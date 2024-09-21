https://sarabic.ae/20240921/تشيلسي-يكتسح-وست-هام-بثلاثية-نظيفة-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1092970666.html
تشيلسي يكتسح وست هام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي... فيديو
تشيلسي يكتسح وست هام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي... فيديو
سبوتنيك عربي
تشيلسي
2024-09-21T14:20+0000
2024-09-21T14:20+0000
2024-09-21T14:20+0000
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وتغلب نادي تشيلسي على مضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.افتتح المهاجم السنغالي الدولي نيكولاس جاكسون، التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 4، قبل أن يضيف هدفا ثانيا له ولفريقه الإنجليزي في الدقيقة 18، ليصبح رجل المباراة بعد صناعته الهدف الثالث في الدقيقة 47، من تمريرة حاسمة لزميله كول بالمر، مسجلا منها اللاعب الإنجليزي الهدف الثالث.وشهدت المباراة، قرار الحكم بإلغاء هدفا لوست هام بداعي التسلل، جاء عن طريق قدوس في الدقيقة 32.وبهذه النتيجة رفع نادي تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني، وهو عدد النقاط نفسه لكل من أرسنال ونيوكاسل يونايتد وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.وبخسارة فريق وست هام بثلاثية نظيفة يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.
https://sarabic.ae/20230924/تشيلسي-يخسر-مجددا-في-الدوري-الإنجليزي-1081353507.html
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وست هام
تشيلسي يكتسح وست هام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي... فيديو
احتل فريق تشيلسي الإنجليزي المركز الثاني مؤقتا في دوري بلاده بعد فوز مقنع على وست هام بالدوري الإنجليزي.
وتغلب نادي تشيلسي على مضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح المهاجم السنغالي الدولي نيكولاس جاكسون، التسجيل لتشيلسي
في الدقيقة 4، قبل أن يضيف هدفا ثانيا له ولفريقه الإنجليزي في الدقيقة 18، ليصبح رجل المباراة بعد صناعته الهدف الثالث في الدقيقة 47، من تمريرة حاسمة لزميله كول بالمر، مسجلا منها اللاعب الإنجليزي الهدف الثالث.
24 سبتمبر 2023, 17:01 GMT
وشهدت المباراة، قرار الحكم بإلغاء هدفا لوست هام بداعي التسلل، جاء عن طريق قدوس في الدقيقة 32.
وبهذه النتيجة رفع نادي تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني، وهو عدد النقاط نفسه لكل من أرسنال ونيوكاسل
يونايتد وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.
وبخسارة فريق وست هام بثلاثية نظيفة يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.