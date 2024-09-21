https://sarabic.ae/20240921/السجن-المؤبد-لمسؤول-مصري-استولى-وآخرين-على-نصف-مليار-جنيه-1092976670.html
السجن المؤبد لمسؤول مصري استولى وآخرين على نصف مليار جنيه
السجن المؤبد لمسؤول مصري استولى وآخرين على نصف مليار جنيه
سبوتنيك عربي
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على مسؤول مصري استولى وآخرين على نصف مليار جنيه. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T19:41+0000
2024-09-21T19:41+0000
2024-09-21T19:41+0000
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وأفادت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم السبت، بأن محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة مدير خدمة عملاء بأحد البنوك بالسجن المؤبد، وإلزامه برد مبلغ ثلاثمائة واثنين وأربعين مليونا وستمائة وستة وسبعين ألف جنيه وثلاثة ملايين وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف دولار أمريكى غرامة مماثلة وعزله من الوظيفة.وأكدت أن القضية ليست لشخص واحد وإنما معه متهمان آخران قضت المحكمة بالسجن المشدد لكلا منهما 10 سنوات ورد مبلغ تسعة عشر مليونا وستمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه وتغريم كل منهما ثلاثة ملايين ومائة وتسعين ألف جنيه.وألزمت محكمة الإسكندرية إلزام المتهم الثانى برد مبلغ اثنين وأربعين مليونا وأربعمائة وثلاثة وستين ألف جنيه وثلاثمائة وعشرين ألف دولار أمريكى، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثانى لوفاته ملزمة الورثة المنضمين برد تلك المبالغ.تعود أحداث القضية إلى العام 2018 حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية (شمال القاهرة) إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ببلاغ يقضي بقيام المتهم وآخرين بالاستيلاء على أموال العملاء بأحد البنوك بدائرة القسم.
https://sarabic.ae/20240306/خبيرة-اقتصادية-توضح-لـسبوتنيك-تداعيات-قرارات-البنك-المركزي-المصري-بتعويم-الجنيه-1086732829.html
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منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
السجن المؤبد لمسؤول مصري استولى وآخرين على نصف مليار جنيه
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على مسؤول مصري استولى وآخرين على نصف مليار جنيه.
وأفادت بوابة
أخبار اليوم، مساء اليوم السبت، بأن محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة مدير خدمة عملاء بأحد البنوك بالسجن المؤبد، وإلزامه برد مبلغ ثلاثمائة واثنين وأربعين مليونا وستمائة وستة وسبعين ألف جنيه وثلاثة ملايين وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف دولار أمريكى غرامة مماثلة وعزله من الوظيفة.
وأكدت أن القضية ليست لشخص واحد وإنما معه متهمان آخران قضت المحكمة بالسجن المشدد لكلا منهما 10 سنوات ورد مبلغ تسعة عشر مليونا وستمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه وتغريم كل منهما ثلاثة ملايين ومائة وتسعين ألف جنيه.
وألزمت محكمة الإسكندرية
إلزام المتهم الثانى برد مبلغ اثنين وأربعين مليونا وأربعمائة وثلاثة وستين ألف جنيه وثلاثمائة وعشرين ألف دولار أمريكى، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثانى لوفاته ملزمة الورثة المنضمين برد تلك المبالغ.
تعود أحداث القضية إلى العام 2018 حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية (شمال القاهرة
) إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ببلاغ يقضي بقيام المتهم وآخرين بالاستيلاء على أموال العملاء بأحد البنوك بدائرة القسم.