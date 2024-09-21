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رئيس حكومة إقليم كردستان العراق: لا وجود لقواعد إسرائيلية لدينا
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق: لا وجود لقواعد إسرائيلية لدينا
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صرح مسرور بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراقي، اليوم السبت، بأنه لا وجود لقواعد إسرائيلية في الإقليم. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
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وجاءت تصريحات بارزاني في مقابلة مع قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، والتي أكد خلالها على أن "إقليم كردستان يسعى دائمًا لتوسيع دائرة أصدقائه، ويحظى بعلاقات جيدة مع دول الجوار، بالإضافة إلى الدول الغربية والخليجية". وبشأن العلاقة مع إيران، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان عن أمله في أن تكون زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى العراق بداية لتحسين العلاقات بين الجانبين.وشدد مسرور بارزاني على "عدم وجود أي قواعد إسرائيلية في الإقليم كما يزعم البعض"، منوها إلى أهمية تعزيز الشراكة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية، والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقة بين الجانبين خلال رئاسة محمد شياع السوداني لمجلس الوزراء في بغداد.وأشار بارزاني إلى أن "القضية الكردية في العراق ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من تاريخ طويل يعود إلى تأسيس الدولة العراقية والمشكلة بين بغداد وأربيل أكبر بكثير من مجرد الخلاف على الرواتب أو النفط، حيث تكمن جذورها في قضايا الهوية والأراضي المتنازع عليها بين الطرفين".ولفت مسرور بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، إلى أن تطور الإقليم يمثل قوة ونجاحا للعراق ككل، منوها إلى ضرورة بناء شراكة حقيقية تستند إلى التوافق والتوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي.
https://sarabic.ae/20220525/حكومة-كردستان-العراق-تكشف-حقيقة-تصريحات-رئيسها-مسرور-بارزاني-بأن-بغداد-باتت-رهينة-في-أيدي-طهران-1062681170.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, إيران, أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, إيران, أخبار إيران

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق: لا وجود لقواعد إسرائيلية لدينا

15:49 GMT 21.09.2024
© Sputnik . Виталий Белоусов / مسرور بارزاني / الانتقال إلى بنك الصورمسرور بارزاني
مسرور بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© Sputnik . Виталий Белоусов / مسرور بارزاني
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صرح مسرور بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراقي، اليوم السبت، بأنه لا وجود لقواعد إسرائيلية في الإقليم.
وجاءت تصريحات بارزاني في مقابلة مع قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، والتي أكد خلالها على أن "إقليم كردستان يسعى دائمًا لتوسيع دائرة أصدقائه، ويحظى بعلاقات جيدة مع دول الجوار، بالإضافة إلى الدول الغربية والخليجية".
مسرور البارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
حكومة كردستان العراق تكشف حقيقة تصريحات رئيسها مسرور بارزاني بأن "بغداد باتت رهينة في أيدي طهران"
25 مايو 2022, 08:23 GMT
وبشأن العلاقة مع إيران، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان عن أمله في أن تكون زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى العراق بداية لتحسين العلاقات بين الجانبين.
وشدد مسرور بارزاني على "عدم وجود أي قواعد إسرائيلية في الإقليم كما يزعم البعض"، منوها إلى أهمية تعزيز الشراكة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية، والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقة بين الجانبين خلال رئاسة محمد شياع السوداني لمجلس الوزراء في بغداد.
وأشار بارزاني إلى أن "القضية الكردية في العراق ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من تاريخ طويل يعود إلى تأسيس الدولة العراقية والمشكلة بين بغداد وأربيل أكبر بكثير من مجرد الخلاف على الرواتب أو النفط، حيث تكمن جذورها في قضايا الهوية والأراضي المتنازع عليها بين الطرفين".
ولفت مسرور بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، إلى أن تطور الإقليم يمثل قوة ونجاحا للعراق ككل، منوها إلى ضرورة بناء شراكة حقيقية تستند إلى التوافق والتوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي.
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