"، أحد المعالم الشهيرة في كوريا الجنوبية.
راقصون يؤدون عروضًا لمجموعة "أنطونيو ماراس" لربيع وصيف 2025، التي تم تقديمها في ميلانو، إيطاليا.
راقصون يؤدون عروضًا لمجموعة "أنطونيو ماراس" لربيع وصيف 2025، التي تم تقديمها في ميلانو، إيطاليا.
حريق غابات يلتهم منطقة ريفية خلال موسم الجفاف في ولاية ساو باولو، البرازيل.
حريق غابات يلتهم منطقة ريفية خلال موسم الجفاف في ولاية ساو باولو، البرازيل.
الممثل هيرويوكي سانادا، والممثلة آنا ساواي، أثناء استلامهما جائزة أفضل مسلسل درامي عن مسلسل "شوغون"، خلال حفل توزيع جوائز "إيمي" الـ76، في مسرح بيكوك، لوس أنجلوس.
الممثل هيرويوكي سانادا، والممثلة آنا ساواي، أثناء استلامهما جائزة أفضل مسلسل درامي عن مسلسل "شوغون"، خلال حفل توزيع جوائز "إيمي" الـ76، في مسرح بيكوك، لوس أنجلوس.
صورة لشاحنة صغيرة على جزء من طريق "أولد أوشن" المنهار في نورث كارولينا، الولايات المتحدة الأمريكية.
صورة لشاحنة صغيرة على جزء من طريق "أولد أوشن" المنهار في نورث كارولينا، الولايات المتحدة الأمريكية.
مجموعة من الأطفال يشاركون في مسيرة للدفاع عن الحريات الدينية على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، البرازيل.
مجموعة من الأطفال يشاركون في مسيرة للدفاع عن الحريات الدينية على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، البرازيل.
سكان محليون يعبرون المياه مع أبقارهم في نايبيداو، ميانمار.
سكان محليون يعبرون المياه مع أبقارهم في نايبيداو، ميانمار.
المكسيكيون أثناء انتظارهم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ليطلق "غريتو" أو الهتاف من شرفة القصر الوطني لبدء احتفالات يوم الاستقلال في زوكالو بمدينة مكسيكو.
المكسيكيون أثناء انتظارهم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ليطلق "غريتو" أو الهتاف من شرفة القصر الوطني لبدء احتفالات يوم الاستقلال في زوكالو بمدينة مكسيكو.
رجال إطفاء يستريحون أثناء مكافحة الحرائق على مشارف سيفر دو فوغا، وهي بلدة شمالي البرتغال، كانت محاطة بحرائق الغابات لأيام عدة.
رجال إطفاء يستريحون أثناء مكافحة الحرائق على مشارف سيفر دو فوغا، وهي بلدة شمالي البرتغال، كانت محاطة بحرائق الغابات لأيام عدة.
نساء ينقذن قطة من الفيضانات، التي غمرت مياه نهر "الدانوب" في سانتندري، بالقرب من بودابست، المجر.
نساء ينقذن قطة من الفيضانات، التي غمرت مياه نهر "الدانوب" في سانتندري، بالقرب من بودابست، المجر.
المصلون يتفاعلون أثناء حمل رأس تمثال للإله الهندوسي "غانيشا" في خليج البنغال، في اليوم الأخير من مهرجان "غانيشا تشاتورثي" في تشيناي، الهند.
المصلون يتفاعلون أثناء حمل رأس تمثال للإله الهندوسي "غانيشا" في خليج البنغال، في اليوم الأخير من مهرجان "غانيشا تشاتورثي" في تشيناي، الهند.
صورة لأشخاص يشاهدون عرضًا للطائرات المسيرة كجزء من احتفالات مهرجان منتصف الخريف، في هونغ كونغ.
صورة لأشخاص يشاهدون عرضًا للطائرات المسيرة كجزء من احتفالات مهرجان منتصف الخريف، في هونغ كونغ.
أشخاص يحملون ألعابًا نارية مثبتة على تنانين أثناء مشاركتهم في مهرجان "كورفوك" أو الجري بالنار في برشلونة، إسبانيا.
أشخاص يحملون ألعابًا نارية مثبتة على تنانين أثناء مشاركتهم في مهرجان "كورفوك" أو الجري بالنار في برشلونة، إسبانيا.
صورة لفتاة تمازح فرس النهر "توني"، في حديقة حيوان "خاو كياو المفتوحة"، في مقاطعة تشونبوري، تايلاند.
صورة لفتاة تمازح فرس النهر "توني"، في حديقة حيوان "خاو كياو المفتوحة"، في مقاطعة تشونبوري، تايلاند.
صورة للرياضي الإستوني، جان روز، وهو يمشي على الحبل عبر جسر 15 يوليو، الذي يعبر مضيق البوسفور من الجانب الآسيوي إلى الجانب الأوروبي، في إسطنبول، تركيا.
صورة للرياضي الإستوني، جان روز، وهو يمشي على الحبل عبر جسر 15 يوليو، الذي يعبر مضيق البوسفور من الجانب الآسيوي إلى الجانب الأوروبي، في إسطنبول، تركيا.
صورة لفتاة تتأرجح على أرجوحة في حديقة خودينسكوي في موسكو، روسيا.
صورة لفتاة تتأرجح على أرجوحة في حديقة خودينسكوي في موسكو، روسيا.