https://sarabic.ae/20240921/تخطى-عتبة-الـ2600-دولار-قفزة-غير-مسبوقة-في-أسعار-الذهب-عالميا-1092961479.html

تخطى عتبة الـ2600 دولار... قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب عالميا

تخطى عتبة الـ2600 دولار... قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب عالميا

سبوتنيك عربي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا تاريخيا، متجاوزة حاجز 2600 دولار للأونصة، خلال تعاملات أمس الجمعة، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتصاعد... 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T09:58+0000

2024-09-21T09:58+0000

2024-09-21T09:58+0000

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وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% ليصل إلى 2622 دولاراً للأونصة، بعد تسجيله مستوى غير مسبوق بلغ 2625.76 دولاراً.كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.2% لتستقر عند 2646.20 دولارًا.يأتي هذا الارتفاع بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ما عزز التوقعات بزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.ورغم هذا الصعود، يحذر محللون من إمكانية حدوث تصحيح سعري خلال الفترة المقبلة، حسبما أفاد موقع "سي إن بي سي".في المقابل، أثّر هذا الارتفاع القياسي على طلب الذهب في الصين والهند، وهما من أكبر مستهلكي الذهب في العالم، بينما استمر ضعف الدولار في دعم الأسعار عالميا.أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.2% إلى 31.16 دولارا، في حين شهد كل من البلاتين والبلاديوم انخفاضات طفيفة.يشار إلى أن الذهب صعد بأكثر من 27%، منذ بداية العام الحالي، في أكبر زيادة سنوية منذ 2010، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى التحوط في مواجهة حالة عدم اليقين الناجم عن الصراعات في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

https://sarabic.ae/20230514/مصر-من-يتحكم-في-أسعار-الذهب-ولماذا-انخفض-سعره-وما-هو-أفضل-موعد-للشراء-1077026270.html

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