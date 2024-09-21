تشيلسي يكتسح وست هام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن دخول الحرب "مرحلة جديدة"، نصر الله يؤكد أنه لا يمكن إعادة سكان الشمال قبل إيقاف الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماهي خيارات حزب الله في مواجهة موجة الاغتيالات لقياداته؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لافروف: روسيا تمتلك أسلحة ستكون لها عواقب وخيمة على رعاة النظام الأوكراني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240921/تشيلسي-يكتسح-وست-هام-بثلاثية-نظيفة-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1092970666.html
تشيلسي يكتسح وست هام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي... فيديو
تشيلسي يكتسح وست هام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي... فيديو
سبوتنيك عربي
تشيلسي
2024-09-21T14:20+0000
2024-09-21T14:20+0000
مجتمع
نادي تشيلسي
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/15/1077287512_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_028bfaa4c8fcbefed33806fe4b005429.jpg
وتغلب نادي تشيلسي على مضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.افتتح المهاجم السنغالي الدولي نيكولاس جاكسون، التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 4، قبل أن يضيف هدفا ثانيا له ولفريقه الإنجليزي في الدقيقة 18، ليصبح رجل المباراة بعد صناعته الهدف الثالث في الدقيقة 47، من تمريرة حاسمة لزميله كول بالمر، مسجلا منها اللاعب الإنجليزي الهدف الثالث.وشهدت المباراة، قرار الحكم بإلغاء هدفا لوست هام بداعي التسلل، جاء عن طريق قدوس في الدقيقة 32.وبهذه النتيجة رفع نادي تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني، وهو عدد النقاط نفسه لكل من أرسنال ونيوكاسل يونايتد وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.وبخسارة فريق وست هام بثلاثية نظيفة يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.
https://sarabic.ae/20230924/تشيلسي-يخسر-مجددا-في-الدوري-الإنجليزي-1081353507.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/15/1077287512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_900cbf46345f8981176bc1187a33209c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وست هام
وست هام

تشيلسي يكتسح وست هام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي... فيديو

14:20 GMT 21.09.2024
© AP Photo / Jon Superمانشستر سيتي يتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بهدف نظيف
مانشستر سيتي يتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بهدف نظيف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
احتل فريق تشيلسي الإنجليزي المركز الثاني مؤقتا في دوري بلاده بعد فوز مقنع على وست هام بالدوري الإنجليزي.
وتغلب نادي تشيلسي على مضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح المهاجم السنغالي الدولي نيكولاس جاكسون، التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 4، قبل أن يضيف هدفا ثانيا له ولفريقه الإنجليزي في الدقيقة 18، ليصبح رجل المباراة بعد صناعته الهدف الثالث في الدقيقة 47، من تمريرة حاسمة لزميله كول بالمر، مسجلا منها اللاعب الإنجليزي الهدف الثالث.
توتنهام يهزم تشيلسي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم 26 فبراير/ شباط 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
مجتمع
تشيلسي يخسر مجددا في الدوري الإنجليزي
24 سبتمبر 2023, 17:01 GMT
وشهدت المباراة، قرار الحكم بإلغاء هدفا لوست هام بداعي التسلل، جاء عن طريق قدوس في الدقيقة 32.
وبهذه النتيجة رفع نادي تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني، وهو عدد النقاط نفسه لكل من أرسنال ونيوكاسل يونايتد وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.
وبخسارة فريق وست هام بثلاثية نظيفة يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقتل قائدين و14 مقاتلا من "حزب الله" في الضربة الإسرائيلية13:25 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:23 GMT حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نصر الله بعد "تفجيرات البيجر": تلقينا ضربة قاسية19 سبتمبر, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала