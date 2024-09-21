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عرب بوينت بودكاست
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خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
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https://sarabic.ae/20240921/إعلام-واشنطن-لم-تتخذ-قرارا-بشأن-توجيه-ضربات-إلى-عمق-روسيا-بسبب-خوفها-من-بوتين-1092957858.html
إعلام: واشنطن لم تتخذ قرارا بشأن توجيه ضربات إلى عمق روسيا بسبب خوفها من رد الرئيس بوتين
إعلام: واشنطن لم تتخذ قرارا بشأن توجيه ضربات إلى عمق روسيا بسبب خوفها من رد الرئيس بوتين
سبوتنيك عربي
أكد الصحفي البرازيلي بيبي إسكوبار، أن قرار الدول الغربية السماح لأوكرانيا بشن ضربات بعيدة المدى في عمق روسيا الاتحادية، تم رفضه بعد تصريحات الرئيس الروسي... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T07:16+0000
2024-09-21T07:16+0000
روسيا
العالم
الناتو
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وقال إسكوبار في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "باختصار، تراجع (الغرب) بعد تلك المقابلة التي استمرت دقيقة واحدة مع بوتين، في الشارع في سانت بطرسبورغ، حيث قال مباشرةً إنه إذا غيّر حلف شمال الأطلسي طبيعة هذا الصراع، فإن روسيا ستتصرف وفقًا لذلك. ويمكننا تفسير ذلك على أنه تصريح بأن الغرب سيخوض حربًا مباشرة مع روسيا".وأضاف: "من الواضح أن هذه الرسالة سُمعت في واشنطن، ليس بالضرورة بايدن نفسه، ولكن ممثلي البنتاغون، الذين يتعاملون مع القضايا العسكرية، وهذا هو السبب في أنهم لم يعطوا الضوء الأخضر لاستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا، مثل نظام "أتاكمز".وفي 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن دول الناتو لا تناقش فقط إمكانية استخدام القوات المسلحة الأوكرانية، لأسلحة غربية بعيدة المدى، بل تناقش المشاركة المباشرة في الصراع في أوكرانيا.وأشار الرئيس بوتين إلى أن نظام كييف يضرب بالفعل الأراضي الروسية بطائرات مسيرة ووسائل أخرى، ولكن عندما يتعلق الأمر باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى وعالية الدقة، يتعين عليك أن تفهم أن مثل هذه العمليات لن تكون ممكنة إلا بمشاركة أفراد عسكريين من حلف شمال الأطلسي. وأوضح الرئيس الروسي أن دول حلف الناتو هم وحدهم من يمكنهم القيام بمهام استخدام هذه الأنظمة الصاروخية، وأضاف أن مثل هذه الضربات تتضمن، بالإضافة إلى ذلك، استخدام بيانات استخبارية من الأقمار الصناعية، وهو ما لا تملكه أوكرانيا.وشدد الرئيس بوتين على أن المشاركة المباشرة للغرب في الصراع في أوكرانيا، ستغير جوهره بشكل كبير وستعني أن أعضاء الناتو، الولايات المتحدة والدول الأوروبية، في حالة حرب مع روسيا، وخَلُص بوتين إلى أن موسكو ستتخذ قراراتها بناء على التهديدات التي تظهر أمامها.بوتين: التاريخ يستخدم بطريقة مضللة كوسيلة لتحقيق الأهداف ضد روسيا في السنوات الأخيرة
https://sarabic.ae/20240919/بوتين-القوات-الروسية-ستتزود-بـ14-مليون-طائرة-دون-طيار-هذا-العام--1092895267.html
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روسيا, العالم, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: واشنطن لم تتخذ قرارا بشأن توجيه ضربات إلى عمق روسيا بسبب خوفها من رد الرئيس بوتين

07:16 GMT 21.09.2024
© Sputnik . Sputnikصورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع اللجنة الصناعية العسكرية لتطوير أنظمة الطائرات دون طيار
صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع اللجنة الصناعية العسكرية لتطوير أنظمة الطائرات دون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
أكد الصحفي البرازيلي بيبي إسكوبار، أن قرار الدول الغربية السماح لأوكرانيا بشن ضربات بعيدة المدى في عمق روسيا الاتحادية، تم رفضه بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن عواقب هذه الخطوة.
وقال إسكوبار في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "باختصار، تراجع (الغرب) بعد تلك المقابلة التي استمرت دقيقة واحدة مع بوتين، في الشارع في سانت بطرسبورغ، حيث قال مباشرةً إنه إذا غيّر حلف شمال الأطلسي طبيعة هذا الصراع، فإن روسيا ستتصرف وفقًا لذلك. ويمكننا تفسير ذلك على أنه تصريح بأن الغرب سيخوض حربًا مباشرة مع روسيا".

ووفقًا للخبير، عندما وصلت كلمات بوتين، إلى أشخاص رفيعي المستوى في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، تم اتخاذ قرار عاجل بمنع القوات المسلحة الأوكرانية من ضرب العمق الروسي، باستخدام الأسلحة بعيدة المدى، التي سُلمت لقوات نظام كييف.

وأضاف: "من الواضح أن هذه الرسالة سُمعت في واشنطن، ليس بالضرورة بايدن نفسه، ولكن ممثلي البنتاغون، الذين يتعاملون مع القضايا العسكرية، وهذا هو السبب في أنهم لم يعطوا الضوء الأخضر لاستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا، مثل نظام "أتاكمز".
صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع اللجنة الصناعية العسكرية لتطوير أنظمة الطائرات دون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
بوتين: القوات الروسية ستتزود بـ1.4 مليون طائرة دون طيار هذا العام
19 سبتمبر, 13:30 GMT
وفي 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن دول الناتو لا تناقش فقط إمكانية استخدام القوات المسلحة الأوكرانية، لأسلحة غربية بعيدة المدى، بل تناقش المشاركة المباشرة في الصراع في أوكرانيا.
وأشار الرئيس بوتين إلى أن نظام كييف يضرب بالفعل الأراضي الروسية بطائرات مسيرة ووسائل أخرى، ولكن عندما يتعلق الأمر باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى وعالية الدقة، يتعين عليك أن تفهم أن مثل هذه العمليات لن تكون ممكنة إلا بمشاركة أفراد عسكريين من حلف شمال الأطلسي.
وأوضح الرئيس الروسي أن دول حلف الناتو هم وحدهم من يمكنهم القيام بمهام استخدام هذه الأنظمة الصاروخية، وأضاف أن مثل هذه الضربات تتضمن، بالإضافة إلى ذلك، استخدام بيانات استخبارية من الأقمار الصناعية، وهو ما لا تملكه أوكرانيا.
وشدد الرئيس بوتين على أن المشاركة المباشرة للغرب في الصراع في أوكرانيا، ستغير جوهره بشكل كبير وستعني أن أعضاء الناتو، الولايات المتحدة والدول الأوروبية، في حالة حرب مع روسيا، وخَلُص بوتين إلى أن موسكو ستتخذ قراراتها بناء على التهديدات التي تظهر أمامها.
بوتين: التاريخ يستخدم بطريقة مضللة كوسيلة لتحقيق الأهداف ضد روسيا في السنوات الأخيرة
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